Спасатели нашли рыбаков на Новосибирском водохранилище

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Спасённые отказались от медицинской помощи и были доставлены к своему автомобилю на берегу

Спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области эвакуировали двух человек, которые заблудились на льду Новосибирского водохранилища во время метели. Об этом сообщила пресс-служба МАСС.

6 января в 17:35 поступило сообщение о двух людях, потерявших ориентацию. Они отправились на рыбалку, несмотря на предупреждения, и попали в беду после поломки мотособаки.

— Поисково-спасательные работы проводились в крайне тяжёлых условиях: нулевая видимость и крайне сложная погодная обстановка. Благодаря огромному опыту, профессионализму и знаниям наших спасателей, пострадавших удалось обнаружить в районе села Крупской — на расстоянии примерно 5 км от берега в 18:44,— говорится в сообщении.

Молодые люди 2001 и 2010 годов рождения, которых удалось спасти, вернулись к своему автомобилю на берегу. Они отказались от медицинской помощи, но спасатели провели с ними профилактическую беседу. Этот день спасатели назвали для них «вторым днём рождения».

Ранее редакция сообщала о том, что жителям Новосибирска напомнили о правилах безопасности при запуске фейерверков.

Источник фото: Спасатели МАСС

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : спасатели рыбаки Новосибирское водохранилище

В Госдуме рассказали о прибавке к пенсии в 2026 году

В Госдуме рассказали о прибавке к пенсии в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году все пенсионеры получат прибавку, заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

— Кто получит прибавку: все получатели страховых пенсий, включая тех, кто продолжает работать, получатели социальных пенсий, военные пенсионеры и приравненные категории по ведомственным пенсиям, — сказал Панеш.

Эксперты назвали популярные профессии в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году на рынке труда началась новая эпоха. После нескольких лет бурного роста компании стали медленнее набирать сотрудников, зарплатная гонка замедлилась, а соискатели стали активнее. В «Авито Работе» рассказали, какие специалисты будут востребованы в ближайшее время.

Востребованные профессии

Финал театрального года в Новосибирске принёс большой урожай музыкальных сказок

Полтора предновогодних месяца в наших театрах — традиционный контекст для сценических сказок. Традиция эта заложена и даже сакрализирована «Щелкунчиком» Чайковского. А НОВАТ, соответственно, её главный носитель. В Новосибирске говорим «Щелкунчик» (6+)— подразумеваем НОВАТ.

И в этом сезоне хореографическая сказка о разумной дробилке для орехов — тоже абсолютная доминанта НОВАТовского декабря и января. Версия Юрия Григоровича, разнообразие составов и множество показов.

Вторая ледовая переправа открылась в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Ледовая переправа «Ордынское – Нижнекаменка» открыта! Теперь путь через водохранилище стал безопаснее и короче.

Раньше приходилось делать многокилометровый объезд, но теперь есть официально оборудованный маршрут. Лёд толщиной 35–45 см выдерживает машины до 5 тонн. На переправе две полосы движения, и она работает с 08:30 до 18:30.

В Новосибирской области появился социальный навигатор в мессенджере MAX

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области запустили виртуального помощника в мессенджере MAX. Теперь жители могут получать консультации по социальной поддержке и субсидиям через «Социального навигатора НСО». Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития и связи региона.

— Виртуальный консультант Николай также сможет предоставить актуальную информацию о работе центров социальной поддержки населения и клиентских служб с графиком работы и адресами, — добавил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

«Не для среднего кармана»: новосибирцы подсчитали, в какую сумму обходится отдых в Шерегеше в 2026 году

Автор: Мария Гарифуллина

Часть длинных новогодних каникул многие жители Новосибирска традиционно решили провести в Шерегеше. Один из самых популярных горнолыжных курортов в этом сезоне стал еще дороже, говорят те, кто съездил туда в декабре или в первых числах января. Infopro54 публикует рассказы горнолыжников и сноубордистов о ценах на размещение, ски-пассы и еду в заведениях общепита.

Житель Новосибирска Константин уже более двадцати лет катается на горных лыжах, и Шерегеш для него, как и для многих новосибирских спортсменов, — место привычное и часто посещаемое. Поэтому и динамику цен ему отследить несложно.

