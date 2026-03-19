Красноярская компания заключила второй контракт с новосибирским Технопарком

АО «Технопарк новосибирского Академгородка» подписало соглашение с красноярской фирмой ООО «Реалстрой» на возведение блока «В» здания №1 Центра коллективного пользования (ЦКП). По итогам электронного аукциона, в котором участвовала только одна компания, контракт был заключен по стартовой цене в 1,53 миллиарда рублей. Стоит отметить, что подрядчик был определен еще в начале февраля. Финансирование проекта будет осуществляться за счет бюджета Новосибирской области. Строительство должно быть завершено в течение 716 дней с момента начала работ.

Блок «В» является частью здания №1, площадь которого составит 11,7 тысяч квадратных метров. Ранее застройщик получил контракт на сумму 2,5 миллиарда рублей для строительства блоков «А» и «Б», общая площадь которых составляет 16,9 тысяч квадратных метров. Таким образом, общая площадь 12-этажного здания достигнет 28,6 тысяч квадратных метров. Этот проект является частью обширного плана по развитию территории новосибирского технопарка. В здании будут предусмотрены коммерческие помещения для резидентов Академпарка — высокотехнологичных компаний, общественные зоны и точки питания, а также производственный бизнес-инкубатор. Кроме того, в здании разместится «Фабрика научного кино» — специализированный съемочный павильон.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Реалстрой», основанное в Красноярске в августе 2003 года, специализируется на строительстве жилых и коммерческих объектов. Владельцем компании является Кудрат Гаджимахадов. В 2024 году выручка компании достигла 502 миллионов рублей, а чистая прибыль составила 5,4 миллиона рублей. Организация заключила четыре государственных контракта на общую сумму 3,109 миллиарда рублей.

