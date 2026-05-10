Пенсионеры Новосибирска имеют право на компенсацию оплаты за капремонт

Автор: Артем Рязанов

Она может достигать 100% от взноса

Граждане старше 70 лет могут получить компенсацию в размере 50% от расходов на взносы за капитальный ремонт, а россияне старше 80 лет, проживающие в одиночестве, имеют право на полную компенсацию, то есть 100%. Об этом сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.

— Право на компенсацию распространяется на инвалидов первой и второй групп, а также на семьи с детьми-инвалидами и ветеранов боевых действий. Для этих категорий граждан предусмотрено возмещение 50% затрат на взносы, — сказал он «РИА Новости».

Свищёв напомнил, что для получения льготы нужно обратиться в МФЦ и подать заявление.

Минимальный взнос на капремонт с одного квадратного метра помещения в многоквартирном доме в Новосибирской области в 2026 году составляет 19,29 рубля в месяц. На 2027 год минимальный взнос на капремонт установлен в размере 20,70 рубля, на 2028 год — в размере 22,12 рубля. При этом в регионе исключают введение дифференцированных тарифов на капремонт.

Напомним, в начале мая Сергей Гаврилов, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, сообщал, что с 2026 года российские пенсионеры смогут воспользоваться различными налоговыми льготами. Эти льготы делятся на федеральные и региональные. На федеральном уровне предусмотрены освобождения от налога на имущество и земельного налога. В частности, пенсионеры имеют право не платить налог на один объект каждого вида: одну квартиру или комнату, один жилой дом, один гараж или машино-место.

Ранее редакция сообщала о том, что тариф на капремонт в Новосибирской области пересмотрят.

Три новых фильма о войне вошли в топ по просмотрам в Новосибирске

Три новых фильма о войне вошли в топ по просмотрам в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

С 30 апреля по 9 мая в топ-проката в кинотеатрах Новосибирска вышел российский фильм «Коммерсант» (18+). По данным ЕАИС, за это время его посмотрели 8204 зрителя на 561 сеансе. Сборы составили 5 млн рублей.  Картина о предпринимателе времен 90-х, которого втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из казны.

На втором месте по популярности у горожан и гостей города оказалась российская кинолента «Ангелы Ладоги» (12+) — 450 сеансов и 5078 человек, сборы — 2,5 млн рублей. Фильм рассказывает о молодых спортсменах-буеристах, которая по тонкому льду вывозили из осажденного Ленинграда сирот из детского дома.

Как уехать в отдаленные районы Новосибирска вечером 9 мая

Автор: Юлия Данилова

После салюта на общественном транспорте можно будет уехать со следующих остановочных пунктов:

«М. «Речной вокзал» в 21.00 (с формированием колонны в районе остановочного пункта «Ул. Колыванская» в 20.30):

Инструкторы-проводники из Новосибирска должны пересдать экзамены

Автор: Юлия Данилова

В мае в Новосибирске начнется аттестация, которую должны пройти все гиды-проводники. Об этом сообщили в Минэкономразвития Новосибирской области

— До 1 октября 2026 года действует переходный период: даже опытные инструкторы обязаны пересдать экзамен по новым правилам до этой даты, — подчеркнули в ведомстве.

В Новосибирске испортилась погода

Автор: Юлия Данилова

Во второй половине дня 9 мая в Новосибирске ожидается кратковременный грозовой дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. К вечеру прогнозируется понижение температуры +12...+14, сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр. В некоторых районах города ливень уже начался.

Днем 10 и ночью 11 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 17-22 м/с, местами порывы 25 м/с и более.

Регламент выдачи разрешений на полеты дронов над Новосибирском согласовали в мэрии

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске утвердили административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города, а также посадку (взлет) на расположенные в границах города площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации. Соответствующее постановление подписал мэр Максим Кудрявцев. Предыдущий регламент, действовавший с конца 2023 года, утратил силу.

Отвечать за предоставление услуги будет управление мэрии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Главный салют Дня Победы прогремит над набережной Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

После завершения шествия «Бессмертного полка» на площади Ленина стартует 79-я эстафета памяти Александра Покрышкина. Спортсмены побегут по Красному проспекту от улицы Ядринцевской до улицы Сибревкома.

В течение дня в городских парках пройдут концертные программы «Залпы Победы».  Новосибирцев приглашают на выставки, мастер-классы, интерактивные площадки и народные гуляния.

