Президент России назначил новых судей в Новосибирской области

9 апреля 2026 года на портале правовой информации был опубликован указ Президента под номером 237. В документе сообщается о кадровых перестановках в судебной системе Новосибирской области.
Павел Львович Дмитревский занял должность судьи Новосибирского областного суда. Анна Олеговна Куприй стала судьей Советского районного суда города Новосибирска.
Также указом были назначены судьи в Искитимский районный суд Новосибирской области: Ольга Васильевна Самохина и Татьяна Юрьевна Соловьева.
Кандидат на должность судьи обязан соответствовать ряду требований: быть гражданином России, достичь возраста 25 лет, обладать высшим юридическим образованием и иметь опыт работы в сфере юриспруденции не менее пяти лет.
Процедура назначения состоит из нескольких этапов. Сначала кандидатуры представляются Президенту Российской Федерации. Он принимает решение о назначении или отказе. Затем издаётся соответствующий указ, и после этого судья приносит присягу, текст которой определён законом.
Ранее редакция сообщала о том, что Дмитрий Колпаков покидает пост главы района Новосибирска.