Десять школ Новосибирска введут оценки за поведение с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года в десяти школах Новосибирска начнут апробацию оценок за поведение. Проект инициирован Министерством образования России и каждый регион выбрал по десять учреждений.

Оценка будет трёх- или пятибалльной — окончательный формат определят сами школы в рамках пилота. Педагоги смогут отражать в баллах дисциплину учеников, что, по мнению чиновников, поможет в сложных ситуациях с неадекватным поведением.

— Очень бывают полярные мнения у родителей о важности, нужности. Но, надо сказать, обсуждая и приводя определённые аргументы нужности и важности данной оценки, в общем-то, по завершении родительского собрания большинство родителей приходят к тому, что да, это действительно нужно вводить, — рассказал на пресс-конференции начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахмедгареев.

Он добавил, что некоторые школы готовы ввести оценку за поведение даже вне пилотного списка.

Напомним, проект начал действовать с 1 сентября 2025 года в шести регионах — Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия. В нем участвуют 84 школы и учащихся 1–8 классов. Тогда отмечалось, что если результаты будут признаны успешными, то в 2026 году отметка за поведение может появиться в дневниках всех остальных регионов, включая Новосибирскую область.

Эксперты НГПУ отмечали, что оценки за поведение существовали ещё в Российской империи, а в советских школах их ввели в 1943 году с чёткими требованиями к ученикам. Отменили отметки только в 1989 году. Психологи предупреждают: система не должна становиться только карательной мерой, иначе и школьники, и их родители будут чувствовать дискомфорт.

Ранее редакция сообщала, что школьники Новосибирска используют ИИ для уточнения непонятных тем.