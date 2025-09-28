«Это диверсия!»: яблоко с «начинкой» из стекла подбросили животным в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке обнаружили яблоко, нафаршированное огромным куском стекла. На страшную находку сотрудники зверинца наткнулись в вольере домашних животных на площадке «Малые Хрусты».

Работники учреждения считают, что чья-то выходка была преднамеренной, чтобы навредить животным, и те, кто совершил столь бесчеловечную акцию, должен понести наказание.

— Это очень неприятная, даже страшная находка. Получается, что кто-то намеренно хотел причинить вред животным, пришёл в зоопарк со злым умыслом. Напоминаем, что в зоологическом парке работают системы видеонаблюдения. Те, кто совершает действия, которые представляют угрозу жизни и здоровью животных, могут быть привлечены к ответственности, — говорится в сообщении официальной группы Новосибирского зоопарка в ВКонтакте.

Новость о подброшенном животным яблоко со смертельной «начинкой» вызвало бурю эмоций у горожан. Многие считают, что кто-то сводит счёты с зоопарком, либо пытается его оттуда технично выселить. Пользователи Сети заявляют, что недавний пожар и «фаршированный» стеклом фрукт — дело рук одних и тех же людей.

— Как может человек совершить такой бесчеловечный поступок? — Взывать к совести и уму бесполезно. Поставить на входе охрану и отбирать всю еду, а кафе вынести в отдельную зону — было бы идеально. Это зоопарк, а не Диснейленд. — Запретите кормление животных совсем! И сделайте большие штрафы на выходе из зоопарка после съëмки как доказательства нарушения! Невозможно смотреть, как пихают в клетки всякую дрянь. Пусть знают: сунул что-то в клетку — оплати полную стоимость животного. Может, тогда перестанут. — Если учесть, что недавно случился пожар, то возможно это дело рук одного и того же человека. Возможно стоит по камерам посмотреть и поискать одного и тоже посетителя в эти дни. — Как будто кто то хочет покончить с зоопарком. Этот пожар, теперь стекло в яблоке, неспроста все это. — Тоже вызывает мысли — уже второй раз что опять кому-то земля под зоопарком понадобилась как когда-то не так давно. Все мало земли, все хотят снести и застроить своими высотками и бизнес-центрами — За что? Ради чего можно пойти на такой бесчеловечный поступок? — Администрации зоопарка нужно быть начеку, уровень опасности красный! Кому-то ваш зоопарк мешает, однозначно это диверсия. Пожар, яблоко, не просто случайности.

Сотрудники зоопарка напоминают, что кормить местных питомцев можно в двух местах зоосада — это детский зоопарк «Малые хрусты» и Лебединое озеро. Однако есть очень важное правило — предлагать животным можно только те корма, которые продаются на указанных площадках.

В случае, когда посетители стали свидетелями нарушений либо подозрительных действий, сотрудники зверинца просят сообщить об этом в службу безопасности или любому из работников учреждения.

Напомним, несколько дней назад в Новосибирском зоопарке произошла страшная трагедия — вспыхнувший на территории сада пожар унёс жизни пятерых животных. Огонь охватил два вольера, в которых содержатся копытные. Более двадцати зверей удалось вывести из зоны ЧП. Пожарные расчёты прибыли на место за считанные минуты, сотрудники зоопарка также делали всё возможное для спасения питомцев, но огонь распространялся стремительно, и часть животных спасти не удалось. Крупнейший в России зоопарк потерял а пожаре двух лам, альпаку, шотландского быка и чёрно-пёструю корову.

Ранее директор зоопарка Андрей Шило сообщил, что после трагедии люди из разных уголков страны и из-за границы выразили готовность помочь. При этом в учреждении предупредили о возможных мошеннических схемах, связанных со сбором средств на ликвидацию последствий пожара.