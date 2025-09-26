Рекламодателям

Новосибирский министр экономического развития Лев Решетников увольняется

  • 26/09/2025, 10:10
Автор: Юлия Данилова
Новосибирский министр экономического развития Лев Решетников увольняется
Информация о его возможном уходе появилась еще перед форумом «Технопром»

В кулуарах бизнес-сообщества Новосибирской области уже месяц обсуждается возможная отставка министра экономического развития региона Льва Решетникова. Информация об уходе чиновника появилась перед форумом «Технопром». Официально в правительстве региона эту информацию не комментировали. Неофициально корреспонденту редакции поясняли, что решение может быть принято после выборов.

25 сентября, после завершения установочной сессии регионального парламента, информация о возможном увольнении Льва Решетникова появилась в публичном пространстве. Официального подтверждения этому кадровому решению по-прежнему нет. СМИ ссылаются на собственные источники в правительстве региона. Редакции Infopro54 также эту информацию также подтверждают только на условиях анонимности, напоминая, что все кадровые решение — это прерогатива губернатора.

Сам Решетников на данный момент ситуацию не комментирует.

Собеседники редакции, как в органах власти, так и в бизнес-сфере, отмечают, что причины увольнения непонятны, так как в последние годы именно экономический блок обеспечивал региону хорошие показатели, как на окружном, так и на федеральном уровнях.

Напомним, Новосибирская область за 11 лет поднялась в Национальном инвестиционном рейтинге с 57 места на 11 место. Регион показал наибольшую динамику прироста — 3,33% и вошёл в десятку лидеров по приросту интегрального индекса. За это область была отмечена президентом России Владимиром Путиным на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме -2025. Согласно результатам рейтинга, Новосибирская область имеет показатели выше среднероссийских по нескольким направлениям. Среди них: развитие рынка конкуренции, кадровые трудовые ресурсы и экспортная деятельность.

Новосибирская область — лидер среди регионов Сибири по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, их обороту, объёму инвестиций в основной капитал, а также количеству занятых. В 2022 году оборот малого и среднего бизнеса превысил 2 трлн 250 млрд рублей — это более половины оборота всех организаций области. Вклад МСП в валовый региональный продукт превышает 30%.

За шесть лет, 2019-2024 годы, в Новосибирской области на реализацию национальных проектов направлено более 233 млрд рублей, из них в 2024 году — более 33 млрд рублей. Новосибирская область вошла в десятку регионов по объему финансирования нацпроектов.

В 2024 году объем инвестиций в основной капитал региона составил более 590 млрд рублей вместо прогнозных 410,8 млрд рублей. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 137,3% по отношению к 2023 году.

С другой стороны, собеседники редакции признают, что в регионе возникли серьезные проблемы практически со всеми концессионными и ГЧП-проектами: строительством школ, мусоросортировочных комплексов, поликлиник.

Лев Решетников в 2009 году был включен в антикризисный совет при губернаторе Новосибирской области. В 2010 году начал работать консультантом в отделе инвестиционных проектов и программ министерства экономического развития Новосибирской области, позже возглавив отдел. В мае 2015 года занял должность начальника управления инвестиционной политики и территориального развития экономики, в декабре 2015 года назначен заместителем министра экономического развития. С мая 2019 по июль 2020 года Решетников исполнял обязанности министра экономического развития Новосибирской области. В июле 2020 года назначен на должность министра.

Ранее редакция сообщала о том, что из правительства региона уволился министр ЖКХ Денис Архипов

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.

Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : отставка Лев Решетников


