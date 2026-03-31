Строительство новых объектов новосибирского Технопарка задерживается

Реализация проекта «Трапеция», где планируется создать 73 тысячи кв метров лабораторно-производственных площадей и инвестором которого является «Академпарк», отстает от заявленных сроков. Об этом сообщил генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод.

— В декабре 2024 года мы наконец получили разрешение на строительство первой очереди здания. В апреле 2025 провели торги, подписали контракт с генеральным подрядчиком. В августе получили разрешение на строительство второй очереди. В этом году подписали контракт на строительство (Оба контракта подписаны с ООО «Реалстрой». — Ред.). По контракту первая очередь должна быть закончена в первом квартале 2027, а вторая — до конца 2027. Однако, мы видим, что строительство ведётся с отставанием, — отметил Верховод.

По его словам, отставание составляет два месяца, что достаточно критично.

— Есть объективные обстоятельства. Мы живем в Сибири, а минувшая зима была тяжелой для проведения открытых строительных работ. Плюс, наш генподрядчик из Красноярска и ему требовался лаг для организации строительных работ на нашей территории. Сейчас лаг исчерпан, и мы добиваемся от подрядчика наверстывания сроков, — подчеркнул директор Технопарка.

Он также рассказал о сложностях, с которыми столкнулся «Академпарк» при реализации проекта на Будкера.

— Площадку пересекают три высоковольтные линии электропередач, которые необходимо перенести. Одна принадлежит ФГУП УЭФ, с которым мы договорились. Две других находятся в собственности федерального холдинга, который требует оплаты в денежной фонде. Для нас это огромная проблема, потому что мы работаем с бюджетными деньгами, которые уже были предусмотрены на вынос коммуникаций, запроектированы, получена экспертиза, разрешение на строительство и т.д. Это задерживает процесс строительства, — констатировал Дмитрий Верховод.

В конце 2027 года вдоль улицы Будкера должно начаться строительство в рамках масштабного инвестиционного проекта. По словам Верховода, сейчас подписаны инвестиционные договоры с двумя консорциумами резидентов. По одному уже идет проектирование, по второму готовится конкурс. Окончание проектирования — середина следующего года. В конце следующего года запланирован выход на строительную площадку.

В проработке также находится еще один перспективный объект: гостиничный и конгресс- центр.

На сегодняшний день Технопарк новосибирского Академгородка располагает территорией 13,4 гектара, на которых расположено больше 120 тысяч квадратных метров недвижимости, где ведут свою производственную и научную деятельность резиденты технопарка. На площадках «Трапеции», на Будкера и в конгресс-центре появится еще около 180 тысяч кв метров.

В 2025 году на площадках Технопарка работали 338 резидентов (в 2024 году – 354). Компании заплатили 7,8 млрд рублей налогов (8 млрд). Совокупная выручка, расчетно, составит 70 млрд рублей (60 млрд).

из которых в консолидированный региональный бюджет поступило 3,4 млрд руб.

