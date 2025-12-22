В Новосибирске началась подготовка к фестивалю снежной скульптуры

В парке «Арена» приступили к созданию больших снежных кубов для участников зимнего фестиваля. В этом году в нем впервые примет участие команда скульпторов из Шанхая.
Для конкурса планируется сделать десять снежных фигур. Тема года — «Моя культурная столица».
— Мы предложили конкурсантам пофантазировать о том, что бы они показали, если бы их регион стал культурной столицей. Эскизы очень красивые, — сообщила Ирина Саркисян, директор Городской дирекции творческих программ, в прямом эфире сообщества «Новосибирские новости».
На фестиваль приедут мастера из Москвы, Донецка, Тувы, Новороссийска и Омска. Все они покажут знаковые достопримечательности своих городов. Что касается команды из Шанхая, то в этом городе нет снега, отметила Ирина Саркисян.
— Они, наверное, тренируются на песке, — предположила она.
XXVI Сибирский конкурс-фестиваль снежной скульптуры на приз мэра Новосибирска стартует в парке «Арена» 4 января. Завершится мероприятие 8 января.
В прошлом году в конкурсе приняли участие 12 команд. Они представили композиции, отражающие образы рек и музыкальных инструментов.
Ранее редакция сообщала о том, что на Михайловской набережной открылся самый длинный каток в Новосибирске.
Источник фото: Анатолия Локтя в Телеграм, автор: пресс-служба мэрии Новосибирска (архив).
