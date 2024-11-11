Сценарный подход — тренд в формировании комфортной среды

— За время развития девелопмента в России большинство классов жилья прошли несколько стадий развития и сейчас подавляющее большинство застройщиков предлагают покупателям не квадратные метры, а комплексный продукт. Можно смело сказать, что подход к формированию планировочных решений, к дизайну мест общего пользования, к наполнению и организации пространств кардинально изменился. Это связано с общим ростом компетенций рынка, использованием международного опыта и практики создания комфортной среды.

Стоит отметить, что одним из растущих трендов в формировании комфортной среды становится сценарный подход при формировании продукта. Еще на стадии разработки архитектурной концепции, помимо базовых параметров (таких как количество квартир, коммерческих помещений, парковочных мест), закладываются основные идеи про целевую аудиторию и ее потребности, исторический контекст и потенциал места, прогрессивные идеи, которые бы усилили привлекательность проекта и уровень комфорта. Такое проектирование сценариев проживания для разных категорий покупателей позволяет создавать по-настоящему комфортную среду.

При этом формальных подходов в формировании продукта становится все меньше. Это вызвано тем, что уровень требований со стороны покупателя растет, решения из сегмента «бизнес» интегрируются в комфорт-класс, а идеи из других сфер, например отельного бизнеса, используются в бизнес- и премиум-классе.

Одним из ключевых этапов является анализ земельного участка и оценка потенциала локации. Именно на этом шаге закладываются основные тезисы сильного продукта, где благоустройство являются его частью.

Например, большие комплексные проекты на земельных участках в несколько десятков гектаров имеют свои особенности в организации общественных пространств, а небольшие камерные проекты в центре города опираются на разные продуктовые тезисы.

Важно, чтобы концепция двора в целом и благоустройства в частности встраивались в сценарии проживания целевой аудиторий еще на этапе формирования архитектурной концепции. Изначально должны возникать продуктовые решения, которые будут иметь ценность для покупателей и попадать в их ожидания. В этом девелоперу помогает глубокое понимание идеи проекта, насмотренность реализованных проектов на конкурентных рынках (Москва, Екатеринбург, Тюмень), внешняя экспертиза со стороны команды архитекторов, экспертов по благоустройству.

Внедрение инноваций компанией зависит от уровня насмотренности команды девелопера мировых проектов и понимания благоустройства как продукта. Например, климат в скандинавских странах не сильно отличается от Новосибирска, а их решения по количеству открытых пространств, таких как балконы, террасы, являются отличными референсами элементов комфортной среды. Там, несмотря на похожее количество теплых дней в течение года, люди активно используют все открытые помещения по назначению: устраивают места для отдыха, прекрасные небольшие оранжереи. Это создает привлекательные фасады домов и делает все пространство проекта более комфортным и эстетически привлекательным.

Новосибирск — большой современный мегаполис. Рынок строительства здесь считается развитым и точно имеет свое узнаваемое лицо. Здесь применяются все тренды и лучшие решения, которые есть в городах европейской части России. Отмечу, например, что в больших комплексных проектах отлично реализованы интеграции сложного рельефа, наличие «большой» воды рядом с проектами в общие концепции благоустройства. В центральной части города есть достаточно проектов, где подход к приватным дворам вызывает эстетическое наслаждение.

Фото предоставлено ООО СЗ «Строй-Интеграл», из архива компании