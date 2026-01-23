Новосибирский бизнес получит время на адаптацию к новым налоговым условиям

Правительство России одобрило введение переходного периода для малого и среднего предпринимательства в связи с изменениями в налоговом регулировании. Мера, инициированная Минэкономразвития и поддержанная президентом Владимиром Путиным, затронет, в том числе, тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей Новосибирской области. Она призвана дать бизнесу реальную возможность адаптироваться к новым критериям и сохранить доступ к льготным режимам.

Согласно предложению, при определении права на льготные налоговые режимы в 2026 году не будут учитываться параметры деятельности предпринимателей за предыдущий период. Это позволит компаниям, не успевшим в конце 2025 года адаптировать свою деятельность под обновленные требования, сохранить специальные режимы налогообложения. Кроме того, для применения пониженной ставки страховых взносов будет использоваться показатель доли дохода от обрабатывающего производства только по итогам текущего года.

— Предприниматели столкнулись с необходимостью выбора налогового режима в конце прошлого года, уже по факту не имея возможности ему соответствовать. Поэтому предлагаем ввести переходный период, — пояснил министр экономического развития Максим Решетников.

Инициатива стала ответом на запросы бизнес-сообщества, в том числе прозвучавшие на прямой линии с президентом. Решение уже согласовано с Минфином и получило одобрение председателя правительства Михаила Мишустина. Финансовое ведомство готовит соответствующие законодательные поправки для внесения в первом квартале 2026 года.

— Хорошая идея по поводу переходного периода. Необходимо также подумать над возможностью упрощения налоговой отчетности и продолжать информационную поддержку, — отметил президент Владимир Путин.

Напомним, с 2026 года начинается поэтапное снижение порога доходов для применения упрощённой системы налогообложения (УСН) без уплаты НДС. Лимит составит 20 млн рублей в 2026 году, 15 млн в 2027-м и 10 млн рублей в 2028 году. Для патентной системы аналогичный порог в 2026 году установлен на уровне 20 млн рублей.

Превышение нового лимита повлечёт за собой необходимость вести полноценный налоговый учёт и платить НДС, что увеличит административную и финансовую нагрузку на многие местные компании.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске малый бизнес переходит на наличный расчет из-за роста налогов.