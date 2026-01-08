Команда из Якутска победила в фестивале снежной скульптуры в Новосибирске

В парке «Арена» завершился XXVI Сибирский конкурс-фестиваль снежной скульптуры. Гран-при и звание абсолютного победителя присудили команде «Таптал» из Республики Саха (Якутия).

• 1 место заняла команда «Амурские тигрицы» из Хабаровска.

• 2 место досталось команде «Максимум» из Новосибирска.

• 3 место завоевала команда «Остров свободы» из Омска.

Кроме того, по итогам народного голосования были вручены специальные призы и награду за зрительские симпатии.

— Фестиваль в очередной раз показал, насколько разным, смелым и выразительным может быть снежное искусство. Все работы получились яркими и самобытными — их можно увидеть в парке «Арена» и прогуляться среди настоящей зимней галереи под открытым небом. Спасибо участникам и всем, кто пришёл поддержать, — отметил Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска, в своем Telegram-канале.

