Миграционный поток диктует новые форматы жилья

— Новосибирск — один из немногих городов-миллионников, который растет. К нам едут из соседних регионов, из малых городов области, из Казахстана и Средней Азии. Поток увеличивается. Но состав мигрантов изменился. Раньше приезжали молодые семьи с детьми, сейчас едут одинокие люди, пары без детей, много студентов, людей предпенсионного возраста. И у каждого свои запросы. Раньше семья с двумя детьми брала трехкомнатную квартиру. Сейчас одиночкам нужна студия или однушка. А семьям, где детей больше, нужна уже не квартира, а дом или таунхаус.

Сейчас покупатель стал максимально прагматичным. Он не покупает запасные метры, не верит обещаниям, не хочет видеть неготовое жилье. Ему нужно готовое или почти готовое, с нормальным благоустроенным двором, инфраструктурой. Люди боятся брать кредиты надолго. Раньше ипотеки на 20-25 лет воспринимались нормально, сейчас к ним относятся настороженно. Появился спрос на рассрочки, на траншевую ипотеку, на любые схемы, снижающие ежемесячный платеж.

И еще один важный тренд — аренда. Раньше она воспринималась как временное пристанище перед покупкой. Сегодня все больше людей, особенно молодых, до 35, выбирают аренду осознанно и надолго. Им нужна мобильность. Они не знают, где будут работать через три года, и не хотят привязываться к ипотеке. Это мировая тенденция, и в Новосибирске она только начинает набирать обороты.

В итоге в 2026 году рынок не будет расти количеством сделок. Мы увидим примерно те же объемы, что в 2025-м, но структура спроса станет еще более полярной. Бюджетное жилье будет продаваться трудно и с дисконтом. А хорошие проекты с нормальной средой — медленно, но без потери цены. Рынок превращается в историю про качество, а не про доступность.