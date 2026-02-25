Строительство тянет за собой малый бизнес

— Сегодня главные проблемы лежат в экономической плоскости. Падение продаж, высокая ставка, отсутствие нормальных ипотечных продуктов, налоги, социальные обязательства. Все это навалилось одновременно. При этом важно понимать, что новый порядок работы со счетами эскроу, призванный обезопасить дольщиков, сегодня в сложившихся условиях только сковывает девелоперов.

У строителей очень прозрачная финансовая модель. В ней заложено все, включая налоги, которые банк рассматривает перед выдачей проектного финансирования. Но когда на ходу начинают пересматривать подходы и кардинально увеличивать нагрузку, модель перестает выдерживать.

Сегодня продажи новостроек упали практически вдвое — это видно невооруженным глазом. Однако было бы ошибкой думать, что люди перестали нуждаться в жилье. Есть и отложенный спрос — те, кому квартира нужна, но купить прямо сейчас они не могут. Если ставка опустится хотя бы до 10%, они обязательно придут на рынок, даже под дорогую ипотеку, в расчете на будущее рефинансирование.

Сегодня господдержка держится в основном на ипотечных программах, и, по сути, только на них рынок и держится.

Здесь надо учитывать и более широкий контекст: строительство тянет за собой огромный пласт смежников. Производство материалов, отделка, мебель, дизайн — это малый бизнес, индивидуальные предприниматели, которые во многом формируют экономику. Для них жизненно важно, чтобы стройка не падала, поэтому стабилизация спроса — вопрос не только застройщиков, но и тысяч смежных предприятий.

Что показательно: даже в таких сложных условиях застройщики не снижают планку. Наоборот, они все больше сосредоточиваются на качестве среды — на том, что людям действительно важно. Озеленение, прогулочные зоны, кафе, магазинчики, места, где можно просто комфортно проводить время. Ситуация с ипотекой и сокращением спроса парадоксальным образом подстегнула этот процесс: цена и требования к продукту повышаются синхронно. Подрядчики рассуждают так же: раз цена растет, значит, и запрос на качество должен быть выше. В итоге мы видим устойчивую тенденцию, когда повышение стандартов жилья неизбежно влечет за собой и рост его стоимости.