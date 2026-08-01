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Бизнес Культура

В Новосибирске ищут проектировщика капремонта 88-летнего ДК «Прогресс»

Автор: Оксана Мочалова

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Начальная цена контракта составляет 11,5 млн рублей

В Новосибирске объявлен конкурс на разработку проектной и рабочей документации для капитального ремонта здания ДК «Прогресс» на Красном проспекте, 167. Заказчиком выступает само учреждение, которое оценивает работы в 11,494 млн рублей. Заявки принимаются до 4 августа, а итоговый результат необходимо сдать к 30 июня 2027 года.

Здание, построенное в 1937 году, имеет богатую историю. Во время Великой Отечественной войны в нем разместился Дом культуры имени Ворошилова для работников эвакуированного из Красногорска приборостроительного завода. В 1962 году учреждение переименовали в «Прогресс», а в 1987 году после масштабной реконструкции оно получило статус Дворца культуры.

Сейчас объекту требуется новое серьезное обновление. Согласно экспертному заключению, общий физический износ конструкций оценивается в 43%. Специалисты выявили многочисленные дефекты: трещины в конструкциях, повреждения фундамента, ослабление кирпичной кладки и отслоение штукатурки. В ходе ремонта предстоит заменить кровлю, отмостку, обновить фасад с устройством вентилируемой системы, а также реконструировать крыльца.

Особое внимание в проекте уделяется концертному залу, рассчитанному на 738 мест. Согласно экспертному заключению, акустические параметры зала не соответствуют нормативам. Для исправления ситуации проектировщикам предстоит скорректировать форму потолка и стен, а также заменить материалы отделки. 

Помимо этого, проектировщикам предстоит разработать решения по модернизации всех инженерных систем здания — от электроснабжения и отопления до вентиляции и водоснабжения. 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске отреставрируют дом, где была подпольная квартира большевиков.

Источник фото: тендерная документация

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Рубрики : Бизнес Культура

Регионы : Новосибирск

Теги : культура капремонт ДК Прогресс аукцион

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Полисы ОСАГО подорожают для 70% водителей в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В системе ОСАГО произойдут изменения после вступления в силу указания Банка России о новом порядке формирования справочников средней стоимости запчастей. По оценкам Российского Союза Автостраховщиков (РСА), средний размер выплат может увеличиться еще на 8–10%, что окажется выгодным для автовладельцев, получающих возмещение.

По данным РСА, за первое полугодие 2026 года средняя выплата уже выросла на 9,7% — со 111,8 до 122,7 тысячи рублей. Одновременно с этим средняя стоимость годового полиса поднялась на 5%, достигнув 7 633 рублей, хотя этот показатель все еще ниже уровня трехлетней давности.

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Новосибирцы снова полетят в Дубай напрямую

В международном аэропорту «Толмачево» с 2 августа 2026 года возобновляются прямые рейсы в Дубай. Полеты будет выполнять государственная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов «Flydubai» на самолетах Boeing-737. Первый борт отправится из Новосибирска ранним утром.

Согласно данным электронного табло, рейс будет летать пять раз в неделю. Длительность путешествия составит 5 часов 30 минут.

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Новосибирский суши-бар закрыли на три месяца за антисанитарию

Автор: Оксана Мочалова

В Калининском районе Новосибирска временно прекратил работу суши-бар «Васабушка». Заведение на улице Богдана Хмельницкого, 28 опечатали судебные приставы после того, как суд удовлетворил иск Роспотребнадзора. Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

В Управлении ФССП по Новосибирской области уточнили, что проверка в точке общепита проходила в плановом режиме. Специалисты надзорного ведомства зафиксировали системные нарушения: от ошибок в документации до несоблюдения гигиенических нормативов при приготовлении пищи. В отношении владельца заведения составлен протокол по статье 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Суд назначил наказание в виде приостановки деятельности на 90 суток.

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Новые законы августа повлияют на быт и бизнес новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

Страховая пенсия

С 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров, за которых в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы. Размер прибавки зависит от количества заработанных пенсионных коэффициентов, но максимальная надбавка ограничена тремя баллами. Стоимость одного коэффициента в 2026 году составляет 156,76 рубля, поэтому максимальная сумма перерасчета не превысит 470,28 рубля.

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Новосибирский бизнес выступит за расширение закона о штрафах

С 27 июля 2026 года вступили в силу поправки в российский Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие добросовестным компаниям заменять административные штрафы инвестициями в модернизацию, необходимыми для устранения нарушений.

Теперь у российских компаний появилась возможность заключить исполнительное соглашение с определенным надзорным органом и направить сумму штрафа на исправление выявленных недостатков. Однако данная привилегия доступна не всем организациям. Еще в 2025 году, когда закон только разрабатывали, правительство утвердило перечень сфер, которые смогут воспользоваться программой. В список попали промышленная безопасность, электроэнергетика, безопасность гидротехнических сооружений, горный, экологический, геологический и земельный надзор, а также контроль за производством лекарственных средств.

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Болгария признала дочки «Лукойла» объектами нацбезопасности

Правительство Болгарии присвоило двум структурам «Лукойла» статус объектов национальной безопасности. Под действие постановления попали «Лукойл Авиэйшн Болгария», отвечающая за поставки авиационного топлива, и «Лукойл Болгария Бункер», занимающаяся бункеровкой судов. Решение связано с рисками перебоев топлива из-за американских санкций против компании.

Как пояснил вице-премьер и министр экономики Александр Пулев, мера направлена на сохранение государственного контроля, чтобы предотвратить возможные сбои на внутреннем топливном рынке.

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