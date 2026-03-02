Новосибирский общепит временно освободят от НДС

Министерство финансов РФ направило в правительство пакет поправок в Налоговый кодекс, которые сделают переход на новые налоговые условия для малого и среднего предпринимательства более комфортным. Предложенные меры касаются отсрочек по уплате НДС, корректировки правил для общепита и упрощения доступа к пониженным страховым взносам для производственников.

Одним из ключевых предложений стало временное освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий общественного питания. С 1 апреля по 31 декабря 2026 года организации и ИП на упрощенной (УСН) и патентной (ПСН) системах, которые впервые стали плательщиками НДС в этом году, смогут не платить этот налог. При этом ранее действовавшее условие о соответствии уровня зарплаты сотрудников среднерегиональному показателю применяться не будет.

Для предпринимателей, которые с 2026 года потеряли право использовать патент, предусмотрен особый порядок вычета по НДС. Они смогут заявить вычет по товарам, работам и услугам, которые не были использованы в рамках патентной деятельности. Аналогичный механизм переходного периода заработает и для бизнеса на УСН. Согласно поправкам, им разрешат уменьшать облагаемые доходы на сумму НДС, уплаченную с авансов, полученных до того, как они стали плательщиками этого налога.

Также Минфин предлагает уточнить правила для тех, кто совмещает налоговые режимы. Например, предприниматели, работавшие на патенте и общей системе, чей доход по итогам 2025 года превысил 20 млн рублей, смогут перейти на «упрощенку» с 1 января 2026 года. Уведомление об этом можно будет подать в налоговую службу вплоть до 25 апреля. А их коллеги, совмещавшие патент с УСН, до той же даты смогут изменить объект налогообложения по упрощенной системе.

Кроме того, поправки упрощают доступ к пониженным тарифам страховых взносов для обрабатывающих производств. Планируется отменить требование о 70-процентной доле доходов от основного вида деятельности за прошлый год. Теперь для получения льготы можно будет суммировать доходы от основного и дополнительных видов деятельности из специальных перечней, утвержденных правительством.

— Таким образом, бизнес получит больше времени на выбор подходящей системы налогообложения. Изменения позволят взвешенно подойти к выбору налогового режима, а также плавно перестроиться к новым правилам, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, с 2026 года начинается поэтапное снижение порога доходов для применения упрощённой системы налогообложения (УСН) без уплаты НДС. Лимит составит 20 млн рублей в 2026 году, 15 млн в 2027-м и 10 млн рублей в 2028 году. Для патентной системы аналогичный порог в 2026 году установлен на уровне 20 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске за год резко сократилось количество кофеен.