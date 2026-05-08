Более 1600 многоквартирных домов обследуют в Новосибирской области

В Новосибирской области в этом году продолжится работа по техническому обследованию жилых домов для улучшения региональной программы капитального ремонта. В 2026 году планируется оценить состояние 1613 зданий, сообщили в Министерстве ЖКХ области.

Напомним, в 2025 году было обследовано 1557 многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, включая 997 в Новосибирске. По его результатам определяется порядок выполнения работ, учитывая реальное состояние зданий. Например, в прошлом году сроки 745 видов работ были ускорены, поскольку конструктивные элементы домов находились в аварийном состоянии и требовали срочного вмешательства.

В МинЖКХ подчеркнули, что владельцы жилых помещений имеют право самостоятельно организовать обследование своих домов, используя собственные средства. Этот механизм особенно актуален для зданий, где, по мнению жителей и управляющих компаний, требуется более быстрое выполнение работ по сравнению с программой капитального ремонта.

Ранее сроки капремонта устанавливались на основании информации технических паспортов многоквартирных домов.

По данным Фонда капитального ремонта, в 2026 году в регионе планируется провести ремонт в 745 домах (1191 вид работ).

