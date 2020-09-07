14, 15 октября 2020 года в 16.00 на малой сцене театра «Глобус» состоится премьера спектакля «Доклад о медузах» по одноименному роману американской писательницы Али Бенджамин. Перевод Ольги Варшавер. Режиссер – Ольга Обрезанова.

Академический молодежный «Глобус», долгие годы называвшийся театром юного зрителя, по-прежнему держит ориентир на детей и подростков. Знакомство зрительской аудитории с романом «Доклад о медузах» началось в рамках ток-проекта «ПодросТок» (с 2019 года он популяризирует творчество современных драматургов и писателей). В апреле, в период самоизоляции, артисты «Глобуса» читали произведение онлайн (читки доступны на официальном сайте театра). Затем все желающие, записавшиеся в импровизированный «театральный класс», разбирали конфликты и проблематику романа в формате скайп-конференции.

Свой дебютный роман Али Бенджамин написала в 2015 году. Это произведение родилось благодаря увлечению писателя живой природой. Бенджамин в одном интервью утверждала, что научные аспекты романа родились в результате неудачной попытки написания научно-популярной книги о медузах для взрослых. В центре повествования – путь взросления двенадцатилетней девочки Сьюзи, которая в раннем возрасте сталкивается с утратой дружбы, одиночеством, а затем – с полной изоляцией от реального мира. Книга мгновенно стала бестселлером New York Times, а также финалистом конкурса National Book Award, одного из самых престижных литературных конкурсов США, вошла в списки лучших детских книг по версии журнала TIME, Publisher’s Weekly и многих других. Книга переведена на 20 языков и издана в 30-ти странах.

В «Глобусе» над спектаклем работает режиссер Ольга Обрезанова, выпускница Новосибирского государственного театрального института, ученица Сергея Афанасьева. Она выпускает спектакли и сайт-специфик-проекты в новосибирских театрах и на независимых площадках. Сотрудничает с театром «ARTиШОК» (Алматы).

— Мне очень близка главная героиня. Я люблю в людях несовершенство. Сьюзи переживает очень взрослую рефлексию. Она еще не понимает, что переходит из детства в „подростковье”. И этап взросления для нее очень тяжел. Важно чувство тотального одиночества героини. Это переживает практически каждый человек. Чувство изоляции – ключевое в книге. От него идут все остальные чувства. Однажды Сьюзи принимает решение вообще не разговаривать. Это дает нам отправную точку. „Доклад о медузах” интересен тем, что там есть тема смерти, тема развода, много других сложных тем… Но это светлая история про то, что рано или поздно все проходит, все можно пережить. И про то, что неудачи – это нормально. Мне нравится мысль, что все в жизни начинается с неудач. Когда ребенок начинает ходить, он падает. Когда мы разводимся или не поступаем в институт – не факт, что это плохо. Любая неудача может дать нам больше, чем какие-то счастливые моменты. И в „Докладе о медузах” существует рокировка с героями и злодеями. У героини момент взросления связан с пониманием, что человек неоднороден, он может быть и плохим и хорошим в любой момент, — рассказала режиссер Ольга Обрезанова.

В постановочной группе спектакля: сценограф и художник по костюмам Антон Болкунов, художник по свету Елена Алексеева. В выпуске премьеры заняты актеры: Екатерина Боброва, Анастасия Белинская, Арина Литвиненко, Алина Юсупова, Станислав Скакунов, Константин Симонов, Никита Зайцев.

Возрастная категория – 12+

Фото предоставлено пресс-службой театра