Президент России назначил новых судей в Новосибирской области

9 апреля 2026 года на портале правовой информации был опубликован указ Президента под номером 237. В документе сообщается о кадровых перестановках в судебной системе Новосибирской области.

Павел Львович Дмитревский занял должность судьи Новосибирского областного суда. Анна Олеговна Куприй стала судьей Советского районного суда города Новосибирска.

Также указом были назначены судьи в Искитимский районный суд Новосибирской области: Ольга Васильевна Самохина и Татьяна Юрьевна Соловьева.

Кандидат на должность судьи обязан соответствовать ряду требований: быть гражданином России, достичь возраста 25 лет, обладать высшим юридическим образованием и иметь опыт работы в сфере юриспруденции не менее пяти лет.

Процедура назначения состоит из нескольких этапов. Сначала кандидатуры представляются Президенту Российской Федерации. Он принимает решение о назначении или отказе. Затем издаётся соответствующий указ, и после этого судья приносит присягу, текст которой определён законом.

