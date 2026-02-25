Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Недвижимость Рынки
Яндекс.Метрика

Квадратный метр в ожидании: новосибирские застройщики готовятся к долгой осаде

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Рынок замер в ожидании перемен

Квадратный метр в ожидании: новосибирские застройщики готовятся к долгой осаде

Рынок недвижимости Новосибирска вошел в 2026 год с ощущением дежавю: высокая ключевая ставка, сворачивание массовой льготной ипотеки и падение продаж. Однако за сухими цифрами статистики скрывается глубинная трансформация. Рынок покидает эра «легких денег», и на смену ей приходит время прагматизма, выживания и поиска новых точек опоры.

Финансовая модель под напряжением

Экономическая турбулентность перестала быть теорией и превратилась в будни застройщиков. Участники рынка все чаще говорят о падении спроса, сократившегося, по некоторым оценкам, вдвое. Однако эта цифра не отражает всей глубины проблемы. Снижение наполнения счетов эскроу при формально позитивной статистике договоров — вот где скрывается главная угроза. Доля рассрочек растет, реальные деньги поступают медленнее, а банки ужесточают требования к проектному финансированию. По сути, застройщики сегодня работают как кредиторы своих клиентов, замораживая собственные оборотные средства. Это напрямую бьет по экономике проектов.

— Это может замедлить темпы строительства или даже привести к отказу от новых проектов, особенно для средних и малых компаний. Добавьте сюда ужесточение требований банков к заемщикам, рост административных требований и налогового давления — все это ограничивает доступ к финансированию, — констатирует президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов.

В компании «Мегатрейд» (входит в ГК «Главновосибирскстрой») проблему видят шире, обращая внимание на макроэкономический контекст.

Екатерина Мальцева— Доступность кредитования сегодня — это системная проблема, и касается она не только покупателей, но и застройщиков. Высокая ключевая ставка ЦБ бьет по всем фронтам. Большая часть маржи девелоперов сегодня «съедается» процентами по проектному финансированию. Параллельно ипотечные ставки заморозили классический спрос, заставляя нас изобретать сложные финансовые схемы вместо того, чтобы заниматься прямым делом — строительством, — поясняет директор коммерческого управления ООО СЗ «Мегатрейд» Екатерина Мальцева.

Отдельный фактор риска — налоговые новации. Попытки пересмотреть подход к налогообложению нереализованных остатков жилья создают угрозу, которую в профессиональном сообществе называют «несовместимой с жизнью». Финансовые модели, одобренные банками, рассыпаются, когда налоговая база рассчитывается не от продаж, а от объемов построенного.

— Финансовая модель застройщика прозрачна, и все риски в ней заложены, но когда на ходу начинают пересматривать подходы и кардинально увеличивать налоги, модель не выдерживает, — уверен координатор по СФО Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), вице-президент Российского союза строителей, руководитель СРО АСОНО Максим Федорченко.

Инфраструктурный коллапс

Новосибирск столкнулся с парадоксом: земля под застройку есть, а коммуникаций зачастую нет. Инфраструктурные ограничения серьезно осложняют реализацию проектов, вынуждая девелоперов нести колоссальные затраты на подключение к сетям, которые в большинстве случаев изношены или отсутствуют полностью.

Административные барьеры при присоединении к дорогам достигли критической отметки, считают некоторые участники рынка. Новые регламенты согласования, постановка построенных участков на кадастровый учет, размножение согласовательных процедур — все это превращает сдачу объектов в бесконечный квест. Застройщики не против правил, они просят об одном: сделать их исполнимыми.

— Государство стремится нагрузить нас еще и социальными объектами, к которым тоже надо подвести и канализацию, и водопровод и т. д. Мы, конечно, их построим. Но хочется, чтобы и государство шло нам навстречу, — резюмирует один из девелоперов.

СветлыйЖИЛОЙ РАЙОН СВЕТЛЫЙ

Комфортный микрорайон для жизни большой и маленькой семьи, рядом с лесом и всего в 25 минутах от пл. Калинина. Район развивается с 2010 года на территории 200 га. Уже сегодня в нем проживают более 12 тысяч человек. Это фактически целый город, способный в автономном режиме обеспечивать своих жителей всем необходимым.

Район состоит из нескольких кварталов: «Светлый», «Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский квартал» и Жилой квартал высокой культуры «Ясный». Каждый из них обладает собственной неповторимой харизмой. Новоселы смогут найти здесь свое жилье по вкусу: от просторных студий до двухуровневых квартир с террасами, есть и таунхаусы. Жилой район растет стремительно, и в перспективе население Светлого и его кварталов увеличится до 35 тысяч человек.

ООО Специализированный застройщик «Юга-Строй» и ООО СЗ «Анарсити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 

Erid: F7NfYUJCUneTUxW8AwsH

Реклама. Рекламодатель ООО «Антар». Фото ООО «Антар». Автор: Максим Зарубин

Цепочка стоимости

Вопрос ценообразования на рынке недвижимости сегодня выходит на первый план. Но, как отмечают эксперты, конечная стоимость квадратного метра складывается задолго до выхода объекта в продажу: на этапе закупок, логистики и подключения к сетям.

Екатерина Мальцева подчеркивает, что рост себестоимости стал системным вызовом для всех девелоперов.

— Рост себестоимости строительства сегодня складывается из многих составляющих. Затраты на материалы и логистику продолжают увеличиваться, при этом «социальная нагрузка» — строительство школ, детских садов, инженерной инфраструктуры — стала существенной частью затрат на каждый квадратный метр. И этот рост мы объективно вынуждены закладывать в цену, — поясняет эксперт.

Одним из ключевых драйверов удорожания остаются стройматериалы.

И здесь, по мнению участников рынка, складывается парадоксальная ситуация. Речь о «карьерных» материалах: щебне, песке, отсеве. По мнению генерального директора СФО «Основа» Антона Рехтина, их удорожание зачастую происходит без видимых причин и указывает на системную проблему.

Антон Рехтин— Мы неоднократно поднимали этот вопрос в присутствии губернатора и в региональном Минстрое. Но до сих пор не собрали ни одной рабочей группы. Крайними в повышении цен на жилье всегда выступают застройщики. Однако надо смотреть на всю цепочку, — говорит он.

Цепочка влияния при этом проста: дорожает щебень — дорожает бетон — дорожают ЖБИ — дорожает квадратный метр. Вслед за сыпучими материалами подтягиваются металл, утеплители, логистика.

Как отмечает Владимир Литвинов, рост цен на стройматериалы, удорожание логистики и увеличение зарплат персонала напрямую снижают маржинальность проектов.

— Это вынуждает нас либо поднимать цены для покупателей, что снижает спрос, либо сокращать собственную прибыль, — констатирует он.

Ипотека без иллюзий

Главным бенефициаром (и одновременно заложником) текущей ситуации, по мнению экспертов, выступает «Семейная ипотека». Как отмечает управляющая филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Наталья Голубева, программа стала основой рынка.

— Основой ипотечного рынка последние годы становится программа «Семейная ипотека», поэтому значительная часть займов оформляется лицами в возрасте от 30 до 40 лет, — уточняет эксперт.

Это подтверждается и внутренней статистикой банка: подавляющее большинство клиентов находятся в экономически активной фазе жизни, имеют стабильную карьеру и мотивацию к улучшению жилищных условий. Как правило, это семейные люди (68,9% состоят в браке) с доходом около 145 тысяч рублей в месяц. При этом женщины проявляют чуть большую ипотечную активность, чем мужчины: 52,4% против 47,6% — цифры, которые косвенно подтверждают растущую роль женщин в принятии ключевых финансовых решений в семье.

Наталья Голубева— Стоит также отметить, что популярность ипотеки сохраняется и среди молодежи. Около 16,3% заемщиков — это те, кому от 26 до 30 лет, то есть аудитория, которая только входит в фазу создания семьи, но уже готова к долгосрочным обязательствам, — добавляет Наталья Голубева.

Зависимость от одной программы делает рынок уязвимым. Любые изменения в ней могут обвалить и без того хрупкое равновесие. В профессиональном сообществе уже обсуждают возможные коррективы: повышение ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, привязку кредита к месту прописки или даже запрет на покупку малогабаритного жилья по льготным программам.

— Это может резко обрушить спрос во втором полугодии. Пока регулятор движется в сторону большей адресности, и нам, как бизнесу, приходится подстраивать свои финансовые модели под эти изменения, — уверена Екатерина Мальцева.

Примечательно, что средняя зарплата в Новосибирской области по итогам 2025 года составила 84,5 тысячи рублей (данные Новосибирскстата), что подтверждает: ипотека доступна только домохозяйствам с доходом выше среднего.

Новый покупатель

Портрет потребителя изменился. Основным покупателем стала многодетная семья. Остальные категории граждан либо ушли с рынка, либо переориентировались на вторичку и аренду.

— Портрет покупателя недвижимости в Светлом поменялся кардинально. Сегодня ипотека доступна в основном молодым семьям с детьми, поэтому 90-95% квартир покупаются по «Семейной ипотеке». Все! Люди, которые не попадают под эту программу, покупать недвижимость по рыночной ставке не торопятся, — говорит Антон  Рехтин.

С этим наблюдением согласна и Екатерина Мальцева. Однако она акцентирует внимание на качественном изменении покупательского поведения.

— «Семейная ипотека» — это безусловный локомотив спроса. Но вместе с тем покупатель стал намного рациональнее. Если раньше на первичном рынке часто принимали спонтанные решения, то сейчас люди приходят с «калькулятором в голове». Их интересует не просто красивая картинка, а потребительские качества жилья: планировка, которая будет актуальна через 10 лет, стоимость содержания, транспортная доступность. Покупают не метры, а качество жизни на долгие годы вперед, — отмечает она.

Кроме того, люди перестали смотреть на недвижимость как на бесконечно растущий актив.

Евгений ПотаповКак отмечает руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд» Евгений Потапов, последние два года показали, что цены могут стоять на месте и даже корректироваться вниз. Отсюда взрывной спрос на рассрочки и траншевую ипотеку. Появился и новый тренд — осознанный выбор аренды.

— Все больше людей выбирают аренду осознанно и надолго. Им не нужен кредит на 25 лет, им нужна мобильность, — поясняет эксперт.

Консолидация без федералов

Максим Федорченко

Вопрос о приходе в Новосибирск крупных федеральных игроков вызывает у участников рынка дискуссию. Часть экспертов настроены скептически.

— Зачем? Сегодня федеральные компании — это что-то вроде маркетплейса. Потому что деньги дают местные банки, но под эскроу-счета, которые пополняют средства местных жителей. Поэтому разницы от того, какая компания пришла — местная или федеральная — с точки зрения привлечения дополнительных инвестиций не имеет. Другое дело, что местная компания не только платит налоги с полученной прибыли в регионе, но и инвестирует эту прибыль в новые проекты здесь же. Большие федеральные компании — как большие рыбы: ищут, где глубже, а местные застройщики заинтересованы в развитии региона, — рассуждает Максим Федорченко.

Впрочем, полностью исключать появление сильных федеральных игроков в Новосибирске нельзя. Рынок будет переформатироваться — через куплю-продажу или банкротство отдельных компаний, но в сценарий добровольных слияний эксперты верят с трудом.

Куда движется рынок

Конкуренция окончательно смещается в сторону качества. Ценовая борьба остается, но ее значение уступает другим факторам. Покупатель, который может позволить себе ипотеку, становится требовательным.

Владимир Литвинов— Мы наблюдаем настоящую трансформацию в том, как люди выбирают жилье. Если раньше решали в основном цена и качество, то сейчас на первый план выходят более глубокие, эмоциональные ценности. Современный горожанин хочет не просто квадратные метры, а целую экосистему для комфортной, безопасной и интересной жизни, — подчеркивает Владимир Литвинов.

Эксперт добавляет, что дешевого жилья больше не появится: подорожали земля, рабочая сила, логистика; рынок переходит на новый ценовой уровень.

Екатерина Мальцева смотрит на происходящее конструктивно, видя в сложной ситуации точку роста для профессионального сообщества.

— Да, объем продаж «в лоб» снизился, но мы видим, что рынок очищается от случайных игроков. Сейчас выигрывает не тот, кто умеет быстро продавать «на стадии котлована», а тот, кто может предложить надежность и растянуть финансовый интерес клиента во времени с помощью гибких инструментов. Это требует другого уровня мастерства, но и маржинальность таких сделок в итоге выше, — комментирует она.

Евгений Потапов ожидает, что рынок не будет расти количеством сделок: объемы останутся на уровне 2025 года. Но структура спроса станет еще более полярной. Бюджетное жилье будет продаваться трудно и с дисконтом, а хорошие проекты с нормальной средой — медленно, но без потери цены.

Таким образом, новосибирский рынок недвижимости проходит стресс-тест. Экономические вызовы — высокие ставки, падение спроса — усугубляются локальными факторами. Но именно в такой «долгой осаде» закаляется новый стандарт работы, считают участники рынка. Тот, кто выживет, выйдет из нее с другим уровнем компетенций и качества. Остальным действительно придется сдать позиции.

Фото базовое: ru.freepik.com/Автор: Evening_tao 
Фото Е. Потапова предоставлено АН «Жилфонд». Автор фото: Елена Раскидко
Фото предоставлено М. Федорченко. Автор фото: Елена Калькаева
Фото Н. Голубевой предоставлено пресс-службой ПАО «Банк Уралсиб». Автор фото: Алексей Цилер
Фото А. Рехтина предоставлено СФО «Основа». Автор фото: Роман Барников
Фото В. Литвинова предоставлено пресс-службой ГК SKY GROUP. Автор фото: Алексей Цилер
Фото Е. Мальцевой из личных архивов. Автор фото: Роман Мельников

Мнение эксперта

Сезонные скачки цен на стройматериалы требуют вмешательства

Антон Рехтин, генеральный директор СФО «Основа»:

Новосибирские локации диктуют спрос

Владимир Литвинов, президент ГК SKY GROUP:

Миграционный поток диктует новые форматы жилья

Евгений Потапов, руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд»:

Строительство тянет за собой малый бизнес

Максим Федорченко, координатор по СФО Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), вице-президент Российского союза строителей, руководитель СРО АСОНО:

Рубрики : Недвижимость Рынки

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : строительство строительный рынок новостройки Новосибирска

760
0
0
Предыдущая статья
Строительство тянет за собой малый бизнес
Следующая статья
Новосибирские дольщики потребовали банкротства «Мегадома»

Компания группы «Самолет» готовится к застройке крупной площадки в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска поступило предложение от ООО СЗ «Проект-С-41» (входит в группу «Самолет») о комплексном развитии территории по улице Радиостанция № 2 в Первомайском районе по инициативе правообладателя земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости. Об этом говорится в ответе на запрос редакции Infopro54.

— В настоящее время указанное предложение находится в стадии согласования в соответствии с приказом министерства строительства Новосибирской области от 26.06.2025 № 79-НПА «О Порядке заключения договора о комплексном развитии территории с правообладателем (правообладателями) земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества без проведения торгов и о признании утратившими силу отдельных приказов министерства строительства Новосибирской области», — подчеркнули в департаменте.

Читать полностью

«Расцветай в Солнечном»: новосибирский девелопер начинает строительство в Красноярске

«Расцветай в Солнечном» — квартал комфорт-класса новосибирского застройщика в одном из активно развивающихся микрорайонов Красноярска. Это два 25-этажных монолитно-кирпичных дома с закрытым двором «без машин», прогулочными зонами, кафе, магазинами и озеленением, которое меняет облик территории в зависимости от сезона.

Вокруг «Расцветай в Солнечном» сформирована вся инфраструктура. Школы, детские сады, взрослые и детские поликлиники, спортивные секции, аптеки, торговые сети и комплексы — в шаговой доступности.

Читать полностью

Налоговики НСО ждут ответ из Москвы по налогообложению непроданных квартир

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские налоговики направили официальный запрос насчёт налогообложения нераспроданных квартир в ФНС России и ждут разъяснений. Об этом сообщил «Центр деловой жизни» (ЦДЖ).

— Либо инициатива уйдет в тину, либо, заручившись поддержкой Москвы, мытари пойдут в наступление на застройщиков, — отмечает издание.

Читать полностью

Светлый меняет представление о жизни за городом

Автор: Оксана Мочалова

Рынок недвижимости Новосибирской области в последние годы демонстрирует устойчивую тенденцию: жители мегаполиса все чаще обращают взгляды в сторону пригорода. Риелторы отмечают, что спрос на малоэтажное жилье вышел за рамки нишевого предложения и превратился в полноценный тренд. Покупателей больше не привлекают шумные многоэтажки с плотной застройкой и дворами, заставленными автомобилями. На первый план выходят совсем иные ценности.

— Люди устали от городской суеты и тесноты. Сегодня ключевым фактором при выборе жилья становится качество среды. Покупатели хотят выходить из дома и сразу оказываться в парке, а не во дворе-колодце. Им важно, где будут гулять дети, насколько безопасно и спокойно в районе, — комментируют ситуацию эксперты рынка недвижимости.

Читать полностью

Дом.рф готовится перезапустить аукцион под КРТ в Верх-Туле

Автор: Оксана Мочалова

Земельный участок, расположенный в Верх-Туле на границе с Новосибирском (между поселками «Элитный» и «Тулинский»), вновь появился в плане реализации на второй квартал 2026 года. Торги будут проведены в рамках механизма комплексного развития территории (КРТ). Общая площадь объектов, расположенных на данном участке, составляет 5400 квадратных метров. Инициатором выступает институт развития ДОМ.РФ.

Это не первая попытка найти инвестора для данной площадки. В сентябре 2025 года участок площадью 11,4 га уже выставлялся на торги, однако тендер не состоялся. Теперь объект возвращается в инвестиционное поле, но рыночные условия и наполнение самого лота заставляют экспертов сомневаться в его судьбе.

Читать полностью

Современные лифты экономят средства застройщиков: компания SKY LIFT представила свою продукцию на Сибирской строительной неделе

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске с 10 по 12 февраля проходила Сибирская строительная неделя. Титульная тема делового форума в этом году — «Стратегии ускорения темпов строительства». Застройщики, девелоперы и производители материалов искали решения, которые позволят снижать себестоимость, оптимизировать процессы и при этом сохранять качество.

Одним из ключевых участников форума и отраслевой выставки стала компания SKY LIFT, входящая в группу SKY GROUP. На питч-сессии Российского союза строителей она представила свои технологические решения для сокращения себестоимости строительства, а на выставочном стенде — лифтовое оборудование собственного бренда. Infopro54 выяснил, почему в SKY LIFT уверены, что современные лифты — это не только скорость и комфорт, но и существенная экономия средств застройщика.

Читать полностью
Мнение эксперта

Сезонные скачки цен на стройматериалы требуют вмешательства

Антон Рехтин, генеральный директор СФО «Основа»:

Новосибирские локации диктуют спрос

Владимир Литвинов, президент ГК SKY GROUP:

Миграционный поток диктует новые форматы жилья

Евгений Потапов, руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд»:

Строительство тянет за собой малый бизнес

Максим Федорченко, координатор по СФО Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), вице-президент Российского союза строителей, руководитель СРО АСОНО:

Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Новосибирские дольщики потребовали банкротства «Мегадома»

Недвижимость Рынки

Квадратный метр в ожидании: новосибирские застройщики готовятся к долгой осаде

Авто

Оставить номер и подпереть: треть водителей Новосибирской области практикуют блокировку чужих авто

Экономика

Более миллиона земельных участков переоценят в Новосибирской области

Бизнес

Казахстан запретил ввоз мяса и скота из Новосибирской области

Бизнес Общество

Новосибирцы заплатили за услуги почти 380 млрд рублей

Бизнес Общество

Взрослый новосибирец в среднем выпил за год 94 литра алкогольных напитков

Финансы

Как биометрия защитит от мошенников

Бизнес Недвижимость

Компания группы «Самолет» готовится к застройке крупной площадки в Новосибирске

Общество

Перечень разрешенных игрушек для детсадов появится в Новосибирске

Бизнес Общество

Вот и все: «Ледовый городок» в Новосибирске досрочно закрылся

Общество

Свыше семи тысяч новосибирцев приняли решение о вложении маткапитала в обучение

Бизнес

Резидент особой экономической зоны Новосибирска планирует производить вагоны

Медицина Общество

В Новосибирске увеличивается число случаев РС-вирусной инфекции

Мировые и федеральные новости Общество

Регистр беременных распространяют по всей России

Город

Под Новосибирском строят масштабную ливневую канализацию

Недвижимость

«Расцветай в Солнечном»: новосибирский девелопер начинает строительство в Красноярске

Мировые и федеральные новости Общество

В Новосибирске выросло количество производителей беспилотников

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности