В Новосибирске ищут проектировщика капремонта 88-летнего ДК «Прогресс»

В Новосибирске объявлен конкурс на разработку проектной и рабочей документации для капитального ремонта здания ДК «Прогресс» на Красном проспекте, 167. Заказчиком выступает само учреждение, которое оценивает работы в 11,494 млн рублей. Заявки принимаются до 4 августа, а итоговый результат необходимо сдать к 30 июня 2027 года.

Здание, построенное в 1937 году, имеет богатую историю. Во время Великой Отечественной войны в нем разместился Дом культуры имени Ворошилова для работников эвакуированного из Красногорска приборостроительного завода. В 1962 году учреждение переименовали в «Прогресс», а в 1987 году после масштабной реконструкции оно получило статус Дворца культуры.

Сейчас объекту требуется новое серьезное обновление. Согласно экспертному заключению, общий физический износ конструкций оценивается в 43%. Специалисты выявили многочисленные дефекты: трещины в конструкциях, повреждения фундамента, ослабление кирпичной кладки и отслоение штукатурки. В ходе ремонта предстоит заменить кровлю, отмостку, обновить фасад с устройством вентилируемой системы, а также реконструировать крыльца.

Особое внимание в проекте уделяется концертному залу, рассчитанному на 738 мест. Согласно экспертному заключению, акустические параметры зала не соответствуют нормативам. Для исправления ситуации проектировщикам предстоит скорректировать форму потолка и стен, а также заменить материалы отделки.

Помимо этого, проектировщикам предстоит разработать решения по модернизации всех инженерных систем здания — от электроснабжения и отопления до вентиляции и водоснабжения.

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