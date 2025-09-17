«Масштабных исследований мы больше не увидим»: в Новосибирске врач-инфекционист рассказал, кого нужно тестировать на COVID-19

Сообщения о распространении «Стратусе», новом варианте коронавируса, стали причиной всплеска интереса к теме COVID-19. Практикующие врачи сейчас чаще всего ставят диагноз на основании клинической картины, но в медицинские документы идет запись «ОРВИ», потому что тестирование не проводится. Это вызывает вопросы у пациентов, которые привыкли считать ковид серьезнее «обычных» острых респираторных инфекций.

Оценки «Стратуса» как высокозаразного варианта тревогу у людей усиливают и некоторые по своей инициативе сдают анализы. Врачи этому не препятствуют, но и не особо поддерживают. Они считают, что сейчас такая предметная диагностика показана небольшой группе пациентов.

— Сейчас COVID-19 у среднестатистичесих пациентов протекает достаточно легко, с сиплостью голоса, с небольшой температурой, иногда без температуры, без осложнений. Поэтому я думаю, что масштабных исследований мы больше не увидим, только если вдруг вирус не мутирует опять в какую-то опасную сторону. И, соответственно, истинных масштабов распространения мы не поймем, а то, что есть, мы не замечаем. В такой ситуации тестирование нужно будет очень выборочно. Тем людям, у которых есть куча рисков. Но им, по факту, нужно будет тестирование на самый широкий спектр патогенов и ковид в том числе, чтобы было понимание, что с этим делать. И тестирование на ковид у таких пациентов дает нам понимание, чего ждать и что с ними делать в случае тяжелого течения болезни, — рассказал Infopro54 кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

В период пандемии COVID-19 российские и зарубежные компании поставили на поток производство тест-систем и реагентов для его диагностики. В текущей ситуации такие объемы уже не нужны.

— Массовые запасы реагентов оставлять достаточно сложно, потому что они имеют свои сроки годности, и они, грубо говоря, протухнут. Скорее всего, сейчас разговор будет идти именно об экспресс-системах. То есть небольшое количество таких тест-систем в запасе. Технологии отработаны, и в случае чего напечатают еще. Наверное, в такой схеме есть смысл, — говорит Андрей Поздняков.

Подход к вакцинации против COVID-19 тоже изменился. Уже никто не обязывает и не призывает делать прививки. Мало того, врачи говорят о том, что существующие вакцины сейчас не дадут нужного эффекта.

— Вирус меняется. И вакцины, выпущенные ранее, не дадут нам протективного уровня антител. А новые вакцины, то есть с обновленным антигенным составом, готовить просто не успевают, потому что нет потребности. С гриппом потребности есть всегда. И поэтому, соответственно, сто с лишним лабораторий в мире отслеживают варианты гриппа, и, соответственно, дают ВОЗ информацию. С ковидом сейчас такого нет, — объясняет Андрей Поздняков.

Акцент в разработке вакцин против COVID-19 смещается в сторону создания более универсальной защиты.

