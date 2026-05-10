Пенсионеры Новосибирска имеют право на компенсацию оплаты за капремонт

Граждане старше 70 лет могут получить компенсацию в размере 50% от расходов на взносы за капитальный ремонт, а россияне старше 80 лет, проживающие в одиночестве, имеют право на полную компенсацию, то есть 100%. Об этом сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.

— Право на компенсацию распространяется на инвалидов первой и второй групп, а также на семьи с детьми-инвалидами и ветеранов боевых действий. Для этих категорий граждан предусмотрено возмещение 50% затрат на взносы, — сказал он «РИА Новости».

Свищёв напомнил, что для получения льготы нужно обратиться в МФЦ и подать заявление.

Минимальный взнос на капремонт с одного квадратного метра помещения в многоквартирном доме в Новосибирской области в 2026 году составляет 19,29 рубля в месяц. На 2027 год минимальный взнос на капремонт установлен в размере 20,70 рубля, на 2028 год — в размере 22,12 рубля. При этом в регионе исключают введение дифференцированных тарифов на капремонт.

Напомним, в начале мая Сергей Гаврилов, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, сообщал, что с 2026 года российские пенсионеры смогут воспользоваться различными налоговыми льготами. Эти льготы делятся на федеральные и региональные. На федеральном уровне предусмотрены освобождения от налога на имущество и земельного налога. В частности, пенсионеры имеют право не платить налог на один объект каждого вида: одну квартиру или комнату, один жилой дом, один гараж или машино-место.

