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Новосибирский мастер изготовил 50-килограммового самурая из металлолома

Автор: Артем Рязанов

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Сергей Дудник из Майского превращает старые детали и механизмы в арт-объекты

Сергей Дудник из села Майское Новосибирской области создаёт уникальные скульптуры из металлолома. Он находит старые металлические детали в пунктах приёма вторсырья и превращает их в произведения искусства. Одним из самых впечатляющих творений мастера стал полутораметровый самурай. На создание этой фигуры весом 50 килограммов Сергею потребовалось три месяца. Он работал над ней в свободное от основной работы время, а иногда даже по ночам.

Как рассказал мастер «Горсайту», для создания самурайских доспехов он использовал чёрную и нержавеющую сталь. Наиболее сложным этапом было воспроизведение плетёного узора на доспехах, для чего потребовались медные накладки. Сергей предпочитает не окрашивать свои изделия, а покрывать их лаком, чтобы сохранить естественную красоту металла и предотвратить коррозию.

Работы новосибирского мастера пользуются популярностью далеко за пределами области. Его творения уже можно увидеть в Астрахани и на Дальнем Востоке, а голову стального дракона заказали из Беларуси для украшения старого автомобиля. В настоящее время мастер ведёт переговоры о продаже статуэтки сказочного персонажа в США.

Ранее редакция сообщала о том, что скульпторы из Новосибирска создают персонажей культовых фильмов.

Источник фото: со страницы  героя публикации из его группы ВКонтакте. 

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Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : скульптура мастерская

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Шесть новосибирских отелей запустили заселение через Макс

Бюст Ленина за два миллиона рублей продают в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

22 апреля — особая дата в исторической памяти нескольких поколений граждан нашей страны: в этот день в 1870 году родился Владимир Ильич Ульянов (Ленин), основатель первого социалистического государства. На протяжении десятилетий эта дата отмечалась в СССР как значимый праздник: проводились пионерские линейки, звучали торжественные клятвы, а для миллионов людей фигура Ленина является символом эпохи.

И сегодня, спустя годы после распада Советского Союза, 22 апреля остаётся памятной датой для коммунистов России и стран бывшего СССР. В этот день люди приходят к мавзолею и памятникам Ленина, чтобы возложить цветы, организуют торжественные собрания и просветительские лекции — так сохраняется традиция почтения исторической фигуры, оказавшей огромное влияние на ход мировой истории.

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Скульпторы из Новосибирска создают персонажей культовых фильмов

Автор: Артем Рязанов

Студия новосибирца Ивана Плотникова первоначально создавала силиконовых монстров для квестов. Со временем команда переключилась на работу с краеведческими музеями, где создаёт до 40 скульптур на проект. В списке работ  —фигуры персонажей «Гарри Поттера» и «В бой идут одни старики».

— На создание одной требуется примерно 2 месяца. Мастер-модель поначалу лепят из скульптурного пластилина, после снимают форму из стеклопластика, которую заливают силиконом. Внутрь фигуры помещают металлический каркас, чтобы модель нельзя было сломать руками. На одну требуется потратить около 200 пачек пластилина. При заливке используют вандалоустойчивый силикон, применяемый в пищевой промышленности, например, для отливки шоколадных изделий. Такой материал не окисляется, не даёт усадки, не меняет цвет. Стоимость фигуры может составлять от 250 тысяч до 3 млн рублей, — рассказал Горсайту Иван Плотников.

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Команда из Якутска победила в фестивале снежной скульптуры в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В парке «Арена» завершился XXVI Сибирский конкурс-фестиваль снежной скульптуры. Гран-при и звание абсолютного победителя присудили команде «Таптал» из Республики Саха (Якутия).

• 1 место заняла команда «Амурские тигрицы» из Хабаровска.
• 2 место досталось команде «Максимум» из Новосибирска.
• 3 место завоевала команда «Остров свободы» из Омска.

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В Новосибирске началась подготовка к фестивалю снежной скульптуры

Автор: Артем Рязанов

В парке «Арена» приступили к созданию больших снежных кубов для участников зимнего фестиваля. В этом году в нем впервые примет участие команда скульпторов из Шанхая.

Для конкурса планируется сделать десять снежных фигур. Тема года — «Моя культурная столица».

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Белая галерея устроила первую в своей практике выставку скульптуры в Новосибирске

Белая галерея — весьма известное и даже культовое арт-место. Имя это галерея сделала на «плоскостных» искусствах — на живописи, графике и фотографии. Скульптура в её обойме впервые.

Впрочем, вход в тему сразу получился грациозным, а блин — не комом: первая в Белой галерее скульптурная выставка «О чём молчит Кибела» (16+), устроенная совместно с Tayirova Galery — блиц-антология Александра (Санду) Бортника.

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Скульптура мамы с коляской появилась в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске, на входе в парк «Берёзовая роща», появился необычный топиар — композиция в виде мамы с коляской. За руку фигуры мамы держится маленькая девочка.

Как рассказали в пресс-службе мэрии города, место для размещения топиара было выбрано со смыслом. Этот парк давно стал любимым местом отдыха и прогулок для горожан с детьми.

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