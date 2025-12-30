Поиск здесь...
Главный символ долгостроев актуальности не потерял: какие проекты в Новосибирской области не удалось завершить в 2025 году

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

По ряду крупных объектов принято решение о переносе сроков ввода в эксплуатацию

2025 год должен был стать годом завершения ряда больших и сложных строек в Новосибирской области. Но не все планы были реализованы. Infopro54 рассказывает, что региону нужно будет доделывать и достраивать в следующем году.

Символ новосибирских долгостроев, которому уже 57 лет

В текущем году планировали завершить историю строительства гостиницы «Турист» на площади Маркса. Но не завершилась — сроки в очередной раз сдвинули. История этой гостиницы началась в 1968 году с амбициозного проекта 20-этажного здания с кинотеатром. Однако уже в конце 1970-х — середине 1980-х годов стройка была заморожена из-за прекращения финансирования и других причин, и на долгие десятилетия недостроенный каркас превратился в самый известный долгострой города.

Гостиница "Турист"
Фото Infopro54

Новый этап начался в 2018–2019 годах, когда компания «Турсиб-Б» приступила к его реконструкции здания. От старой гостиницы был сохранен только несущий каркас, а сам проект кардинально изменился. Декларируется создание многофункционального комплекса «Турист-Сити» общей площадью около 38 тысяч квадратных метров. В него войдут апарт-отель на 300 номеров (вместо изначально планировавшихся 800), подземный паркинг, фитнес-центры, медицинские центры, рестораны, магазины и конференц-залы.

Сроки сдачи объекта неоднократно переносились — с 2022 на 2023, затем на 2024 и на второй квартал 2025 года. В декабре 2024 года здание было подключено к системе теплоснабжения, что стало важным техническим шагом. В июне 2025 года разрешение на строительство было продлено до конца 2025 года, а в декабре 2025 года мэрия Новосибирска в очередной раз продлила его — теперь до 31 декабря 2026 года. Таким образом, новый официальный ориентир по вводу объекта в эксплуатацию — 2026 год.

Мусороперерабатывающие заводы. Опять не получилось

В рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» в Новосибирской области с 2016 года пытаются построить мусороперерабатывающие комплексы. Декабрь 2025 года был одной из предполагаемых дат их ввода в эксплуатацию, но построить заводы пока не получилось.

Контейнер для ТКО
Фото Infopro54

В 2016 году власти Новосибирской области заключили первое концессионное соглашение на строительство двух мусороперерабатывающих комплексов с компанией «Экология-Новосибирск». В 2022 году этот контракт был разорван, так как подрядчик так и не приступил к работам. В 2023 году концессионером на строительство стала другая компания — АО «Спецавтохозяйство» (САХ), которая уже являлась региональным оператором по вывозу мусора. Оба комплекса должны были быть построены к декабрю 2025 года.

Однако в мае 2025 года Министерство ЖКХ и энергетики региона подало в суд иски о расторжении этих новых соглашений. Причиной послужило отставание в графике работ более чем на полгода. К августу 2025 года суд расторг соглашение по строительству «Правобережного» комплекса в селе Раздольном, а в октябре — и по «Левобережному» в селе Верх-Тула. В министерстве заявили, что в отношении САХ были применены штрафные санкции, и ведомство рассматривает альтернативные варианты реализации этих проектов. Сейчас в планах указывается новая дата — декабрь 2027 года.

— Левобережный и правобережный комплексы по переработке ТКО в Новосибирской области будут построены, проектирование левобережного на стадии завершения, — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на декабрьской пресс-конференции. — Комплексы нужны для Новосибирской области, и они будут построены, несмотря там на все сложности, которые возникли при реализации концессионного соглашения, обязательства по которому на себя взяло «САХ». Сегодня, несмотря на то, что соглашение расторгнуто на сегодняшний день, в инициативном порядке завершается проектирование и прохождение экспертизы государственной по левобережному комплексу, — сказал Андрей Травников.

Концессионные школы. Строительство, снос и новое строительство

В 2021 году в Новосибирске было заключено концессионное соглашение на строительство шести школ на 5,7 тысяч мест на сумму 11,4 млрд рублей. Ключевым инвестором и заказчиком выступало ООО «Пятая Концессионная компания «Просвещение»», связанное с бизнесменом Отто Сопроненко.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Строительные работы на объектах начались в 2022 году, однако практически сразу столкнулись с систематическими задержками и нарушениями. Вместо запланированного завершения в 2023 году к концу 2024 года было построено не более 22% от объема каждого здания.

В декабре 2024 года новосибирская прокуратура подала иски к концессионерам на 1 млрд рублей, а в мае 2024 года Отто Сопроненко был задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Весной 2025 года власти после обнаружения критических нарушений в конструкциях приняли решение полностью демонтировать недостроенные объекты и разобрать их фундаменты. Тогда стало понятно, что ни одна концессионная школа в текущем году построена не будет.

Для спасения проекта концессионер был заменен. Новым заказчиком стало ООО «Новая Школа», созданное при участии правительства региона. Это позволило решить финансовые вопросы с кредиторами и заключить договоры с новыми подрядчиками.

В середине 2025 года начался новый этап: летом были выбраны подрядчики, а после экспертизы сохраненных фундаментов на всех шести площадках развернулись активные строительно-монтажные работы. К декабрю 2025 года на объектах ведется забивка свай, монтаж ростверков фундамента и подготовка площадок. Текущий план предусматривает ввод всех шести школ в эксплуатацию до конца следующего года.

— Сегодня работы развернуты на всех стройплощадках концессионных школ, работа идет активно, с соблюдением графика. Каждый объект находится на жестком контроле минстроя региона. Строители уверенно заявляют, что новые объекты будут введены в эксплуатацию в установленные сроки — до конца 2026 года, — говорит министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов.

Концессионные поликлиники. Достроили, но не все

В 2019 году министерство здравоохранения Новосибирской области заключило концессионное соглашение с ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») на строительство семи поликлиник в городе. Первоначальный срок ввода всех объектов в эксплуатацию был установлен на август 2022 года, а ориентировочная стоимость составляла 6,5 млрд рублей. Однако первый этап строительных работ стартовал с задержкой, в октябре 2021 года.

Поликлиника №13
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Заявленными причинами длительных задержек стали пандемия, рост цен на стройматериалы, санкционные ограничения на поставку оборудования, а также высокие кредитные ставки, что привело к временной приостановке финансирования. В результате сроки многократно переносились, а стоимость проекта увеличилась до 19,5 млрд рублей.

По состоянию на декабрь 2025 года три поликлиники из семи введены в эксплуатацию: это №2 на ул. Татьяны Снежиной (сдана в 2024 году, но для открытия потребовалось устранение замечаний), №7 на Пролетарской и №27 на Ереванской. Работы на двух объектах (№13 на улице Александра Чистякова и №22 на улице Виктора Уса) продолжаются, разрешение на их строительство продлено до сентября 2026 года. Строительство поликлиники №16 на Площади Райсовета и поликлиники №18 на Степной остановлено, идет поиск реальных схем финансирования.

Завод по переработке рапса и льна. Пока не работает

Строительство завода компании «Маслов» по переработке масличных культур в Искитимском районе Новосибирской области началось в 2023 году. Первоначальный план предусматривал запуск первой очереди предприятия в 2024 году, однако этот срок был перенесен на второй квартал 2025 года.

Завод по переработке масличных культур
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

По состоянию на октябрь 2024 года губернатор региона Андрей Травников заявлял, что основные агрегаты и здания будущего завода смонтированы. Инвестор компании, Цюй Фэй, указывал, что выбор площадки в промышленно-логистическом парке «Южный» был сделан из-за наличия сырьевой базы, транспортной доступности и поддержки властей. Продукция — рапсовое и льняное масло — предназначена в основном для экспорта в Китай. За время реализации проект значительно вырос в стоимости: с первоначальных 3,7 млрд рублей до 6,4–6,5 млрд рублей к концу 2024 года, что власти объяснили изменением рыночной конъюнктуры и курса валют.

В октябре 2025 года в региональном Минсельхозе сообщили, что ввод завода в эксплуатацию перенесен из-за производственных сложностей, не уточнив, о чем идет речь. Известно, что в мае на заседании комитета регионального Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, обсуждались проблемы с подведением газа к новому предприятию.

По состоянию на 30 декабря положение дел не изменилось: новый завод пока работать не начал. Новые сроки запуска производства не сообщаются.

Вторая очередь Академпарка. Не самый простой путь к увеличению площадей

В начале 2025 года губернатор Новосибирской области, отвечая на вопрос об инвестиционных проектах, которые планируется реализовать до конца года, указал строительство двух зданий второй очереди Академпарка. Этот срок назывался и раньше — на пресс-конференции в марте 2023 года гендиректор Академпарка Дмитрий Верховод говорил, что занятость действующих площадей превышает 98% и вторую очередь должны реализовать до конца 2025 года. В одном из новых зданий Академпарка в эти же сроки собирались запустить фабрику научного кино. Но со временем сроки были скорректированы.

Академпарк
Фото Infopro54

Проект реализуется на выделенном участке площадью 7,4 га и включает создание нового комплекса «Центра коллективного пользования» (ЦКП) с лабораторными, производственными и офисными помещениями общей площадью более 24 тысяч квадратных метров.

Ключевым объектом является первое здание этого центра, состоящее из трех блоков (А, Б и В). Разрешение на строительство блоков А и Б было получено в декабре 2024 года. Летом 2025 года их возведение поручили подрядчику ООО «Реалстрой» за 2,45 млрд рублей, срок завершения работ по контракту — 643 дня.

Общий объем инвестиций в развитие второй очереди и смежных площадок («Трапеция», «Кампус Академпарка» в Ложке) оценивается более чем в 7 млрд рублей. Правительство области выделяет на проект значительные бюджетные средства: в августе 2025 года было принято решение о направлении 1,5 млрд рублей на строительство блока Б и инфраструктуру.

Одной из приоритетных задач, поставленных губернатором Андреем Травниковым, является ввод первого здания в эксплуатацию к концу 2026 года. При этом, согласно проектным документам, полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь 2028 года.

Перенос сроков и приостановку реализации инвестиционных проектов различного масштаба бизнес объясняет, как правило, дорогими кредитами и в целом непростой экономической ситуацией. Завершение начатых инвестиционных проектов останется для региона важным вопросом в 2026 году.

Ранее редакция рассказывала, что для Новосибирской области 2025 год прошел под знаком переохлаждения экономики.

Базовое фото — Infopro54

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Даже в экономически непростые времена создаются архитектурные шедевры и достигаются рекордные показатели

Спортивный объект в Новосибирске готовят к консервации по тендеру

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске проводится тендер по выбору подрядчика для проведения работ по консервации спортивного сооружения, расположенного по адресу: ул. 9-й Гвардейской Дивизии. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный центр "Спутник"».

Поводом стала рекомендация Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области, которая в феврале 2024 года проверила техническое состояние недостроя. Речь идет о трехэтажном здании (включая подземный) площадью 533,7 кв. м, готовность которого по данным на март 2021 года оценивалась в 57%.

Читать полностью

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Автор: Мария Гарифуллина

Генеральный директор компании «Динал» Андрей Попов в интервью Infopro54 рассказал об основных итогах 2025 года и ситуации на рынке.

— Андрей Николаевич, компания «Динал» работает с 1998 года. За 27 лет на рынке произошли существенные изменения. Как за это время изменилась философия вашей компании: от чего пришлось отказаться и какие принципы остались неизменными?

Читать полностью

В Новосибирской области мало своих огурцов и томатов

Автор: Юлия Данилова

Угольная отрасль восстанавливает экспорт

Угольные компании к концу года зафиксировали увеличение добычи и экспорта благодаря восстановлению мировых цен. Об этом говорится в докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Читать полностью

Строительство трех поликлиник в Новосибирске продлили на полтора года

Автор: Артем Рязанов

Строительство трех поликлиник в Новосибирске, реализуемое в рамках концессии, заключенной между министерством здравоохранения и «Седьмой концессионной компанией», продлили еще на полтора года. Поликлиники № 13 и 22 теперь будут возводиться до сентября 2026 года, а поликлиника № 16 — до июня 2027 года. Об этом говорится в документе, размещенном на муниципальном портале города.

На данный момент 3 объекта введены, 2 находятся в активной стадии строительства. Еще по двум власти были вынуждены остановить работы.

Читать полностью

Продажи залоговых квартир в Новосибирске за год рухнули на треть

Автор: Юлия Данилова

За 2025 год в Новосибирской области в рамках исполнительного производства было реализовано 60 квартир. Это минимальный показатель за последние пять лет. Совокупная начальная цена лотов составляла 146 млн рублей. В ходе торгов цена выросла на 13,5% — до 166 млн рублей. Средняя цена реализованного на торгах лота составила 2,77 млн рублей.

Для сравнения, в 2024 году в регионе было реализовано 96 квартир. Стартовая цена в 235 млн рублей на торгах выросла на 17% — до 275 млн. Средняя цена лота составила 2,48 млн рублей. В 2023 на торги было выставлено 144 квартиры, в 2022 — 117, в 2022 — 75, в 2021 — 134 квартиры.

Читать полностью

Прививать будут не всех: Новосибирская область закупает вакцину против смертельно опасного менингококка

Автор: Мария Гарифуллина

В декабре 2025 года Новосибирская область трижды объявляла о закупке вакцин против менингококковой инфекции. Два тендера не состоялись, так как на них не поступило ни одной заявки от потенциальных поставщиков. На третий тендер (поставка 3000 доз вакцины для профилактики менингококковой инфекции серогрупп A, C, W, Y) поступила одна заявка.

Закупки вакцины проходят на фоне роста заболеваемости менингококком и активизации разговоров о необходимости включения вакцинации против этого возбудителя в Национальный календарь профилактических прививок. По данным за девять месяцев 2025 года, в России зарегистрировано 1600 случаев менингококковой инфекции. За весь прошлый год было 694 случая. Врачи говорят, что подъемы заболеваемости носят цикличный характер и сейчас как раз период роста. В такой ситуации массовая вакцинация была бы правильным решением. Но пока у России нет своей вакцины, и в Нацкалендарь вакцинация не внесена.

Читать полностью
Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Даже в экономически непростые времена создаются архитектурные шедевры и достигаются рекордные показатели

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

