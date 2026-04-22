Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Культура Общество

Бюст Ленина за два миллиона рублей продают в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Его вес составляет порядка 280 килограммов

22 апреля — особая дата в исторической памяти нескольких поколений граждан нашей страны: в этот день в 1870 году родился Владимир Ильич Ульянов (Ленин), основатель первого социалистического государства. На протяжении десятилетий эта дата отмечалась в СССР как значимый праздник: проводились пионерские линейки, звучали торжественные клятвы, а для миллионов людей фигура Ленина является символом эпохи.

И сегодня, спустя годы после распада Советского Союза, 22 апреля остаётся памятной датой для коммунистов России и стран бывшего СССР. В этот день люди приходят к мавзолею и памятникам Ленина, чтобы возложить цветы, организуют торжественные собрания и просветительские лекции — так сохраняется традиция почтения исторической фигуры, оказавшей огромное влияние на ход мировой истории.

За день до очередной годовщины рождения вождя мирового пролетариата в Новосибирске на платформе классифайда появилось необычное объявление. На продажу выставлен большой бронзовый бюст Ленина работы скульптора Владимира Сычёва, созданный в 1981 году.

Масштаб произведения впечатляет: вес скульптуры достигает 280 килограммов. Изначально продавец оценил бюст в 2,4 миллиона рублей, но позже снизил цену до 2 160 000 рублей.

Объявление привлекло внимание коллекционеров и любителей советской эпохи: редкий артефакт может стать частью частной коллекции или музейной экспозиции, напоминая о сложной и многогранной истории страны.

Ранее редакция сообщала о том, что бывший мэр Новосибирска Локоть возмутился сносом памятника в Киргизии.

Источник фото: Infopro54.

Актуальный разговор

Все материалы

Регионы : Новосибирск

Теги : скульптура продажа Ленин

218
0
0
Предыдущая статья
Следующая статья
Пыльный смог над городом: чем дышат новосибирцы весной — прокомментировала эксперт НГПУ

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирск пришла весна, еще не везде растаял снег, но часть дорог, тротуаров, тропинок и газонов уже подсохла, и, как обычно, в воздухе повисла серо-бурая дымка, то едва заметная, то более плотная. Эту дымку зачастую называют пыльным смогом.

Как отмечает кандидат биологических наук, доцент кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности НГПУ Яна Завьялова, пыльный смог, или пыльная мгла — это загрязнение воздуха мелкодисперсной, длительно не оседающей пылью, часто в сочетании с дымом, промышленными и автомобильными выбросами.

Читать полностью

Новосибирцы получат пенсии и пособия раньше срока в мае 2026 года

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области скорректировали график выплаты пенсий и пособий из-за майских праздников и выходных. Некоторые выплаты будут перечислены жителям раньше обычного срока. Об этом информирует пресс-служба Отделения Социального фонда России по Новосибирской области.

Традиционно выплаты в регионе начинаются 3-го числа. В этот день на счета граждан будет перечислено единое пособие на детей до 17 лет, пособие для беременных женщин, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также ежемесячные выплаты на первого ребенка до трех лет и на детей военнослужащих.

Читать полностью

Количество фитнес-центров в Новосибирске резко сократилось

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске на март 2026 года работали 412 фитнес-центров. Это на 9,3% меньше, чем годом ранее. Такую статистику привели аналитики геосервиса «2ГИС». При этом 83% горожан живут в 15 минутах ходьбы от ближайшего клуба, то есть с проблем с доступом к инфраструктуре здорового образа жизни не испытывают.

Средняя стоимость абонемента в Новосибирске на март 2026-го составляла 3666 рублей и практически не изменилась с 2025-м (+1%). Абонемент на год стоит 23 тысячи рублей — это 26% от средней ежемесячной зарплаты новосибирца. То есть разовая сумма, которую нужно выложить за тренировки, для среднего жителя региона довольно существенна.

Читать полностью

В майские праздники новосибирские электрички перейдут на график выходного дня

Автор: Артем Рязанов

В майские праздники расписание пригородных поездов в Новосибирской области претерпит изменения. Поезда будут следовать по специальному графику: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая – по графику выходных дней, а 30 апреля – по графику пятницы.

Как отмечает АО «Экспресс-город», в праздничные дни расписание некоторых поездов, курсирующих только по определенным дням недели, останется прежним:

Читать полностью

Количество выданных ипотечных кредитов в Новосибирске за I квартал выросло на 56%

Автор: Артем Рязанов

За первые три месяца 2026 года банки Новосибирской области предоставили 4,9 тысячи ипотечных займов на общую сумму 20,1 миллиарда рублей. Это на 56% больше по количеству и на 55% больше по объему средств по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средняя сумма ипотечного кредита на приобретение недвижимости в регионе осталась неизменной и составила 4 миллиона рублей. При этом срок кредитования сократился на семь месяцев и теперь составляет 261 месяц (или 21 год и 7 месяцев). Полная стоимость кредита (ПСК) для покупки жилья увеличилась до 17% (в марте прошлого года она была на уровне 13%).

Читать полностью

В Новосибирске в Заельцовском парке у десятков сосен обрезали ветви

Автор: Мария Гарифуллина

В Заельцовском парке, который является частью Заельцовского бора, проведена масштабная обрезка сосен. Под пилу попали и другие деревья, но посетителей парка возмутило именно то, что произошло с соснами.

В редакцию Infopro54 поступило несколько сообщений на эту тему от читателей. Они рассказывают, что обрезка сосен в парке началась еще в феврале и поначалу казалась точечной, но к апрелю кроны многих деревьев заметно поредели. Приведем одно типичное высказывание.

Читать полностью
Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Финансы

Бизнес

Город Общество

Право&Порядок

Общество

Бизнес Право&Порядок

Бизнес Общество Спорт

Общество

Бизнес

Общество

Общество

Общество

Бизнес Недвижимость

Власть

Бизнес

Медицина Общество

Власть

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Прямым текстом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности