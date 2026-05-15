Космонавт Анна Кикина из Новосибирска успешно сдала экзамен перед полётом на МКС

Космонавты Анна Кикина и Петр Дубров из Новосибирска приступили к экзаменам перед миссией на МКС-75. 12 мая они провели тренировку по ручному сближению корабля «Союз» с Международной космической станцией в Звездном городке на специализированном тренажере. Хотя в реальных полетах стыковку выполняет автоматика, пилоты должны уметь выполнять эту процедуру вручную на случай технических неисправностей. Об этом рассказали в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Во время испытаний комиссия оценивала, как экипаж будет действовать в аварийных условиях. Специалисты симулировали сбой бортового компьютера и навигационных систем. В роли бортинженера Анна Кикина контролировала показания лазерного дальномера и информировала командира о скорости движения корабля и расстоянии до станции. Петр Дубров проводил сложные маневры, облетал станцию и позиционировал аппарат перед стыковочным узлом.

Специалисты высоко оценили действия космонавтов. Они подчеркнули, что экипаж работал слаженно и эффективно использовал топливо. В результате Петр Дубров и Анна Кикина получили высшую оценку. Такой же результат продемонстрировали и участники дублирующего состава — Дмитрий Петелин и Константин Борисов, которые успешно справились с непредвиденными обстоятельствами.

