«Академпарк» стал оператором лабораторно-производственной зоны «СмартСити»

Оператор новосибирского Технопарка — АО «Академпарк» подключается к созданию инновационного жилмассива «СмартСити». Об этом сообщил гендиректор «Академпарка» Дмитрий Верховод.

— Первоначально правительством Новосибирской области в качестве оператора КРТ «СмартСити» было определено «Агентство развития жилищного строительства» (АРЖС). Потом было принято решение разделить этот участок на две части. Строительством жилья, социальной и деловой инфраструктуры будет заниматься АРЖС, а создание научно-производственной зоны будем курировать мы. В марте 2026 года наконец, вышло постановление правительства Новосибирской области о назначении «Академпарка» оператором этой зоны, — сообщил Верховод.

По его словам, для компании это новая тема — быть оператором КРТ. При этом еще на стадии проработки проекта в 2024-2025 годах «Академпарк» сформировал пул резидентов-инвесторов, которые выражали заинтересованность в этой площадке и были готовы на нее выйти: строить собственные здания.

— Сейчас мы обновляем список, уточняем его. Прошло достаточно много времени. Может быть кто-то уже определился с другими возможностями. Также планируем приступить к созданию общего мастер-плана площадки, а потом к получению технических условий и проектированию самой площадки, — констатировал Дмитрий Верховод.

Напомним, общая площадь подлежащей комплексному развитию территории «СмартСити-Новосибирск»\ «Интеград» составляет 180 га, из которых на 47 га предусмотрено жилищное строительство, на 37 га располагается зона городских лесов, 17 га запланировано под благоустройство и озеленение, 15 га — для размещения объектов научно-производственной сферы. Реализация проекта рассчитана до 2035 года. На площадке КРТ за это время планируется возвести 630 тыс. кв. м. жилья, более 70 тыс. кв. м научно-производственных помещений, а также деловой и социальной инфраструктуры: 2 школы, 3 детских сада, поликлинику, многофункциональный спортивный комплекс и т.д. Для молодежи предусмотрен арт-квартал площадью 3 350 кв. м, расположенный в общественно-деловой зоне. По данным Минстроя, совокупный объем инвестиций в проект в ценах 2025 года оценивался в 150 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на территории «СмартСити» будет размещаться Центр инновационных IT-технологий, научно-технологический парк в сфере биотехнологий, зоны I-PARK, IT-долина «Каньон». Его создание активно поддерживало инновационное сообщество.

«Академпарк» в настоящее время курирует создание объектов для инноваторов общей площадью около 180 тысяч кв метров в районе Технопарка, развивает «Кампус Академпарка».

