Миграционный поток диктует новые форматы жилья

Дата:

Евгений Потапов, руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд»:

Миграционный поток диктует новые форматы жилья

— Новосибирск — один из немногих городов-миллионников, который растет. К нам едут из соседних регионов, из малых городов области, из Казахстана и Средней Азии. Поток увеличивается. Но состав мигрантов изменился. Раньше приезжали молодые семьи с детьми, сейчас едут одинокие люди, пары без детей, много студентов, людей предпенсионного возраста. И у каждого свои запросы. Раньше семья с двумя детьми брала трехкомнатную квартиру. Сейчас одиночкам нужна студия или однушка. А семьям, где детей больше, нужна уже не квартира, а дом или таунхаус.

Сейчас покупатель стал максимально прагматичным. Он не покупает запасные метры, не верит обещаниям, не хочет видеть неготовое жилье. Ему нужно готовое или почти готовое, с нормальным благоустроенным двором, инфраструктурой. Люди боятся брать кредиты надолго. Раньше ипотеки на 20-25 лет воспринимались нормально, сейчас к ним относятся настороженно. Появился спрос на рассрочки, на траншевую ипотеку, на любые схемы, снижающие ежемесячный платеж.

И еще один важный тренд — аренда. Раньше она воспринималась как временное пристанище перед покупкой. Сегодня все больше людей, особенно молодых, до 35, выбирают аренду осознанно и надолго. Им нужна мобильность. Они не знают, где будут работать через три года, и не хотят привязываться к ипотеке. Это мировая тенденция, и в Новосибирске она только начинает набирать обороты.

В итоге в 2026 году рынок не будет расти количеством сделок. Мы увидим примерно те же объемы, что в 2025-м, но структура спроса станет еще более полярной. Бюджетное жилье будет продаваться трудно и с дисконтом. А хорошие проекты с нормальной средой — медленно, но без потери цены. Рынок превращается в историю про качество, а не про доступность.

Фото предоставлено АН «Жилфонд». Автор фото: Елена Раскидко

Автор: Оксана Мочалова

Рынок недвижимости Новосибирска вошел в 2026 год с ощущением дежавю: высокая ключевая ставка, сворачивание массовой льготной ипотеки и падение продаж. Однако за сухими цифрами статистики скрывается глубинная трансформация. Рынок покидает эра «легких денег», и на смену ей приходит время прагматизма, выживания и поиска новых точек опоры.

Экономическая турбулентность перестала быть теорией и превратилась в будни застройщиков. Участники рынка все чаще говорят о падении спроса, сократившегося, по некоторым оценкам, вдвое. Однако эта цифра не отражает всей глубины проблемы. Снижение наполнения счетов эскроу при формально позитивной статистике договоров — вот где скрывается главная угроза. Доля рассрочек растет, реальные деньги поступают медленнее, а банки ужесточают требования к проектному финансированию. По сути, застройщики сегодня работают как кредиторы своих клиентов, замораживая собственные оборотные средства. Это напрямую бьет по экономике проектов.

Строительство тянет за собой малый бизнес

— Сегодня главные проблемы лежат в экономической плоскости. Падение продаж, высокая ставка, отсутствие нормальных ипотечных продуктов, налоги, социальные обязательства. Все это навалилось одновременно. При этом важно понимать, что новый порядок работы со счетами эскроу, призванный обезопасить дольщиков, сегодня в сложившихся условиях только сковывает девелоперов.

У строителей очень прозрачная финансовая модель. В ней заложено все, включая налоги, которые банк рассматривает перед выдачей проектного финансирования. Но когда на ходу начинают пересматривать подходы и кардинально увеличивать нагрузку, модель перестает выдерживать.

— Если говорить о том, с какими ключевыми проблемами рынок столкнется в ближайшие год-два, я бы выделил для себя три главные. Это вызовы, которые требуют не эмоций, а системных решений.

Первое и самое очевидное — это процентные ставки и ипотека. Сегодня мы все видим, что система дала сбой. Программа для многодетных семей осталась, и это абсолютно верное решение, ее нужно сохранять. Но основной массив людей, которые формируют спрос, при текущих ставках просто отсечен от возможности купить квартиру. Главный вопрос, стоящий перед отраслью, — как «раскачать» эту систему заново? Нужны работающие механизмы, которые позволят людям брать квартиры, не попадая в кабалу, а нам — продолжать строить.

Сегодняшний рынок четко разделился на сегменты, и комфорт-класс занимает в этой структуре 60-65% спроса. Это закономерно. Люди в этом сегменте покупают не просто квадратные метры, а образ жизни. Им важна развитая инфраструктура, благоустроенные дворы, парковки, продуманные планировки.

В эконом-классе по-прежнему правит цена. Но и там появляется запрос на минимальный комфорт и функциональность. Даже при ограниченном бюджете человек хочет, чтобы было удобно. Бизнес-класс растет медленно — его доля 10-15%, и интерес сдерживает высокая стоимость.

Компания группы «Самолет» готовится к застройке крупной площадки в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска поступило предложение от ООО СЗ «Проект-С-41» (входит в группу «Самолет») о комплексном развитии территории по улице Радиостанция № 2 в Первомайском районе по инициативе правообладателя земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости. Об этом говорится в ответе на запрос редакции Infopro54.

— В настоящее время указанное предложение находится в стадии согласования в соответствии с приказом министерства строительства Новосибирской области от 26.06.2025 № 79-НПА «О Порядке заключения договора о комплексном развитии территории с правообладателем (правообладателями) земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества без проведения торгов и о признании утратившими силу отдельных приказов министерства строительства Новосибирской области», — подчеркнули в департаменте.

«Расцветай в Солнечном»: новосибирский девелопер начинает строительство в Красноярске

«Расцветай в Солнечном» — квартал комфорт-класса новосибирского застройщика в одном из активно развивающихся микрорайонов Красноярска. Это два 25-этажных монолитно-кирпичных дома с закрытым двором «без машин», прогулочными зонами, кафе, магазинами и озеленением, которое меняет облик территории в зависимости от сезона.

Вокруг «Расцветай в Солнечном» сформирована вся инфраструктура. Школы, детские сады, взрослые и детские поликлиники, спортивные секции, аптеки, торговые сети и комплексы — в шаговой доступности.

Общество

Новосибирские дольщики потребовали банкротства «Мегадома»

Недвижимость Рынки

Квадратный метр в ожидании: новосибирские застройщики готовятся к долгой осаде

Авто

Оставить номер и подпереть: треть водителей Новосибирской области практикуют блокировку чужих авто

Экономика

Более миллиона земельных участков переоценят в Новосибирской области

Бизнес

Казахстан запретил ввоз мяса и скота из Новосибирской области

Бизнес Общество

Новосибирцы заплатили за услуги почти 380 млрд рублей

Бизнес Общество

Взрослый новосибирец в среднем выпил за год 94 литра алкогольных напитков

Финансы

Как биометрия защитит от мошенников

Бизнес Недвижимость

Компания группы «Самолет» готовится к застройке крупной площадки в Новосибирске

Общество

Перечень разрешенных игрушек для детсадов появится в Новосибирске

Бизнес Общество

Вот и все: «Ледовый городок» в Новосибирске досрочно закрылся

Общество

Свыше семи тысяч новосибирцев приняли решение о вложении маткапитала в обучение

Бизнес

Резидент особой экономической зоны Новосибирска планирует производить вагоны

Медицина Общество

В Новосибирске увеличивается число случаев РС-вирусной инфекции

Мировые и федеральные новости Общество

Регистр беременных распространяют по всей России

Город

Под Новосибирском строят масштабную ливневую канализацию

Недвижимость

«Расцветай в Солнечном»: новосибирский девелопер начинает строительство в Красноярске

Мировые и федеральные новости Общество

В Новосибирске выросло количество производителей беспилотников

Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

