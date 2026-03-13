Скульпторы из Новосибирска создают персонажей культовых фильмов

Студия новосибирца Ивана Плотникова первоначально создавала силиконовых монстров для квестов. Со временем команда переключилась на работу с краеведческими музеями, где создаёт до 40 скульптур на проект. В списке работ —фигуры персонажей «Гарри Поттера» и «В бой идут одни старики».

— На создание одной требуется примерно 2 месяца. Мастер-модель поначалу лепят из скульптурного пластилина, после снимают форму из стеклопластика, которую заливают силиконом. Внутрь фигуры помещают металлический каркас, чтобы модель нельзя было сломать руками. На одну требуется потратить около 200 пачек пластилина. При заливке используют вандалоустойчивый силикон, применяемый в пищевой промышленности, например, для отливки шоколадных изделий. Такой материал не окисляется, не даёт усадки, не меняет цвет. Стоимость фигуры может составлять от 250 тысяч до 3 млн рублей, — рассказал Горсайту Иван Плотников.

В «Музее селфи» Новосибирска, который находится в культурном центре «Дом с колесом», можно увидеть разнообразные фигуры, созданные командой Плотникова. Среди них — американский президент Трамп, Иосиф Сталин, лётчик Алексей Титаренко из фильма «В бой идут одни старики», Хищник из одноимённого голливудского блокбастера, пришельцы из «Людей в чёрном» и Василиск из «Гарри Поттера».

— Мы стараемся достичь вау-эффекта. Прорабатываем текстуру кожи, морщинки, пигментные пятна, рисуем радужку глаза, вручную вставляем каждый волос для максимальной реалистичности, — рассказал Иван Плотников.

Самые маленькие скульптуры в мастерской — брелоки. Самая большая из них была создана для фантастического фильма «Любовь и монстры». Команда скульпторов работала над ней почти месяц без сна. Затем несколько человек, включая Ивана, отправились на съёмки в Болгарию.

Скульптуры новосибирских мастеров можно увидеть в заповеднике «Шульган-Таш» в Башкортостане, национальном парке «Сайлюгемский» на Алтае, культурно-выставочном центре Спас-Деменска и Кукморском краеведческом музее Татарстана.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске стало больше квестов, связанных с Гарри Поттером. Предприниматели считают поттериану практически беспроигрышным рецептом.