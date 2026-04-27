Сибирячка Земфира Алиева поделилась опытом выживания на шоу «Титаны. Битва сезонов»

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Во время съёмок её избрали президентом Федерации ММА городского округа Пушкино

Жительница Новосибирска Земфира Алиева прошла на финал шоу «Титаны. Битва сезонов» на ТНТ. Однако в финале она не смогла перепрыгнуть «коня» высотой 185 см. Земфира призналась, что не готовилась к шоу, отдыхая в Таиланде. Ей интересны проекты в формате «выживания». Она хотела бы участвовать в таких шоу снова, чтобы применить спортивные навыки, поработать в команде и жить в коллективе. Однако испытания оказались сложными, особенно борьба за бочки.

— Мне кажется, во время поединка я сдавалась раз двадцать, если не больше. Особенно трудным было испытание с надуванием воздушных шаров — это был просто ад, каждую минуту хотелось всё бросить, — поделилась она в разговоре с ГОРСАЙТОМ.

Земфира призналась, что сложнее всего ей было противостоять самой себе, борясь со страхами и сомнениями.

Для поддержания формы она много тренируется. Несмотря на спортивный образ жизни, Земфира любит путешествовать, особенно в жаркие страны.

Земфира любит вкусно поесть, особенно мясо, шашлыки и картофельное пюре. Обожает торты и шоколад. При плотном графике, съёмках и тренировках по 2–3 часа в день она успевает всё благодаря привычке к многозадачности.

Земфира, бесстрашная девушка, не боится мышей, но испытывает страх перед ледяной водой. Несмотря на это, она участвует в шоу на выживание, развивая физическую подготовку и спортивную карьеру. Во время съёмок «Титанов. Битвы сезонов» её избрали президентом Федерации ММА городского округа Пушкино.

— Хочу внести свой вклад в развитие спорта в нашей стране. Если мне поступят ещё какие-то предложения, с удовольствием их рассмотрю, я готова развивать спорт в любых направлениях, — заключила Земфира Алиева.

Источник фото: пресс-служба телеканала «ТНТ»

