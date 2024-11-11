Время лебедей из покрышек прошло

— 20-30 лет назад благоустройство дворов в Новосибирске ограничивалось наличием лавочек у подъездов, а также выполненными руками жильцов цветниками и лебедями из покрышек. И это было прекрасно!

Реалии таковы, что большие проекты всегда начинаются с Москвы. ЦПКиО им. М. Горького стал первым парком мирового уровня в России, который произвел настоящий фурор среди жителей страны.

В 2014 году я пришла работать в муниципалитет, и одним из направлений моей деятельности как раз стало благоустройство. Конечно же, мы поехали в Москву, чтобы посмотреть парк Горького своими глазами и перенять опыт.

После его посещения мы поняли, что развивать общественные пространства нужно комплексно. Благоустройство — это не только лавочки и тротуары, но и озеленение, всевозможные кафе и другие точки притяжения. Сегодня недостаточно стричь газоны, перекладывать плитку и менять асфальт. Это действительно целое направление, целая индустрия, которая, к сожалению, в то время не была развита не только в Новосибирске, но и в стране в целом.

Мы провели свои урбанистические исследования. Я очень благодарна всем жителям города, активистам, которые присоединились к нам и обходили все парки вместе с урбанистами. Именно эти исследования и легли в основу первой концепции развития города «Зеленый Новосибирск» — стратегия развития (в том числе озеленения) Новосибирска на 30 и более лет.

Наша команда была на слуху, и после запуска федеральной программы «Комфортная городская среда» мы были включены в пилотный проект. Началась реализация благоустройства Михайловской набережной. Это был наш первый опыт. Никто в стране не был гуру в этом направлении.

Нам пришлось учиться всем вместе на основе международного опыта, опыта регионов. Параллельно вносились изменения в федеральную программу «Комфортная городская среда». Например, изначально при благоустройстве Михайловской набережной мы столкнулись с проблемой, что не можем пустить федеральные деньги на видеонаблюдение или установку тех же детских и спортивных площадок. Они все были установлены на средства благотворителей.

С годами команда городов накапливала опыт и, ступенька за ступенькой, выстраивала программу современного благоустройства. И я горжусь, что мы принимали в этом участие. Уверена, что комфортная городская среда сегодня — часть креативных индустрий. Разработкой комфортной среды занимаются ботаники, «креаклы», ученые и неравнодушные жители города. В наших проектах мы применяем самые лучшие и современные наработки. Проектируем территории, которые будут способствовать развитию общества, культуры, спорта и в целом развитию города. И уже сейчас в наших новых парках и скверах проводятся нанофорумы, фестивали и другие мероприятия. Поэтому время лебедей из покрышек прошло!

В городе много проектов, которые были реализованы на моих глазах и которыми я горжусь. Например, новосибирский парк «Арена» стал одним из лучших в стране. Не менее значимым будет парк «Усть-Тула».

Спасибо и нашим застройщикам, которые подхватили федеральный тренд и тоже стали реализовывать очень красивые проекты благоустройства. Причем не только на своих территориях. Я уже неоднократно говорила, что помимо Дня строителя пора вводить День благоустроителя. А если серьезно, то благодаря девелоперам появляются знаковые для нашего города проекты.

Первым к этому процессу присоединилась ГК «СМСС» во главе с Анатолием Павловым. Они на собственные средства сделали четвертый этап благоустройства Михайловской набережной, потому что хотели, чтобы рядом с жилым кварталом была красивая и современная территория.

Многие проекты реализуются в партнерстве с муниципалитетом. Когда мы узнали, что компания «Брусника» рядом со своим жилым комплексом в районе аэропорта Северный планирует создать скверик, то предложили расширить проект. Застройщик пошел нам навстречу. Скоро там появится потрясающий сквер Эдуарда Артемьева. Его дизайн-проект был полностью согласован с жителями, в том числе с сыном новосибирского композитора.

При реализации проекта по созданию парка «Ельцовка-1», расположенного в центре Новосибирска, произошло объединение бизнеса (ГК «Химметалл»), власти и жителей района.

От таких коллабораций появляются пространства, которые необходимы всем новосибирцам.

А требования горожан растут, хотя любой проект сначала отвергается. Когда я пришла у муниципалитет, то не понимала этого и переживала по поводу негативных отзывов о проектах. Потом поняла, что любое изменение сначала вызывает отторжение. И это абсолютно нормально. Вспомните, когда на Михайловской набережной были высажены яблоньки, многие полгода потирали ручки и ждали, когда они все «сдохнут». А сейчас это достопримечательность города. Сюда приходят отдохнуть, полюбоваться этими яблонями и сфотографироваться на их фоне. Просто иногда нужно время.

Фото из личного архива