Комфортная среда основана на благоустройстве

— Проекты застройщиков в Новосибирске направлены на создание комфортной среды, и благоустройство — лишь ее часть. Последние 2-3 года компании, особенно ведущие строительство в классе «комфорт», стали уделять больше внимания разработке концепций благоустройства. Практически каждый из проектов начинается с определения функциональных зон, многие застройщики стараются вносить в них что-то новое, красивое и удобное.

Тем не менее не могу сказать, что в Новосибирске есть продукт, который бы на 100% отражал клиентоориентированность и человекоцентричность. На мой взгляд, они пока больше в разговорах наших девелоперов.

Новосибирск — это город, где большую часть года холодно и лежит снег. И поскольку комфортная среда у нас, к сожалению, завязана на благоустройстве, остается открытым вопрос о том, как ее создать в зимний период.

Хотелось бы, чтобы застройщики уделяли больше внимания безопасности. Поскольку элементы благоустройства, включая малые архитектурные формы, игровые площадки и другие составляющие, в обязательном порядке должны быть не только красивыми, но и безопасными.

Сегодня многие девелоперы используют при реализации проектов качественные материалы и продукты. Но хотелось бы увидеть больше авторских и современных МАФов и проектов по благоустройству.

В Новосибирске нет ни одного проекта, который бы можно было называть «умным домом». Поэтому хотелось бы, чтобы комфортная среда поддерживалась разработками «умного города» и не ограничивалась наличием Wi-Fi в квартирах и дворах.

Так что перспективы у наших девелоперов огромные. Первый, кому удастся реализовать по-настоящему «умный дом», будет выделяться продуктом независимо от спроса на рынке.

Фото из личного архива