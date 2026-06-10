Новосибирский мастер изготовил 50-килограммового самурая из металлолома

Сергей Дудник из села Майское Новосибирской области создаёт уникальные скульптуры из металлолома. Он находит старые металлические детали в пунктах приёма вторсырья и превращает их в произведения искусства. Одним из самых впечатляющих творений мастера стал полутораметровый самурай. На создание этой фигуры весом 50 килограммов Сергею потребовалось три месяца. Он работал над ней в свободное от основной работы время, а иногда даже по ночам.

Как рассказал мастер «Горсайту», для создания самурайских доспехов он использовал чёрную и нержавеющую сталь. Наиболее сложным этапом было воспроизведение плетёного узора на доспехах, для чего потребовались медные накладки. Сергей предпочитает не окрашивать свои изделия, а покрывать их лаком, чтобы сохранить естественную красоту металла и предотвратить коррозию.

Работы новосибирского мастера пользуются популярностью далеко за пределами области. Его творения уже можно увидеть в Астрахани и на Дальнем Востоке, а голову стального дракона заказали из Беларуси для украшения старого автомобиля. В настоящее время мастер ведёт переговоры о продаже статуэтки сказочного персонажа в США.

Ранее редакция сообщала о том, что скульпторы из Новосибирска создают персонажей культовых фильмов.