В Новосибирске началась подготовка к фестивалю снежной скульптуры

В парке «Арена» приступили к созданию больших снежных кубов для участников зимнего фестиваля. В этом году в нем впервые примет участие команда скульпторов из Шанхая.

Для конкурса планируется сделать десять снежных фигур. Тема года — «Моя культурная столица».

— Мы предложили конкурсантам пофантазировать о том, что бы они показали, если бы их регион стал культурной столицей. Эскизы очень красивые, — сообщила Ирина Саркисян, директор Городской дирекции творческих программ, в прямом эфире сообщества «Новосибирские новости».

На фестиваль приедут мастера из Москвы, Донецка, Тувы, Новороссийска и Омска. Все они покажут знаковые достопримечательности своих городов. Что касается команды из Шанхая, то в этом городе нет снега, отметила Ирина Саркисян.

— Они, наверное, тренируются на песке, — предположила она.

XXVI Сибирский конкурс-фестиваль снежной скульптуры на приз мэра Новосибирска стартует в парке «Арена» 4 января. Завершится мероприятие 8 января.

В прошлом году в конкурсе приняли участие 12 команд. Они представили композиции, отражающие образы рек и музыкальных инструментов.

