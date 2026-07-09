Рекордсменка Гиннесса из Сибири приняла участие в кулинарном шоу

42-летняя Мария Родькина из Искитимского района стала участницей шоу «Домохозяйки против шефов» на телеканале «Пятница!». До участия в проекте сибирячка успела установить рекорд Гиннесса, приготовив 100 килограммов суворовской каши с бараниной.

Мария пришла в профессию три года назад, продолжив дело своей мамы-повара. Сейчас она состоит в ассоциации Chefs Team Russia, на ее счету более сотни авторских рецептов рыбных блюд.

На шоу сибирячка попала по приглашению редакторов и вошла в команду Ольги Картунковой. Участникам предстояло пройти три испытания: проверка классических знаний, работа с продуктами и создание авторского блюда.

Мария не смогла пройти дальше первого этапа, где нужно было приготовить незнакомую ей паэлью. Однако кулинар не расстроилась и поделилась планами участвовать в других кулинарных проектах.

В финале жительница Новосибирской области планировала представить на суд жюри фирменное «жаркое по-родькински» — блюдо из разных видов мяса с грибами, которое подают с маринованным огурцом. Это любимое блюдо её семьи.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец спел дуэтом со своим кумиром Шурой в шоу Андрея Малахова.