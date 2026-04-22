Бюст Ленина за два миллиона рублей продают в Новосибирске

22 апреля — особая дата в исторической памяти нескольких поколений граждан нашей страны: в этот день в 1870 году родился Владимир Ильич Ульянов (Ленин), основатель первого социалистического государства. На протяжении десятилетий эта дата отмечалась в СССР как значимый праздник: проводились пионерские линейки, звучали торжественные клятвы, а для миллионов людей фигура Ленина является символом эпохи.

И сегодня, спустя годы после распада Советского Союза, 22 апреля остаётся памятной датой для коммунистов России и стран бывшего СССР. В этот день люди приходят к мавзолею и памятникам Ленина, чтобы возложить цветы, организуют торжественные собрания и просветительские лекции — так сохраняется традиция почтения исторической фигуры, оказавшей огромное влияние на ход мировой истории.

За день до очередной годовщины рождения вождя мирового пролетариата в Новосибирске на платформе классифайда появилось необычное объявление. На продажу выставлен большой бронзовый бюст Ленина работы скульптора Владимира Сычёва, созданный в 1981 году.

Масштаб произведения впечатляет: вес скульптуры достигает 280 килограммов. Изначально продавец оценил бюст в 2,4 миллиона рублей, но позже снизил цену до 2 160 000 рублей.

Объявление привлекло внимание коллекционеров и любителей советской эпохи: редкий артефакт может стать частью частной коллекции или музейной экспозиции, напоминая о сложной и многогранной истории страны.

