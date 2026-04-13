Психолог из Новосибирска предостерегла от шаблонов при оценке поведения школьников

Тихие и тревожные дети рискуют получить незаслуженно низкие баллы

Предложенные Министерством просвещения критерии оценки поведения школьников в целом отражают стремление образовательной системы перейти от исключительно академической оценки результатов обучения к более комплексному пониманию личности обучающегося и его включенности в образовательную среду, что соответствует современной тенденции гуманизации образования.

Такое мнение высказала доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой практической и специальной психологии НГПУ Юлия Перевозкина, комментируя предстоящее с 1 сентября включение 10 школ Новосибирска в проект по выставлению школьникам оценок за поведение.

Профессор проанализировала каждый из пяти предлагаемых критериев оценивания поведения школьников (соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества, учебная активность, активное участие в школьных мероприятиях и проектах).

Соблюдение учеником дисциплины, по мнению Юлии Перевозкиной, традиционно выступает одним из базовых показателей школьной адаптации и способности ребенка к саморегуляции.

— Однако здесь крайне важно, чтобы дисциплина понималась не как безусловное подчинение формальным требованиям, а как способность к осознанному следованию правилам совместной деятельности, принятию норм школьного сообщества и ответственности за собственное поведение. Иначе существует риск подмены воспитательной оценки фиксацией исключительно внешней «удобности» ученика, — подчеркивает эксперт.

Оценка такого параметра, как социальное взаимодействие, должна, по словам психолога, учитывать индивидуально-психологические особенности детей, поскольку, например, интровертированность, застенчивость или повышенная тревожность не могут автоматически интерпретироваться как недостаток социальных компетенций.

— Личностные качества представляют собой наиболее сложный и дискуссионный критерий. С одной стороны, школа действительно участвует в формировании нравственных установок, ответственности, самостоятельности, уважения к другим. С другой стороны, сама категория «личностные качества» является крайне широкой и потенциально субъективной, поэтому без четких индикаторов и единых критериев оценки существует риск чрезмерной вариативности трактовок со стороны педагогов, — отмечает Юлия Перевозкина.

Учебная активность позволяет оценивать не только конечный результат обучения, но и степень вовлеченности ребенка в образовательный процесс, его инициативность, познавательную мотивацию и стремление к освоению нового. Это важный показатель, поскольку современное образование ориентируется не столько на воспроизведение знаний, сколько на развитие субъектной позиции учащегося. Однако, как напоминает психолог, необходимо учитывать, что уровень внешне проявляемой активности не всегда прямо коррелирует с глубиной познавательной включенности.

Активное участие в школьных мероприятиях и проектах отражает степень интеграции обучающегося в воспитательное пространство школы, его готовность к внеучебной социальной активности и командной работе.

— Вместе с тем важно избегать ситуации, при которой данный критерий будет носить формальный характер и ставить в более выгодное положение исключительно экстравертированных и социально активных детей, тогда как иные формы личностного участия могут оставаться незамеченными, — напоминает специалист.

По мнению Юлии Перевозкиной, идея комплексной оценки поведения школьников представляется оправданной и своевременной, однако эффективность ее реализации будет напрямую зависеть от степени конкретизации показателей, разработки прозрачного диагностического инструментария и подготовки педагогов к объективному и психологически грамотному применению данных критериев.

— Без этого существует риск субъективизации оценивания и превращения потенциально полезного воспитательного механизма в формальную административную процедуру, — предупреждает профессор НГПУ.

Напомним, с 1 сентября 2026 года в каждом регионе России оценки за поведение школьников будут выставляться в 10 школах, а с 1 сентября 2027 года единая модель оценок за поведение вводится во всех школах страны. По словам заместителя министра просвещения РФ Ольги Колударовой, оценка будет трехбалльной: поведение каждого школьника будет оцениваться как «образцовое», «допустимое» или «недопустимое».

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

