Благоустройство территории жилых комплексов перестает быть формальностью

Сценарный подход

Выбирая квартиру для жилья, люди руководствуются множеством факторов. Основными традиционно являются удобная, с высокой транспортной доступностью, локация, возможно, престижная, эргономичные продуманные планировки и стоимость. В формировании первого впечатления, важную роль играет внешний вид фасада здания, а также дизайнерские решения в благоустройстве, во дворе, которые будут выделять будущее жилье от других. О том, как меняются проекты благоустройства в Новосибирске, в материале Infopro54.

— Проекты жилых комплексов эволюционируют. Еще 10 лет назад застройщику достаточно было построить хорошие, добротные квадратные метры и сделать симпатичные малые архитектурные формы около дома. Сегодня люди выбирают не только недвижимость, но и среду вокруг себя. С каждым годом они все больше внимания уделяют благоустройству, потому что оно неразрывно связано с комфортом проживания. Комфортом проживания не только в стенах дома или квартиры, но и внутри жилого комплекса, — отмечает советник председателя правления по стратегическому развитию СФО «Основа» (застройщик жилого района Светлый) Елена Сазонова.

Жилой район Светлый Комфортный микрорайон для жизни большой и маленькой семьи, рядом с лесом и всего в 25 минутах от пл. Калинина. Район развивается с 2010 года на территории 200 га. Уже сегодня в нем проживают более 12 тысяч человек. Это фактически целый город, способный в автономном режиме обеспечивать своих жителей всем необходимым. Район состоит из нескольких кварталов: «Светлый», «Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский квартал» и Жилой квартал высокой культуры «Ясный». Каждый из них обладает собственной неповторимой харизмой. Новоселы смогут найти здесь свое жилье по вкусу: от просторных студий до двухуровневых квартир с террасами, есть и таунхаусы. Жилой район растет стремительно, и в перспективе население Светлого и его кварталов увеличится до 35 тысяч человек. ООО Специализированный застройщик «Юга-Строй» и ООО СЗ «Анарсити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф Erid:F7NfYUJCUneP41EKLE3w

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Фото ООО «Антар». Автор: Максим Зарубин



Генеральный директор ООО СЗ «Строй-Интеграл» (проект «Бестужевский бульвар») Олег Головня напомнил, что за время развития девелопмента в России большинство классов жилья прошли несколько стадий развития, и сегодня большинство застройщиков предлагают покупателям комплексный продукт.

— Можно смело сказать, что радикально изменился подход к формированию планировочных решений, к дизайну мест общего пользования, к наполнению и организации пространств. Одним из растущих трендов в формировании комфортной среды становится сценарный подход при формировании продукта. Еще на стадии разработки архитектурной концепции, помимо базовых параметров, закладываются основные идеи про целевую аудиторию и их потребности, исторический контекст, а также прогрессивные идеи, которые бы усилили привлекательность проекта и уровень комфорта. При этом формальных подходов в формировании продукта становится все меньше, — говорит эксперт.

Бестужевский бульвар Это своеобразный курорт, фешенебельные загородные резиденции, органично вписанные в уникальный лесной массив. Природный камень, цветущие клумбы, аромат соснового бора и естественный солнечный свет помогают легко переключиться с динамичного городского ритма на отдых в лесной резиденции. Клубный формат жизни — это место, где живут люди, объединенные схожими интересами. Здесь нет случайных жильцов. В доме живут «члены клуба» с определенным социальным статусом, схожими интересами и взглядами на жизнь. Проект расположен вдалеке от городского шума. Он, как нельзя лучше, подходит тем, кто ценит тишину, личное пространство и в тоже время хочет быть в центре городских событий. Рестораны, торговые центры, салоны красоты и медицинские клиники – все это на расстоянии нескольких минут на автомобиле. Эффектная новинка в сегменте премиального жилья. Образец авторского девелопмента. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф Erid:F7NfYUJCUneP41EKLZP1

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Требование рынка

У Новосибирской области традиционно высокие темпы строительства жилья. По данным регионального Минстроя, за 9 месяцев 2024 года в регионе введены 2,012 млн кв. м жилья, что составляет 93% от планового показателя 2024 года. Из общего объема 1,089 млн кв. м приходятся на долю многоквартирного жилья, а 923 тысячи кв. м — на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). По данным ЕРЗ, в Новосибирской области работают 266 застройщиков. Они возводят 1 113 домов общей площадью более 4,6 млн кв. м. У каждого застройщика свой почерк.

Генеральный директор ГК «Сибмонтажспецстрой» Анатолий Павлов (ЖК «Михайловский», ЖК «Гранит» ЖК «Бирюзовая жемчужина» и др.) подчеркивает, что борьба за внимание покупателя заставляет застройщиков идти на немалые затраты, чтобы сделать благоустройство необычным и привлекательным.

— Конкуренция на рынке большая, поэтому сегодня уже мало красивых фасадов и выверенной планировки. Застройщику необходимо удивлять покупателя чем-то интересным и необычным, применять оригинальные решения по благоустройству территории: всевозможные подсветки, геопластику внутри комплекса, фонтаны во дворе дома, каменные скульптуры или инсталляции из дерева, — говорит собеседник редакции.

Глава ГК «SEVER» (ЖК «Да Винчи», ЖК «Поколение», ЖК «Крылья»), депутат регионального заксобрания Вячеслав Илюхин тоже говорит о том, что качество благоустройства жилых комплексов и придомовых территорий улучшилось. Но подчеркивает: причиной тому стали не нормативы властей (они не меняются уже много лет), а требования рынка.

— Рынок жилья высококонкурентный. На нем всегда рынок продавца сменяет рынок покупателя и наоборот. Поэтому когда продажи у застройщиков снижаются, они вынуждены искать пути привлечения клиента, стараться его удивить. Стремление девелоперов внедрять интересные проекты развивает рынок, — добавляет собеседник редакции.

При этом все эксперты подчеркивают, что, кроме стремления к красоте, у горожан растет и желание воспользоваться максимальным количеством сервисных функций в шаговой доступности. Особенно ярко оно проявилось во время пандемии коронавируса. Люди начали ценить территорию «у себя под боком»: наличие спортивных объектов, ресторанов и досуговых учреждений, а также времени, которое они тратят, чтобы добраться до работы.

Комплексный подход

Со слов президента ГК SKY Group Владимира Литвинова, придомовые территории становятся важной частью повседневной жизни горожан, где они проводят время с семьей и друзьями. Именно это подталкивает застройщиков к созданию более качественных и разнообразных общественных пространств. Владимир Литвинов считает, что благоустройство территорий перестало быть формальностью и является конкурентным преимуществом в борьбе за покупателя.

— Мы понимаем, что создание качественного благоустройства не только повышает ценность объекта, но и формирует положительный имидж компании. Это приводит к долгосрочным отношениям с клиентами и повышает уровень доверия к нашему бренду. Таким образом, выход за рамки «формального» благоустройства — это не просто дань моде, а необходимость, продиктованная требованиями рынка, желаниями покупателей и стремлением застройщиков к созданию высококачественных жилых пространств, — говорит собеседник редакции.

Генеральный директор ООО СЗ «АКВА СИТИ» (ЖК «Ясный берег») Владислав Бурмистров уверен: девелоперские проекты должны гармонично вписываться в архитектурный облик города, учитывать историю района, оставаясь при этом современными, стильными и функциональными.

— Основной проблемой комфортной городской среды Новосибирска является недостаточная работа с мастер-планированием территорий. На сегодняшний день у нас нет подробной градостроительной стратегии и проектов развития отдельных районов. Мы мало тратим на исследования и проектирование. В результате городское полотно неоднородное: то высотка, то частный дом, нестыковка тротуаров и много-много заборов, — говорит собеседник редакции.

Клиентоориентированность

По наблюдениям директора ООО «Интерпроект Развитие» Тимофея Колоколова, за последние несколько лет значительно вырос уровень образования сотрудников проектных организаций, занимающихся разработкой благоустройства, будь то небольшой жилой комплекс, улица или город.

— Для каждого из уровней — ЖК–улица–город — существуют свои требования и нормы. Задача проектировщика — создать функционал, адаптировать и наполнить пространство именно теми функциями, которые необходимы для его потребителя, — говорит он.

Однако эксперт в сфере девелопмента Елена Астахова считает, что ни один проект в городе нельзя считать на 100% клиентоориентированным.

— Последние 2-3 года компании, особенно те, которые ведут строительство в классе «комфорт», стали уделять больше внимания разработке концепций благоустройства. Практически каждый из проектов начинается с определения функциональных зон, многие застройщики стараются вносить в них что-то новое, красивое и удобное. Тем не менее не могу сказать, что в Новосибирске есть продукт, который бы на 100% отражал клиентоориентированность и человекоцентричность. На мой взгляд, они пока больше в разговорах наших девелоперов — говорит эксперт.

Она добавляет, что девелоперам необходимо уделять больше времени безопасности и оригинальности проектов, а также внедрению «умных» технологий.

— Девелоперы, которым удастся реализовать полностью «умный дом», будут выделяться продуктом независимо от спроса на рынке, — уверена Елена Астахова.

Перспективы

Экономическая ситуация в России продолжает оказывать значительное влияние на рынок жилья, и в 2025 году ее значение не уменьшится, уверены эксперты. Высокая инфляция и повышенная ключевая ставка Центробанка играют ключевую роль в формировании спроса и предложения. Участники строительного рынка прогнозируют, что его ждет период спада.

— Рынок развивается волнообразно: на смену росту всегда приходит период некоторого спада. Если последние пять лет рынок бурно развивался, то сейчас, в текущей макроэкономике, нас ждет очередная фаза спада. Предполагаю, что проекты будут «высушиваться». Концепции будут ужиматься, пересматриваться качество материалов и сложность технических решений. В них останется лишь действительно функциональное и необходимое, — констатирует Владислав Бурмистров.

Коллаборации с властью

Экс-вице-мэр Анна Терешкова считает, что тема ответственного девелопмента, влияния проектов на городскую ткань становится все популярнее у застройщиков, архитекторов и властей Новосибирска.

— Благоустройство — это не только лавочки и тротуары, но и озеленение, всевозможные кафе и другие точки притяжения. Это целое направление. Спасибо и нашим застройщикам, которые подхватили федеральный тренд и стали реализовывать очень красивые проекты благоустройства. Причем не только на своих территориях. Многие проекты реализуются в партнерстве с муниципалитетом. От таких коллабораций появляются пространства, которые необходимы всем жителям, — считает она.

Однако Виктор Илюхин уверен, что застройщики выходят за границы своих территорий и благоустраивают близлежащие территории лишь потому, что заботятся о своих покупателях.

— Мне, как застройщику, важно, чтобы рядом с жилым комплексом, который я строю, была хорошая дорога и освещенный сквер, а не закоулки с гаражами и маргинальными элементами, — констатирует он.

Главное фото предоставлено СФО «Основа». Автор фото: Роман Барников

Фото Елены Сазоновой предоставлено СФО «Основа», из архива компании

Фото Олега Головни предоставлено ООО СЗ «Строй-Интеграл», из архива компании

Фото Анатолия Павлова предоставлено ГК «СМСС», из личного архива

Фото Вячеслава Илюхина предоставлено из личного архива

Фото Владимира Литвинова предоставлено пресс-службой ГК SKY Group, из архивов компании

Фото Владислава Бурмистрова предоставлено ООО СЗ «АКВА СИТИ», из личного архива

Фото Тимофея Колоколова предоставлено ООО «Интерпроект Развитие» из личного архива

Фото Елены Астаховой предоставлено из личного архива

Фото Анны Терешковой предоставлено из личного архива