Квадратный метр в ожидании: новосибирские застройщики готовятся к долгой осаде

Рынок недвижимости Новосибирска вошел в 2026 год с ощущением дежавю: высокая ключевая ставка, сворачивание массовой льготной ипотеки и падение продаж. Однако за сухими цифрами статистики скрывается глубинная трансформация. Рынок покидает эра «легких денег», и на смену ей приходит время прагматизма, выживания и поиска новых точек опоры.

Финансовая модель под напряжением

Экономическая турбулентность перестала быть теорией и превратилась в будни застройщиков. Участники рынка все чаще говорят о падении спроса, сократившегося, по некоторым оценкам, вдвое. Однако эта цифра не отражает всей глубины проблемы. Снижение наполнения счетов эскроу при формально позитивной статистике договоров — вот где скрывается главная угроза. Доля рассрочек растет, реальные деньги поступают медленнее, а банки ужесточают требования к проектному финансированию. По сути, застройщики сегодня работают как кредиторы своих клиентов, замораживая собственные оборотные средства. Это напрямую бьет по экономике проектов.

— Это может замедлить темпы строительства или даже привести к отказу от новых проектов, особенно для средних и малых компаний. Добавьте сюда ужесточение требований банков к заемщикам, рост административных требований и налогового давления — все это ограничивает доступ к финансированию, — констатирует президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов.

В компании «Мегатрейд» (входит в ГК «Главновосибирскстрой») проблему видят шире, обращая внимание на макроэкономический контекст.

— Доступность кредитования сегодня — это системная проблема, и касается она не только покупателей, но и застройщиков. Высокая ключевая ставка ЦБ бьет по всем фронтам. Большая часть маржи девелоперов сегодня «съедается» процентами по проектному финансированию. Параллельно ипотечные ставки заморозили классический спрос, заставляя нас изобретать сложные финансовые схемы вместо того, чтобы заниматься прямым делом — строительством, — поясняет директор коммерческого управления ООО СЗ «Мегатрейд» Екатерина Мальцева.

Отдельный фактор риска — налоговые новации. Попытки пересмотреть подход к налогообложению нереализованных остатков жилья создают угрозу, которую в профессиональном сообществе называют «несовместимой с жизнью». Финансовые модели, одобренные банками, рассыпаются, когда налоговая база рассчитывается не от продаж, а от объемов построенного.

— Финансовая модель застройщика прозрачна, и все риски в ней заложены, но когда на ходу начинают пересматривать подходы и кардинально увеличивать налоги, модель не выдерживает, — уверен координатор по СФО Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), вице-президент Российского союза строителей, руководитель СРО АСОНО Максим Федорченко.

Инфраструктурный коллапс

Новосибирск столкнулся с парадоксом: земля под застройку есть, а коммуникаций зачастую нет. Инфраструктурные ограничения серьезно осложняют реализацию проектов, вынуждая девелоперов нести колоссальные затраты на подключение к сетям, которые в большинстве случаев изношены или отсутствуют полностью.

Административные барьеры при присоединении к дорогам достигли критической отметки, считают некоторые участники рынка. Новые регламенты согласования, постановка построенных участков на кадастровый учет, размножение согласовательных процедур — все это превращает сдачу объектов в бесконечный квест. Застройщики не против правил, они просят об одном: сделать их исполнимыми.

— Государство стремится нагрузить нас еще и социальными объектами, к которым тоже надо подвести и канализацию, и водопровод и т. д. Мы, конечно, их построим. Но хочется, чтобы и государство шло нам навстречу, — резюмирует один из девелоперов.

Цепочка стоимости

Вопрос ценообразования на рынке недвижимости сегодня выходит на первый план. Но, как отмечают эксперты, конечная стоимость квадратного метра складывается задолго до выхода объекта в продажу: на этапе закупок, логистики и подключения к сетям.

Екатерина Мальцева подчеркивает, что рост себестоимости стал системным вызовом для всех девелоперов.

— Рост себестоимости строительства сегодня складывается из многих составляющих. Затраты на материалы и логистику продолжают увеличиваться, при этом «социальная нагрузка» — строительство школ, детских садов, инженерной инфраструктуры — стала существенной частью затрат на каждый квадратный метр. И этот рост мы объективно вынуждены закладывать в цену, — поясняет эксперт.

Одним из ключевых драйверов удорожания остаются стройматериалы.

И здесь, по мнению участников рынка, складывается парадоксальная ситуация. Речь о «карьерных» материалах: щебне, песке, отсеве. По мнению генерального директора СФО «Основа» Антона Рехтина, их удорожание зачастую происходит без видимых причин и указывает на системную проблему.

— Мы неоднократно поднимали этот вопрос в присутствии губернатора и в региональном Минстрое. Но до сих пор не собрали ни одной рабочей группы. Крайними в повышении цен на жилье всегда выступают застройщики. Однако надо смотреть на всю цепочку, — говорит он.

Цепочка влияния при этом проста: дорожает щебень — дорожает бетон — дорожают ЖБИ — дорожает квадратный метр. Вслед за сыпучими материалами подтягиваются металл, утеплители, логистика.

Как отмечает Владимир Литвинов, рост цен на стройматериалы, удорожание логистики и увеличение зарплат персонала напрямую снижают маржинальность проектов.

— Это вынуждает нас либо поднимать цены для покупателей, что снижает спрос, либо сокращать собственную прибыль, — констатирует он.

Ипотека без иллюзий

Главным бенефициаром (и одновременно заложником) текущей ситуации, по мнению экспертов, выступает «Семейная ипотека». Как отмечает управляющая филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Наталья Голубева, программа стала основой рынка.

— Основой ипотечного рынка последние годы становится программа «Семейная ипотека», поэтому значительная часть займов оформляется лицами в возрасте от 30 до 40 лет, — уточняет эксперт.

Это подтверждается и внутренней статистикой банка: подавляющее большинство клиентов находятся в экономически активной фазе жизни, имеют стабильную карьеру и мотивацию к улучшению жилищных условий. Как правило, это семейные люди (68,9% состоят в браке) с доходом около 145 тысяч рублей в месяц. При этом женщины проявляют чуть большую ипотечную активность, чем мужчины: 52,4% против 47,6% — цифры, которые косвенно подтверждают растущую роль женщин в принятии ключевых финансовых решений в семье.

— Стоит также отметить, что популярность ипотеки сохраняется и среди молодежи. Около 16,3% заемщиков — это те, кому от 26 до 30 лет, то есть аудитория, которая только входит в фазу создания семьи, но уже готова к долгосрочным обязательствам, — добавляет Наталья Голубева.

Зависимость от одной программы делает рынок уязвимым. Любые изменения в ней могут обвалить и без того хрупкое равновесие. В профессиональном сообществе уже обсуждают возможные коррективы: повышение ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, привязку кредита к месту прописки или даже запрет на покупку малогабаритного жилья по льготным программам.

— Это может резко обрушить спрос во втором полугодии. Пока регулятор движется в сторону большей адресности, и нам, как бизнесу, приходится подстраивать свои финансовые модели под эти изменения, — уверена Екатерина Мальцева.

Примечательно, что средняя зарплата в Новосибирской области по итогам 2025 года составила 84,5 тысячи рублей (данные Новосибирскстата), что подтверждает: ипотека доступна только домохозяйствам с доходом выше среднего.

Новый покупатель

Портрет потребителя изменился. Основным покупателем стала многодетная семья. Остальные категории граждан либо ушли с рынка, либо переориентировались на вторичку и аренду.

— Портрет покупателя недвижимости в Светлом поменялся кардинально. Сегодня ипотека доступна в основном молодым семьям с детьми, поэтому 90-95% квартир покупаются по «Семейной ипотеке». Все! Люди, которые не попадают под эту программу, покупать недвижимость по рыночной ставке не торопятся, — говорит Антон Рехтин.

С этим наблюдением согласна и Екатерина Мальцева. Однако она акцентирует внимание на качественном изменении покупательского поведения.

— «Семейная ипотека» — это безусловный локомотив спроса. Но вместе с тем покупатель стал намного рациональнее. Если раньше на первичном рынке часто принимали спонтанные решения, то сейчас люди приходят с «калькулятором в голове». Их интересует не просто красивая картинка, а потребительские качества жилья: планировка, которая будет актуальна через 10 лет, стоимость содержания, транспортная доступность. Покупают не метры, а качество жизни на долгие годы вперед, — отмечает она.

Кроме того, люди перестали смотреть на недвижимость как на бесконечно растущий актив.

Как отмечает руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд» Евгений Потапов, последние два года показали, что цены могут стоять на месте и даже корректироваться вниз. Отсюда взрывной спрос на рассрочки и траншевую ипотеку. Появился и новый тренд — осознанный выбор аренды.

— Все больше людей выбирают аренду осознанно и надолго. Им не нужен кредит на 25 лет, им нужна мобильность, — поясняет эксперт.

Консолидация без федералов

Вопрос о приходе в Новосибирск крупных федеральных игроков вызывает у участников рынка дискуссию. Часть экспертов настроены скептически.

— Зачем? Сегодня федеральные компании — это что-то вроде маркетплейса. Потому что деньги дают местные банки, но под эскроу-счета, которые пополняют средства местных жителей. Поэтому разницы от того, какая компания пришла — местная или федеральная — с точки зрения привлечения дополнительных инвестиций не имеет. Другое дело, что местная компания не только платит налоги с полученной прибыли в регионе, но и инвестирует эту прибыль в новые проекты здесь же. Большие федеральные компании — как большие рыбы: ищут, где глубже, а местные застройщики заинтересованы в развитии региона, — рассуждает Максим Федорченко.

Впрочем, полностью исключать появление сильных федеральных игроков в Новосибирске нельзя. Рынок будет переформатироваться — через куплю-продажу или банкротство отдельных компаний, но в сценарий добровольных слияний эксперты верят с трудом.

Куда движется рынок

Конкуренция окончательно смещается в сторону качества. Ценовая борьба остается, но ее значение уступает другим факторам. Покупатель, который может позволить себе ипотеку, становится требовательным.

— Мы наблюдаем настоящую трансформацию в том, как люди выбирают жилье. Если раньше решали в основном цена и качество, то сейчас на первый план выходят более глубокие, эмоциональные ценности. Современный горожанин хочет не просто квадратные метры, а целую экосистему для комфортной, безопасной и интересной жизни, — подчеркивает Владимир Литвинов.

Эксперт добавляет, что дешевого жилья больше не появится: подорожали земля, рабочая сила, логистика; рынок переходит на новый ценовой уровень.

Екатерина Мальцева смотрит на происходящее конструктивно, видя в сложной ситуации точку роста для профессионального сообщества.

— Да, объем продаж «в лоб» снизился, но мы видим, что рынок очищается от случайных игроков. Сейчас выигрывает не тот, кто умеет быстро продавать «на стадии котлована», а тот, кто может предложить надежность и растянуть финансовый интерес клиента во времени с помощью гибких инструментов. Это требует другого уровня мастерства, но и маржинальность таких сделок в итоге выше, — комментирует она.

Евгений Потапов ожидает, что рынок не будет расти количеством сделок: объемы останутся на уровне 2025 года. Но структура спроса станет еще более полярной. Бюджетное жилье будет продаваться трудно и с дисконтом, а хорошие проекты с нормальной средой — медленно, но без потери цены.

Таким образом, новосибирский рынок недвижимости проходит стресс-тест. Экономические вызовы — высокие ставки, падение спроса — усугубляются локальными факторами. Но именно в такой «долгой осаде» закаляется новый стандарт работы, считают участники рынка. Тот, кто выживет, выйдет из нее с другим уровнем компетенций и качества. Остальным действительно придется сдать позиции.