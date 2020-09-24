В Новосибирской области 38 сотрудников ЧОПа не получали зарплату

Прокуратура Центрального района г. Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя охранного предприятия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы и иных выплат), сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, с октября 2015 года по ноябрь 2018 года директор общества с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «АЛЬФА – СБ» не выплатил 38 работникам заработную плату и иные предусмотренные законом выплаты (компенсации за неиспользованный отпуск) на сумму свыше 2,8 млн рублей.

— При этом на счетах организации имелись достаточные для погашения задолженности денежные средства, однако они расходовались на иные цели (оплату услуг, расчеты с контрагентами, выдачу займов), — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Центральный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

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