Достойный обогрев для нежилых помещений: плюсы дизельных тепловых пушек

Ее преимущество в том, что вас не будет волновать наличие электрической сети: главное, чтобы топлива всегда было достаточно. Искра подожжет горючее, и тепло от сгорания топлива наполнит помещение.

Для каких объектов покупают дизельные пушки? Чаще всего это нежилые помещения: сельскохозяйственные хранилища, теплицы, склады, ангары, строительные площадки. Дизельная тепловая пушка пригодится и людям, которые занимаются установкой натяжных потолков. Как вариант, можно заказать такое устройство в качестве резервного или использовать его для всевозможных строений без центрального отопления. Но делать это нужно, учитывая важный момент. Тепло выделяется в результате сжигания топлива, а значит, в воздух выбрасываются продукты горения. Поэтому либо нужно организовывать дымоход, либо просто использовать пушку на открытом воздухе.

Преимущества дизельных пушек

Коэффициент полезного действия, стремящийся к 100 процентам.

Экономность. Есть устройства, которые работают не только на дизеле, но и на керосине или даже отработанном масле – это дешево.

Действительно тепло. За считанные минуты воздух в помещении становится теплым.

В отличие от газовых моделей, не нужно покупать баллон или искать трубу. Аппарат мобильный, если нужно, всегда без проблем можно передвинуть его.

Высокая температура нагрева: воздух в помещении достигает необходимой температуры за считанные минуты.

Вам не нужно искать газовую трубу или баллон, чтобы подключиться к ней. Вы всегда сможете переставить пушку на любое удобное для вас место.

Советы по подбору дизельных пушек

Чтобы правильно подобрать мощность, нужно опираться на площадь отапливаемого помещения. Расчет примерно такой? 10 кВт на 100 квадратных метров.

Если вы планируете поставить пушку там, где будут находиться люди (или животные, что тоже немаловажно), то только дизельные пушки непрямого нагрева!

Покупайте продукцию проверенных производителей и у надежных поставщиков, не стесняйтесь требовать гарантию качества!

Где заказать тепловую пушку с доставкой на объект?

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