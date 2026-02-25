Сезонные скачки цен на стройматериалы требуют вмешательства

— Если говорить о том, с какими ключевыми проблемами рынок столкнется в ближайшие год-два, я бы выделил для себя три главные. Это вызовы, которые требуют не эмоций, а системных решений.

Первое и самое очевидное — это процентные ставки и ипотека. Сегодня мы все видим, что система дала сбой. Программа для многодетных семей осталась, и это абсолютно верное решение, ее нужно сохранять. Но основной массив людей, которые формируют спрос, при текущих ставках просто отсечен от возможности купить квартиру. Главный вопрос, стоящий перед отраслью, — как «раскачать» эту систему заново? Нужны работающие механизмы, которые позволят людям брать квартиры, не попадая в кабалу, а нам — продолжать строить.

Вторая проблема — кадровый голод. Специалистов не хватает катастрофически. Это не просто цифры в отчетах, это физическая нехватка рук на стройплощадках, тормозящая темпы работ и заставляющая пересматривать логистику.

И третья, пожалуй, самая раздражающая своей несправедливостью тема — цены на строительные материалы. Я говорю не о каких-то высокотехнологичных позициях, а о базе — карьерных, сыпучих материалах: щебне, песке, отсеве. Каждый строительный сезон — это боль. Как только наступает весна, цены на сыпучие материалы взлетают без каких-либо объективных предпосылок. В итоге конечная цена квадратного метра может подскочить от 5% до 10%.

Но самое обидное, что в глазах общественности крайними всегда остаемся мы, застройщики. Это нас обвиняют в том, что мы «задираем цены», хотя на самом деле мы просто вынуждены транслировать удорожание, заложенное в начале цепочки производителями и перекупщиками.

Что с этим делать? Я вижу рецепт, и он вполне рабочий. Нужно убирать спекуляцию, разрывать цепочки посредников и демонтировать монополию там, где она искусственно создана. Кроме того, нужен государственный контроль за ценообразованием на основные материалы. Посмотрите на рынок сигарет: пачка стоит условные 120 рублей, и продать дороже ты не можешь. Почему бы не проанализировать цепочку формирования цены на щебень и не установить для него разумный потолок? Это позволит убрать спекулятивную составляющую и сделать стоимость строительства предсказуемой.

Кстати, о предсказуемости и взаимоотношениях с людьми. Часто можно услышать, что дольщики стали капризными и сверхтребовательными. Оглядываясь на свою многолетнюю практику и статистику передачи квартир, я могу сказать точно: это не так. Тех, кто реально «выкручивает руки» или ищет любую лазейку — меньше одного процента. И это, как правило, не про качество нашей работы, а про потребительский экстремизм, желание получить халяву. В абсолютном же большинстве люди приходят адекватные, доброжелательные. Они искренне радуются новоселью. Ничего плохого про наших покупателей я не скажу — работать с ними приятно. И именно ради них, а не вопреки, нам нужно решать все эти системные проблемы.