Красноярская компания заключила второй контракт с новосибирским Технопарком

Автор: Артем Рязанов

Речь идет о создании новых площадей для инноваторов

АО «Технопарк новосибирского Академгородка» подписало соглашение с красноярской фирмой ООО «Реалстрой» на возведение блока «В» здания №1 Центра коллективного пользования (ЦКП). По итогам электронного аукциона, в котором участвовала только одна компания, контракт был заключен по стартовой цене в 1,53 миллиарда рублей. Стоит отметить, что подрядчик был определен еще в начале февраля. Финансирование проекта будет осуществляться за счет бюджета Новосибирской области. Строительство должно быть завершено в течение 716 дней с момента начала работ.

Блок «В» является частью здания №1, площадь которого  составит 11,7 тысяч квадратных метров. Ранее застройщик получил контракт на сумму 2,5 миллиарда рублей для строительства блоков «А» и «Б», общая площадь которых составляет 16,9 тысяч квадратных метров. Таким образом, общая площадь 12-этажного здания достигнет 28,6 тысяч квадратных метров. Этот проект является частью обширного плана по развитию территории новосибирского технопарка. В здании будут предусмотрены коммерческие помещения для резидентов Академпарка — высокотехнологичных компаний, общественные зоны и точки питания, а также производственный бизнес-инкубатор. Кроме того, в здании разместится «Фабрика научного кино» — специализированный съемочный павильон.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Реалстрой», основанное в Красноярске в августе 2003 года, специализируется на строительстве жилых и коммерческих объектов. Владельцем компании является Кудрат Гаджимахадов. В 2024 году выручка компании достигла 502 миллионов рублей, а чистая прибыль составила 5,4 миллиона рублей. Организация заключила четыре государственных контракта на общую сумму 3,109 миллиарда рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что строительство железной дороги в Сибири могло начаться на 50 лет раньше.

Источник фото: нейрость Алиса

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Предыдущая статья
На базе новосибирского колледжа создадут кластер для химической отрасли
Следующая статья
В Новосибирской области скот из-за инфекционной угрозы будет изъят у 170 семей

В Линево запускают производство кормов для аквакультуры

Автор: Оксана Мочалова

Резидент территории опережающего развития (ТОР) «Линево», компания ООО «Сиббиоресурс», завершает строительные работы первой очереди завода и планирует начать выпуск продукции в ближайшие два месяца, сообщили в Корпорации развития Новосибирской области.

Изначально запуск объекта ожидался в 2025 году, однако сроки были скорректированы из-за изменения концепции предприятия. Вместо одной линии инвестор решил строить производство, состоящее из трех независимых очередей. Это техническое решение позволит выпускать разные виды кормов одновременно, исключая риск смешивания сырья и готовых партий.

В Новосибирске зафиксировали рост использования ИИ на рабочих созвонах в 7 раз

Зимний период 2025-2026 года ознаменовался активностью пользователей платформы для делового общения МТС Линк, что было зафиксировано цифровой экосистемой МТС. Новосибирская область заняла четвертую позицию среди всех регионов России по данному показателю. Особо выделяется корпоративный мессенджер, где наблюдался значительный рост пользовательской активности. Число сообщений, отправляемых в среднем за сутки в течение декабря, января и февраля, возросло в 2,6 раза.

Столица Сибири уступает по этому показателю только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области. Общее количество онлайн-встреч жителей региона, проведенных на платформе, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фудхоллы и фудкорты помогают выживать новосибирским ресторанам

Автор: Юлия Данилова

На начало 2026 года в регионах России работали 53 фудхолла общей площадью 125 тысяч кв. м. Они есть в 31 регионе страны во всех федеральных округах.

За год были открыты лишь семь новых объектов, что почти вдвое меньше, чем в 2024 году (13 новых объектов). В регионах СФО к новичкам относится «Артель» в ТЦ «Квант» в Красноярске. По мнению аналитиков NF GROUP, это свидетельствует о замедлении темпов развития регионального рынка.

Депутаты Заксобрания одобрили новую мусорную концессию в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области рассмотрели концепцию строительства двух комплексов по переработке отходов (КПО) — «Правобережный» и «Левобережный». Проекты, инициированные компаниями с теми же названиями, позиционируются как решение многолетней проблемы с отходами в регионе. Они позволят закрыть и рекультивировать старые полигоны, включая Гусинобродский и Левобережный, а также выполнить требования президентского указа по сортировке и утилизации ТКО.

Презентация правительства региона, которую представил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров, содержала подробные технические характеристики: мощность сортировки до 270 тысяч тонн в год, автоматизированные линии, производство техногрунта из органики и современные системы защиты окружающей среды. Но депутатов интересовала не столько технология, сколько экономика и управленческая модель.

Жители Новосибирска назвали платформы, куда переходят из-за блокировки Telegram

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирская область входит в число регионов с самым большим количеством жалоб на сбои в работе Telegram. Согласно данным сервиса Downdetector, такая картина сохраняется на протяжении последних нескольких дней. Опросы показывают, что у большинства пользователей не работает версия на компьютерах и ноутбуках, на телефонах мессенджер работает с перебоями. Infopro54 выяснил, какие решения сейчас принимают пользователи.

Блокировки нескольких иностранных соцсетей и мессенджеров, произошедшие в последние несколько лет, привели к росту популярности Telegram. Он использовался как платформа для личной и рабочей переписки, как платформа для публичных каналов и инструмент для заработка. Когда в феврале началось замедление Telegram, пользователи стали искать альтернативу.

В Новосибирске закрывается ресторан Дениса Иванова «Т.Б.К. Лонж»

Автор: Мария Гарифуллина

Известный ресторатор Денис Иванов в марте текущего года закроет один из своих новосибирских ресторанов — «Т.Б.К. Лонж». Это заведение было открыто в 2007 году.

О том, что ресторан дорабатывает последние недели, сообщила его директор Людмила Беспалова. Для постоянных клиентов это стало достаточно неожиданной новостью. «Т.Б.К. Лонж» является одним из старейших гастрономических проектов Дениса Иванова. Он относится к ресторанам премиум-класса. Заведение располагается в Академгородке, в Выставочном центре СО РАН. В качестве причин, которые привели к закрытию ресторана, называются общая экономическая ситуация и проблемы, с которыми столкнулся ресторанный бизнес. Сейчас компания принимает решения по команде проекта и судьбе помещения.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
Новосибирским судам пропишут правила выдачи исполнительных документов

Власть Общество

В Новосибирской области скот из-за инфекционной угрозы будет изъят у 170 семей

Бизнес

Красноярская компания заключила второй контракт с новосибирским Технопарком

Общество

На базе новосибирского колледжа создадут кластер для химической отрасли

Общество

В Новосибирскую больницу поступили 11 детей с анемией из-за скудного питания

Бизнес

В Линево запускают производство кормов для аквакультуры

Телекоммуникации

В Новосибирске зафиксировали рост использования ИИ на рабочих созвонах в 7 раз

Общество

Пункты соцпомощи при изъятии скота создали в пяти районах Новосибирской области

Власть Общество

В МВД сообщили о правонарушениях во время изъятия скота в Новосибирской области

Бизнес Общество

Фудхоллы и фудкорты помогают выживать новосибирским ресторанам

Культура

В Новосибирске открылся XIII Транссибирский Арт–Фестиваль

Бизнес Власть

Депутаты Заксобрания одобрили новую мусорную концессию в Новосибирской области

Бизнес Общество

Жители Новосибирска назвали платформы, куда переходят из-за блокировки Telegram

Общество

Новосибирские учёные создают аппарат для доставки донорских сердец по России

Бизнес

В Новосибирске закрывается ресторан Дениса Иванова «Т.Б.К. Лонж»

Бизнес

Сибиряки с начала 2026 года одолжили в Сбере до зарплаты 1,2 млрд рублей

Власть Общество

Новосибирский депутат Илюхин потребовал расследовать изъятие скота у селян

Общество Отставки и назначения

Наталья Кошкина возглавит новосибирский облизбирком

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
