Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Председатель Арбитражного суда Новосибирской области Елена Козлова в интервью Infopro54 рассказала о ключевых тенденциях в экономических спорах 2025 года: об увеличение числа дел о несостоятельности, росте внесудебных банкротств, уменьшению количества исков по защите интеллектуальных прав, о ситуации с мировыми соглашениями и о том, на какие дела повлияло увеличение размера госпошлины.

— Елена Петровна, Арбитражный суд Новосибирской области подвел итоги работы в первом полугодии 2025 года. Данные о количестве и характере дел в целом могут охарактеризовать ситуацию с экономическими спорами в регионе. Какое количество дел суд рассмотрел за указанный период?

— За первое полугодие 2025 года судьями Арбитражного суда Новосибирской области рассмотрено 19 003 дела. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года этот показатель уменьшился на 2,5%.

Из числа рассмотренных дел и заявлений удовлетворено 79% заявленных требований, с заключением мирового соглашения рассмотрено 2,6% дел.

— Какое количеств исковых заявлений было подано в Арбитражный суд Новосибирской области в первые шесть месяцев текущего года?

— За указанный период в Арбитражный суд Новосибирской области поступило 22 106 заявлений (исковых заявлений). Рост поступивших заявлений составил 1% в сравнении с первым полугодием 2024 года.

При этом исковых заявлений по экономическим спорам и делам, возникающим из гражданских правоотношений, поступило 10 847, что на 2% меньше относительно аналогичного периода в 2024 году. Заявлений по делам, вытекающим из административных и иных публичных правоотношений, поступило на 25% меньше, чем в первом полугодии 2024 года.

— На протяжении последних нескольких в Новосибирской области неуклонно росло количество и доля дел о банкротстве в общем количестве принятых исков и рассмотренных дел? Как выглядит ситуация в 2025 году, усиливается ли этот тренд?

— В первом полугодии 2025 года поступило 7523 дела о несостоятельности (банкротстве), что составляет 34% от общего количества поступивших дел. Рассмотрено 5324 таких дела, и это составляет 28% от общего количества рассмотренных дел.

В первом полугодии 2025 года относительно показателей первого полугодия 2024 года произошло увеличение принятых дел о несостоятельности (банкротстве) на 24%, рассмотренных дел — на 7 %.

— Сколько решений по делам о банкротстве физических и юридических лиц суд уже принял в текущем году?

— В первом полугодии 2025 года рассмотрено 5126 дел о банкротстве граждан (это 96% от количества рассмотренных дел о банкротстве) и 198 дел в отношении юридических лиц.

Неизменным является показатель инициирования гражданами собственного банкротства: из поступивших 7004 заявлений о банкротстве граждан, 96% — заявлений от самих граждан и только 4% — от кредитора и других заинтересованных лиц.

— Если сравнивать Новосибирскую область с другими российскими регионами в части уровня банкротств, то какая картина получается?

— Согласно данным Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс) Новосибирская область находится на 10-м месте по количеству сообщений, опубликованных за первое полугодие 2025 года, о введении судом реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Согласно результатам исследования сервиса «РИА Рейтинг» в Новосибирской области объем задолженности по кредитам перед банками в среднем на человека составил 558 тысяч рублей.

— Что происходит в части внесудебных банкротств, становится ли их больше?

— Согласно статистическому релизу, размещенному на сайте Федресурса, сохраняется тенденция к росту внесудебных банкротств в Новосибирской области. В первом полугодии 2025 года зарегистрировано 828 сообщения МФЦ о возбуждении процедур внесудебного банкротства, а в первом полугодии 2024 года таких сообщений было 642.

— Насколько большие суммы фигурируют в делах о банкротстве физических и юридических лиц?

— Больше всего поступает заявлений о несостоятельности (банкротстве) как физических, так и юридических лиц с суммой долга в диапазоне от 500 тысяч рублей до 3 миллионов рублей. В первом полугодии 2025 года таких заявлений принято 137 в отношении юридических лиц и 5056 в отношении граждан и индивидуальных предпринимателей.

В диапазоне с суммой долга от 3 миллионов рублей до 10 миллионов рублей в аналогичном периоде принято 81 заявление о банкротстве юридических лиц и 884 заявления о банкротстве физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В диапазоне с суммой долга свыше 10 миллионов рублей до 100 миллионов рублей в аналогичном периоде принято 57 заявлений о банкротстве юридических лиц и 138 заявлений о банкротстве физических лиц.

С суммой долга свыше одного миллиарда рублей в этом году принято одно заявление о банкротстве юридического лица. За весь прошлый год таких заявлений было принято четыре.

— Становится ли в Новосибирской области больше налоговых споров?

— Количество дел по спорам, связанным с применением налогового законодательства уменьшилось на 17%. Так в первом полугодии 2024 года рассмотрено 230 дел, а в первом полугодии 2025 года — 191 дело, из них требования удовлетворены по 57 делам.

— Что можно сказать о спорах, связанных с защитой интеллектуальных прав? Становится таких дел больше или меньше?

— В первом полугодии 2025 года рассмотрено 466 дел и заявлений, связанных с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, что на 41% меньше, чем в первом полугодии 2024 года. Из них, связанных с защитой авторских прав рассмотрено 163 дела, требования истца удовлетворены по 122 делам (75% от рассмотренных дел).

— В прошлом году в регионе существенно сократилось число дел с участием иностранных лиц. Что показывает анализ данных этого года?

— В первом полугодии 2025 года Арбитражным судом Новосибирской области рассмотрено 23 дела с участием иностранных лиц, что на 57% меньше, чем в первом полугодии 2024 года, когда было рассмотрено 53 дела. Тенденция становится всё более выраженной: в прошлом году сокращение составило 50%.

— Как часто стороны экономических споров приходят к урегулированию спора мирным путем? Какие меры стимулируют бизнес к заключению мировых соглашений?

— В первом полугодии 2025 года рассмотрено с заключением мирового соглашения 497 дел, что составляет 2,6% от количества рассмотренных дел. Из них, 480 дел по спорам, возникающим из гражданских правоотношений, три дела по спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, 14 — по делам о несостоятельности (банкротстве).

Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» введена примирительная процедура по урегулированию спора с участием судебного примирителя. Указанный закон вступил в законную силу 25 октября 2019 года.

Судебным примирителем может быть только судья в отставке, который включен в список судебных примирителей, сформированный и утвержденный Пленумом Верховного Суда Российской Федерации.

Судебными примирителями в Арбитражном суде Новосибирской области являются шесть высококвалифицированных судей в отставке, имеющих необходимые знания и большой профессиональный опыт по рассмотрению споров различных специализаций.

Список судебных примирителей размещен на сайте Верховного Суда Российской Федерации, на официальном сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

— Каково количество дел, поступивших о взыскании с граждан и организаций обязательных платежей и санкций?

— Анализ статистических данных показывает, что на 31% уменьшилось количество заявлений о взыскании с граждан и организаций обязательных платежей и санкций. Так, в первом полугодии 2025 года поступило 2257 заявлений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, за аналогичный период 2024 года поступило 3264 заявления.

Полагаем, что уменьшение количества дел по указанной категории связанно с изменениями в законодательстве о повышении размера государственной пошлины. Размер удовлетворенных требований (финансовых санкций), как правило, составляет от 500 до 3000 рублей, а минимальный размер взыскиваемой государственной пошлины составляет 8000 рублей.

В России действуют 89 арбитражных судов (первый уровень арбитража). Так же есть 21 арбитражный апелляционный суд и десять кассационных судов. Их работа регулируется Арбитражным процессуальным кодексом РФ и направлена на защиту прав в сфере предпринимательства. Арбитражные суды играют ключевую роль в процедурах банкротства. Нагрузка на систему арбитража в последние несколько лет постоянно растет. В настоящее время суды активно внедряют технологии искусственного интеллекта (ИИ), например, для анализа документов, подготовки проектов решений и автоматизации рутинных процессов.