В Новосибирске родным погибших в зоне СВО пограничников передали ордена Мужества

В День России, 12 июня, в большом зале правительства Новосибирской области состоялась церемония передачи орденов Мужества семьям военнослужащих Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, погибших при выполнении задач в зоне специальной военной операции.

Награды родственникам героев вручил губернатор Андрей Травников.

—Мы все знаем, что пограничники первые принимают на себя удар вражеской агрессии, к сожалению, иногда ценой собственной жизни. Ваши родные это доказали. Мы теперь все хорошо знаем, что они стояли на защите жителей Курской области от настоящего зла. Ваши родные первыми стали на пути этого зла, попытались его остановить, с честью выполнив свой долг – воинский долг, долг пограничника, к сожалению — ценой собственной жизни», — сказал глава региона, обращаясь к близким погибших.

Губернатор также отметил, что власти окажут семьям погибших всю необходимую помощь и содействие, а память о подвиге военнослужащих будет сохранена.

Граждане России награждаются орденом Мужеством за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершённые при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни.

Ранее редакция рассказывала, что жители Новосибирска предложили создать в городе Аллею памяти бойцов СВО.