Спасатели нашли рыбаков на Новосибирском водохранилище

Спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области эвакуировали двух человек, которые заблудились на льду Новосибирского водохранилища во время метели. Об этом сообщила пресс-служба МАСС.

6 января в 17:35 поступило сообщение о двух людях, потерявших ориентацию. Они отправились на рыбалку, несмотря на предупреждения, и попали в беду после поломки мотособаки.

— Поисково-спасательные работы проводились в крайне тяжёлых условиях: нулевая видимость и крайне сложная погодная обстановка. Благодаря огромному опыту, профессионализму и знаниям наших спасателей, пострадавших удалось обнаружить в районе села Крупской — на расстоянии примерно 5 км от берега в 18:44,— говорится в сообщении.

Молодые люди 2001 и 2010 годов рождения, которых удалось спасти, вернулись к своему автомобилю на берегу. Они отказались от медицинской помощи, но спасатели провели с ними профилактическую беседу. Этот день спасатели назвали для них «вторым днём рождения».

Ранее редакция сообщала о том, что жителям Новосибирска напомнили о правилах безопасности при запуске фейерверков.