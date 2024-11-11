— Мы с вами — жители города, и для нас городская среда тождественна со средой нашего жилого комплекса. Ключевая задача девелопера и проектировщика на этапе создания комфортной среды в ЖК — получить такой продукт, который действительно позволяет людям не сталкиваться с проблемами и сложностями, адаптировать его под жизнь каждого человека. Например, молодая мама должна быть уверена в безопасности ребенка, а пенсионер — в тихом дворике.

Но за средой ЖК идет среда квартала или микрорайона — она уже общедоступна и открыта. Это маленькие, неширокие улицы, которые являются общественным пространством. Именно здесь возникает городская жизнь с кафе, магазинами и прочим. Следующий слой — городские общественные пространства и точки притяжения, такие как парки, скверы и общественные здания. Поэтому я считаю, что основной ключевой фактор комфортной городской среды — корректное соблюдение этого разделения на слои.

Не скажу, что в Новосибирске все застройщики одинаково и равномерно осознали, как важно учитывать опыт проживания человека в их ЖК. У всех по-разному. Одни проектируют и строят по своим привычным лекалам, другие — изучают опыт клиента в разных жилых комплексах в микрорайонах, куда он заходят. Но тренд на клиентоориентированность есть. На мой взгляд, в Новосибирске уже имеются примеры таких проектов.

Однозначно можно сказать, что уровень благоустройства жилых комплексов растет. Это выражается и в качестве исполнения, и в дизайне маленькой локальной среды. В первую очередь я это связываю с появлением гораздо большего опыта у проектировщиков. Сегодня возникают отдельные проектные команды, которые специализируются именно на благоустройстве. У них достаточно высокий уровень так называемой насмотренности, как общероссийский, так и международный. Поэтому я считаю, что экономить на проектировании нельзя.

Кроме того, сегодня достаточно много отечественных производителей предлагают очень интересные МАФы и виды покрытий, например сюжетные игровые детские площадки. И девелоперы, как организаторы процесса благоустройства, действительно стараются учитывать различные сценарии, думают об обществе.

Но давайте будем честны: новосибирцы разные — и требовательны они тоже по-разному. У людей, которые видели что-то большее, чем Новосибирск, требования гораздо выше к благоустройству. Например, тот, кто ездил в Москву и гулял по ее благоустроенным улицам, как в центре, так и на окраинах, видит отличия от новосибирского благоустройства. Хотя, на мой взгляд, в целом насмотренность у новосибирцев низкая. Уровень ожиданий — тоже низкий.

Наш город, к сожалению, много-много лет в этом плане был забыт. Серьезные подвижки в благоустройстве городских улиц можно наблюдать лишь в последние годы, когда начали приводить в порядок центральную часть.

Уверен, сегодня нет серьезных препятствий для создания комфортной городской среды. Просто надо начать ее создавать. Нам, проектировщикам и девелоперам, нужно занимать гораздо более активную позицию, смело идти в городские администрации, общаться, показывать, приводить примеры, практику той же Москвы, на которую уже можно ссылаться, и, соответственно, менять в этом смысле новое устройство в лучшую сторону.

Надеюсь, что скоро в Новосибирске начнут появляться качественные проекты на стыке границ участков, которые застраивает девелопер, а также на стыке с городской средой, находящейся в ведении муниципалитета, например. Думаю, что это вопрос времени и налаживания взаимодействия с властями.

Фото из личного архива