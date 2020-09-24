Достойный обогрев для нежилых помещений: плюсы дизельных тепловых пушек

Ее преимущество в том, что вас не будет волновать наличие электрической сети: главное, чтобы топлива всегда было достаточно. Искра подожжет горючее, и тепло от сгорания топлива наполнит помещение.
Для каких объектов покупают дизельные пушки? Чаще всего это нежилые помещения: сельскохозяйственные хранилища, теплицы, склады, ангары, строительные площадки. Дизельная тепловая пушка пригодится и людям, которые занимаются установкой натяжных потолков. Как вариант, можно заказать такое устройство в качестве резервного или использовать его для всевозможных строений без центрального отопления. Но делать это нужно, учитывая важный момент. Тепло выделяется в результате сжигания топлива, а значит, в воздух выбрасываются продукты горения. Поэтому либо нужно организовывать дымоход, либо просто использовать пушку на открытом воздухе.
Преимущества дизельных пушек
- Коэффициент полезного действия, стремящийся к 100 процентам.
- Экономность. Есть устройства, которые работают не только на дизеле, но и на керосине или даже отработанном масле – это дешево.
- Действительно тепло. За считанные минуты воздух в помещении становится теплым.
- В отличие от газовых моделей, не нужно покупать баллон или искать трубу. Аппарат мобильный, если нужно, всегда без проблем можно передвинуть его.
- Высокая температура нагрева: воздух в помещении достигает необходимой температуры за считанные минуты.
- Вам не нужно искать газовую трубу или баллон, чтобы подключиться к ней. Вы всегда сможете переставить пушку на любое удобное для вас место.
Советы по подбору дизельных пушек
- Чтобы правильно подобрать мощность, нужно опираться на площадь отапливаемого помещения. Расчет примерно такой? 10 кВт на 100 квадратных метров.
- Если вы планируете поставить пушку там, где будут находиться люди (или животные, что тоже немаловажно), то только дизельные пушки непрямого нагрева!
- Покупайте продукцию проверенных производителей и у надежных поставщиков, не стесняйтесь требовать гарантию качества!
Где заказать тепловую пушку с доставкой на объект?
Интернет-магазин agrox.by предлагаем огромный выбор тепловых пушек разных типов: дизельные, бензиновые, электрические, газовые – есть варианты на любой вкус и кошелек. Доставляем заказы по всей стране, предлагаем удобные способы оплаты, а также кредит и рассрочку.
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