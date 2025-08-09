Оценки за поведение могут вернуть в школах Новосибирска в 2026 году

С 1 сентября 2025 года Минпросвещения России запускает в шести регионах пилотный проект по введению оценок за поведение. В него войдут 84 школы Новгородской, Ярославской, Тульской области, а также Луганской Народной Республики, Чеченской Республика и Республика Мордовия и коснётся лишь учащихся 1-8 классов. Если результаты проекта будут признаны успешными, то уже в 2026 году отметка за поведение появится в дневниках всех остальных российских регионов, в том числе и в Новосибирской области.

Директор Института истории, гуманитарного и социального образования НГПУ Ольга Хлытина напомнила, что отметки за поведение были введены еще в Российской империи. С тех пор они неоднократно отменялись и вводились заново. В советских школах оценки за поведение начали выставлять в 1943 году. Именно тогда Совет народных комиссаров (СНК) издал постановление, в котором, были закреплены четкие требования к ученикам.

— Есть уникальный документ, дневник, где описаны эти правила для учащихся, и расписано, что должен делать каждый ученик. В нем 20 пунктов – если мы к ним обратимся, то, например, пункт 3 говорит: – беспрекословно подчинятся распоряжениям директора школы и учителей, быть вежливым со старшими, вести себя скромно и прилично в школе, на улице и в общественных местах, слушаться родителей помогать им, заботиться о маленьких братьях и сестрах, и так далее, — рассказала Ольга Хлытина.

В очередной раз оценки за поведение были отменены в 1989 году, в эпоху перестройки.

Декан факультета психологии НГПУ Ольга Андронникова уверена, что на современном этапе эффективность работы внедряемой системы напрямую будет зависеть от того, какие параметры оценивания будут применяться. По ее словам, проект может стать хорошим механизмом, который настроит ребенка на внесение корректив в поведение. Но лишь при условии, что это будет не очередная оценка, а системная работа, в ходе которой школьник станет понимать, что произошло, что было не так в том, что он сделал. Или, наоборот, что именно поощряется.

— Если система приобретет очертания только карательной меры, тогда мы получим отрицательный результат, когда не только школьник, но и его родители будут чувствовать дискомфорт от занятий в образовательной организации. Кроме того, при внедрении пилотного проекта необходимо учитывать ряд объективных факторов, такие, как примеру, гиперактивность ребенка, традиции и правила семей, успешность понимания норм и правил школы детей из семей мигрантов. Эти контексты очень важны, — уверена Ольга Андронникова.

Напомним, детский психолог, руководитель детского центра «Динотопия» Светлана Мигунова тоже говорила, что относится к данной инициативе неоднозначно. Она подчеркивала, что существует риск формализации процесса.

— Оценка поведения может превратиться в бюрократическую процедуру, не отражающую реальной картины. Субъективность оценок, зависимость от личного мнения педагога также могут исказить результаты, — отмечала эксперт.

Ранее редакция сообщала, что Генпрокуратура предложила перевоспитывать детей-агрессоров в спеццентрах. Однако новосибирский психолог уверена, что причиной грубости является психологическая травма.