Космонавт из Новосибирска Анна Кикина прибыла на МКС

14 июля в 17:47:43 по Москве с 31-й площадки Байконура взлетел пилотируемый корабль «Союз МС-29», который отправился на МКС. В экипаже 75-ой экспедиции Пётр Дубров, Анна Кикина и Анил Менон. Они успешно состыковались со станцией, где их встретили космонавты и астронавты действующей экспедиции МКС-74: Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Андрей Федяев, Кристофер Уилльямс, Джессика Меир​, Джек Хэтэуэй и Софи Адено.

Пётр Дубров, Анна Кикина и Анил Менон будут работать на орбите 261 сутки. За это время космонавты и астронавты выполнят 38 экспериментов, включая: «Газоанализатор-ФС», «Теледроид» и «Солнце-Терагерц».

— Самочувствие вполне адекватное, соотносящееся к ситуации. В моем случае во второй раз тело воспринимает немного по-другому, чем в первый раз, — поделилась Анна Кикина.

Петр Дубров добавил, что у него ощущение возвращения к чему-то привычному.

— Кажется, что на земле была командировка, а сейчас будто бы вернулся домой, — сообщил космонавт.

Напомним, Анна Кикина первый раз летала в космос в 2022 году на корабле Crew Dragon из Космического центра имени Кеннеди во Флоридев составе миссии Crew-5. Полет продлился 157 суток. В мае 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин вручил Кикиной «Золотую Звезду» Героя России.

Анна Кикина является почетным жителем Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что космонавт Анна Кикина из Новосибирска успешно сдала экзамен перед полётом на МКС.