Роскошь и психотерапия: новосибирцам рассказали почему нужен театральный дресс-код

Уместны ли какие-либо ограничения в одежде там, где начинается отдых? Должен ли театр диктовать, что надеть, или это пережиток прошлого, мешающий демократичности искусства? Как утверждает директор Института культуры и молодежной политики Новосибирского государственного педагогического университета Ольга Капустина, театральный дресс-код нужен, в первую очередь, самому зрителю.

Эксперты и культурологи сходятся в одном: одежда — это всегда код. Вне зависимости от наших желаний, костюм транслирует социальный статус, эстетический вкус и даже эмоциональный настрой человека. Вопрос не в том, существует ли дресс-код, а в том, осознаем ли мы его.

Если обратиться к антропологии, то станет ясно, что человечество веками закрепляло особые события с помощью одежды. Свадебный наряд, траурные одежды, деловой костюм, парадный мундир — это не просто ткань, это маркеры перехода. Они сигнализируют мозгу и окружающим: «Сейчас произойдет нечто важное, выходящее за рамки быта». В досуговом пространстве этот механизм работает не слабее, чем в рабочем. Однако, если в офисе дресс-код часто выполняет дисциплинарную функцию, то в театре он приобретает сакральное значение.

— Главная функция театрального дресс-кода — психологическая. Надевая вечернее платье или строгий костюм, зритель совершает ритуал «переключения». Он оставляет за порогом гардероба суету, непрочитанные письма в мессенджерах и усталость от рабочих задач. Одежда в данном случае выступает инструментом настройки: она поднимает уровень внимания и формирует личное пространство для диалога со сценой, — отмечает Ольга Капустина.

Конечно, искусство сегодня демократично. Давать право на эксперименты с образом — значит поддерживать живую связь времен. Однако «свобода» не равна «хаосу». Важно различать эклектику — как форму художественного поиска (и это интересно) и небрежность — как форму неуважения к месту и моменту (это разрушает магию).

— Кодекс зрителя — это не про «белый верх, черный низ». Это про осознанность выбора. Спросите себя, собираясь в театр: «То, что я надеваю, помогает мне стать частью этой истории или отвлекает от нее?», — советует эксперт.

Введение «Кодекса зрителя» в досуговое пространство — это не попытка ограничить личность, а попытка вернуть церемониальность. В мире, где границы между работой, домом и отдыхом стерты, театр остается тем местом, где мы можем позволить себе роскошь быть другими, хотя бы на один вечер. И костюм здесь — первый шаг в эту другую реальность.

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Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.