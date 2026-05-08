Более 1600 многоквартирных домов обследуют в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Полученные данные будут использоваться для корректировки программы капитального ремонта

В Новосибирской области в этом году продолжится работа по техническому обследованию жилых домов для улучшения региональной программы капитального ремонта. В 2026 году планируется оценить состояние 1613 зданий, сообщили в Министерстве ЖКХ области.

Напомним, в 2025 году было обследовано 1557 многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, включая 997 в Новосибирске. По его результатам определяется порядок выполнения работ, учитывая реальное состояние зданий. Например, в прошлом году сроки 745 видов работ были ускорены, поскольку конструктивные элементы домов находились в аварийном состоянии и требовали срочного вмешательства.

В МинЖКХ подчеркнули, что владельцы жилых помещений имеют право самостоятельно организовать обследование своих домов, используя собственные средства. Этот механизм особенно актуален для зданий, где, по мнению жителей и управляющих компаний, требуется более быстрое выполнение работ по сравнению с программой капитального ремонта.

Ранее сроки капремонта устанавливались на основании информации технических паспортов многоквартирных домов.

По данным Фонда капитального ремонта, в 2026 году в регионе планируется провести ремонт в 745 домах (1191 вид работ).

Ранее редакция сообщала о том, что тариф на капремонт в Новосибирской области пересмотрят.

Власти Новосибирска заверили, что в период празднования Дня Победы не будут ограничивать работу мобильной связи и интернета в городе.

Согласно оперативной информации Управления Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу и Минцифры Новосибирской области, в период подготовки и проведения праздничных мероприятий к Дню Победы ограничений в работе мобильного интернета, SMS и телефонной связи не предусмотрено.

Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 Airlines переносят и отменяют рейсы в связи с приостановкой работы аэропортов юга России, сообщили перевозчики.

Минтранс РФ ранее сообщил о временной приостановке работы 13 аэропортов на юге страны после того, как украинский дрон врезался в здание филиала организации, управляющей полетами, в Ростове-на-Дону.

В мае текущего года на улице Палласа в Кировском районе Новосибирска заметили галок. Они поселились во дворе, где раньше их не видели. Галки обосновались под крышей одного из домов, вытеснив оттуда голубей. На фотографии, которая иллюстрирует этот материал, как раз запечатлена одна из этих птиц-новоселов.

Это не единичный случай. Жители других районов массово отмечают ротацию видов: на Восходе серых ворон повсеместно теснят грачи, а в новых микрорайонах и ЖК с ландшафтным дизайном практически исчез привычный воробьиный гомон. Корреспондент Infopro54 попросил орнитолога, председателя Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елену Шнайдер объяснить, что влияет на изменения «птичьей карты» города.

Погодные качели ожидают жителей Новосибирска в предстоящие выходные дни. После относительно тёплого начала мая природа готовит горожанам сюрприз в виде непогоды и резких перепадов температуры. 

В ночь на субботу, 9 мая, температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, а в отдельных районах может подняться до +14. Днём ожидается потепление до +17...+22 градусов, а местами и до +27. В течение дня по области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет дуть с юга, с порывами до 14 метров в секунду.

Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов представил президенту России Владимиру Путину отчет о деятельности компании за 2025 год. В числе успешных проектов он упомянул интеллектуальную систему видеонаблюдения, развернутую в Новосибирской области.

На встрече с главой государства руководитель «Ростеха» сообщил, что компания «Швабе» занимается обслуживанием интеллектуальной транспортной системы Москвы по заказу Центра организации дорожного движения. В систему интегрированы 66 тысяч светофоров, пять тысяч телекамер и около четырех тысяч детекторов транспорта, которые фиксируют количество, тип транспортных средств и их скорость.

В Новосибирске 9 мая, в честь 81-й годовщины Великой Победы, будут действовать ограничения на движение автотранспорта. В связи с этим изменится и расписание общественного транспорта.

С 7:00 до 14:00 в День Победы будут закрыты для проезда автомобилей следующие участки:

