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Правила игры должны быть одинаковыми для всех

  • 11/11/2024, 10:00

Вячеслав Илюхин, глава ГК «SEVER» (ЖК «Да Винчи», ЖК «Поколение», ЖК «Крылья»), депутат регионального заксобрания:

Правила игры должны быть одинаковыми для всех— Каждый человек стремится к лучшему, для него важна уютная квартира, просторные места общего пользования и безопасные дворы без машин. Рынок жилья высококонкурентный. И на нем рынок продавца сменяет рынок покупателя и наоборот. Когда продажи у застройщиков снижаются, они вынуждены искать пути привлечения клиента, стараются удивить. Поэтому рынок развивается в нужном направлении.

Однако речь идет о территориях жилых комплексов. Про благоустройство общественных территорий в городе я такого сказать не могу. Их в Новосибирске не хватает.

Сегодня застройщики выходят за границы своих территорий и благоустраивают близлежащие территории лишь потому, что заботятся о своих покупателях. Мне, как застройщику, важно, чтобы рядом с жилым комплексом, который я строю, была хорошая дорога и освещенный сквер, а не закоулки с гаражами и маргинальными элементами.

Не все девелоперы добросовестные и выполняют свои обещания. Сейчас в технических условиях прописываются все пункты благоустройства, заключаются договоры КРТ, которые обязывают развивать территорию. Но «правила игры» должны быть одинаковыми для всех, а для тех, кто осваивает территории в отдаленных районах города, нужно рассмотреть льготы по социальному взносу.

Считаю, что город должен жестко контролировать исполнение заявленных застройщиком параметров проекта. Для этого необходимо документальное подтверждение намерений. Если девелопер на этапе презентации рассказывает о планах построить парк или парковки, то недопустимо принимать жилье без их исполнения. Если в проекте заявлена разновозрастная детская площадка, она может быть лучше, но никак не хуже презентованной.

Сейчас сложно что-то прогнозировать. Мы находимся «на вулкане». Продажи падают, а ставки по проектному финансированию растут. Это очень сильно бьет по застройщикам, поэтому будет не до благоустройства — часть проектов заморозят.

Хочу напомнить, что давно доказан факт — один человек, работающий на стройке, обеспечивает работой семерых человек в смежных профессиях (транспортные компании, производители строительных материалов, риэлторы, пиарщики и т.д.).

Все это приведет к существенному падению оборота в строительстве и снижению налогов.

Фото из личного архива

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость Город для людей


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