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Любой проект жилой застройки должен быть логичен и продуман до мелочей

  • 11/11/2024, 10:00

Елена Сазонова, советник председателя правления по стратегическому развитию СФО «Основа» (застройщик жилого района Светлый):

Любой проект жилой застройки должен быть логичен и продуман до мелочей— Проекты жилых комплексов эволюционируют. 10 лет назад застройщику достаточно было построить добротные и вполне стандартные квадратные метры и установить симпатичные МАФы возле домов. Сегодня люди выбирают не только недвижимость, но и среду вокруг себя.

Безусловно, новосибирцы прагматично подходят к выбору будущего жилья, и в тренде критериев по-прежнему находятся местоположение будущего имущества, цена и эргономичная планировка.

С каждым годом люди все больше внимания уделяют благоустройству территории жилых комплексов — оно неразрывно связано с комфортом проживания не только в стенах дома или квартиры, но и внутри проекта.

Все кварталы жилого района Светлый («Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский квартал» и Жилой квартал высокой культуры «Ясный», а также новые проекты «Ясный сад» и «Русские сезоны») проектируются и строятся с учетом предпочтений основных наших клиентов — семейных пар. Люди обращают внимание на все: наличие школы и  детских садов, находятся ли в шаговой доступности объекты социальной и бытовой инфраструктуры, есть ли общественный транспорт, парковки, площадки для выгула животных и так далее. Для одних гиперважна закрытая территория и  видеонаблюдение, для других — наличие локаций для детей разных возрастов и возможность пользоваться ими круглый год.

Любой проект жилой застройки должен быть продуман и логичен, а пространство — органично вписываться в общую концепцию. Благоустройство — один из способов показать концептуальную идею проекта. При этом оно должно не только соответствовать общей идее, но и иметь свою изюминку, отличаться от предыдущих собственных проектов и проектов конкурентов.

На мой взгляд, особых сдерживающих факторов для реализации проектов благоустройства нет. Кроме площади земельного участка.  Понятно, что класс проекта задает общую «щедрость» при наполнении МАФами, использовании отделочных материалов, индивидуальных дизайнерских решений. Но большинство застройщиков в Новосибирске весьма ограничены в территориях. Нам в этом отношении повезло, площади для благоустройства — в достатке. Поэтому мы можем себе позволить реализовывать масштабные и интересные проекты.

Безусловно, есть СНиПы и рекомендации  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, регламентирующие организацию территорий (детские и спортивные площадки, парковки, расстояние, безопасность и прочее). Но что касается разработки  концепций, разнообразия МАФов, интересных дизайн-решений — тут можно проявляться.   Поэтому застройщики в этой части благоустройства действуют на свое усмотрение. Здесь решающими являются фантазия и финансовые возможности. Рынок меняется, и застройщики стали понимать, что проект, продуманный до мелочей, интересный, с характером и индивидуальностью, повышает свою ценность в глазах жителей.

Но мало показать проект на картинке, важно довести его до конца. Потому что иногда у застройщиков действует принцип «обещать — не значит жениться».

Фото предоставлено СФО «Основа», из архива компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость Город для людей


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