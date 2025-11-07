Порог выручки для уплаты НДС на «упрощенке» будут снижать поэтапно

Минфин будет поэтапно снижать порог доходов для уплаты НДС на УСН, заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

С 2026 года налог будет уплачиваться при доходах в 20 млн рублей, с 2027 года — в 15 млн рублей, а с 2028 года — в 10 млн рублей. Изначально планировалось единовременное снижение порога с 60 млн рублей до 10 млн рублей.

Кроме того, для тех налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушения при уплате НДС, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности.

Напомним, решение Минфина понизить порог доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, вызвало много критики со стороны бизнеса. Участники рынка заявляли о негативных экономических последствиях.

Управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств Евгения Бондаренко подчеркивала, что порог 10 млн рублей в год — это примерно 0,83 млн рублей в месяц. Следовательно, тысячи малых компаний на УСН впервые столкнутся с НДС-администрированием (счета-фактуры, книга покупок/продаж, кассовые разрывы). Для малого бизнеса это означает рост операционных расходов, которые могут достигать 5–10 % от оборота.

Помимо этого, в малых городах и сельской местности рентабельность многих предприятий обеспечена именно за счет применения УСН. Резкое снижение порога по НДС неминуемо приведет к их массовому закрытию, считают представители бизнеса. Решение Минфина дает компаниям возможность перестроить экономическую модель и «остаться на плаву».

— Поэтапное снижение порога НДС, это небольшой, но все же шаг в сторону предпринимателей, особенно представителей среднего и малого бизнеса. Конечно, мы рассчитывали на снижение до 30 млн рублей. Но, даже порог в 20 млн — это начало диалога, который необходимо продолжать. Принятое решение позволит большому числу предпринимателей, которые действительно понимают, что готовы работать дальше, перестроиться на новую модель, понять, как выстраивать механизмы и выстоять в новых условиях, — поделилась в беседе с корреспондентом Infopro54 управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина.

Она добавила, что бизнес-сообщество продолжает диалог и пытается защитить всех предпринимателей.

Ранее редакция приводила мнение партнера Адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», налогового адвоката Юлии Золотовской о том, что упрощенки, которую многие так любили, в прежнем виде уже не будет.