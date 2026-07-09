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Рекордсменка Гиннесса из Сибири приняла участие в кулинарном шоу

Автор: Артем Рязанов

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В финале сибирячка планировала удивить шефов своим оригинальным блюдом

42-летняя Мария Родькина из Искитимского района стала участницей шоу «Домохозяйки против шефов» на телеканале «Пятница!». До участия в проекте сибирячка успела установить рекорд Гиннесса, приготовив 100 килограммов суворовской каши с бараниной.

Мария пришла в профессию три года назад, продолжив дело своей мамы-повара. Сейчас она состоит в ассоциации Chefs Team Russia, на ее счету более сотни авторских рецептов рыбных блюд.

На шоу сибирячка попала по приглашению редакторов и вошла в команду Ольги Картунковой. Участникам предстояло пройти три испытания: проверка классических знаний, работа с продуктами и создание авторского блюда.

Мария не смогла пройти дальше первого этапа, где нужно было приготовить незнакомую ей паэлью. Однако кулинар не расстроилась и поделилась планами участвовать в других кулинарных проектах.

В финале жительница Новосибирской области планировала представить на суд жюри фирменное «жаркое по-родькински» — блюдо из разных видов мяса с грибами, которое подают с маринованным огурцом. Это любимое блюдо её семьи.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец спел дуэтом со своим кумиром Шурой в шоу Андрея Малахова.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : шоу рекорд

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Новосибирцы побили рекорд по летнему потреблению электроэнергии

Автор: Оксана Мочалова

Устойчивая жаркая погода заставила работать на полную мощность не только промышленность, но и системы кондиционирования в жилых и офисных зданиях. Как следствие, в период с 23 июня по 3 июля сразу в пяти региональных энергосистемах Сибири были зафиксированы исторические максимумы потребления мощности.

В Новосибирской области 25 июня был установлен новый летний рекорд: потребление достигло 2142 МВт. Этот показатель на 13 МВт превысил предыдущее достижение, зафиксированное ровно год назад — 25 июня 2024 года.

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Новосибирский шеф-повар дошёл до финала кулинарного шоу

Автор: Артем Рязанов

Сергей Бородин, 43 года, с 26-летним опытом в ресторанном бизнесе, стал участником кулинарного шоу на «Пятнице!» с Ивлевым и Агзамовым. Он рассказал, что с детства любит готовить и выбрал эту профессию.

— Я специализируюсь на кулинарии, а не на кондитерском деле. Около 10 лет назад основал кулинарную школу, два года назад открыли второй филиал. Считаю своим предназначением делиться опытом с молодым поколением поваров, — рассказал собеседник Горсайта.

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С улиц Новосибирска вывезли рекордное количество снега

Автор: Артем Рязанов

С 4 ноября по 26 января 2026 года с дорог и дворов Новосибирска вывезли 1 742 501 кубический метр снега.

Городская администрация сообщила, что для уборки снега с дорог традиционно используются самосвалы, тракторы, шнекороторы и другая техника. Также привлекаются дорожные рабочие. Кроме того, в Новосибирск поступило 11 новых белорусских самосвалов, что помогает улучшить качество уборки.

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Новосибирец поставил рекорд по превышению скорости на Бугринском мосту

Автор: Артем Рязанов

8 июля в Новосибирске был зафиксирован антирекорд по превышению скорости. На Бугринском мосту, где разрешено движение не быстрее 60 км/ч, автомобиль разогнался до 110 км/ч и более. Это самое серьезное нарушение скоростного режима в городе на данный момент.

По данным ГКУ НСО ЦОДД, самые высокие показатели превышения скорости были зафиксированы на загородной трассе. Там автомобиль разогнался до 225 километров в час.

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Продажи Luxury-авто в России достигли рекордных отметок в 2024 году

Автор: Артем Рязанов

В 2024 году жители Росстт приобрели 2,3 тысячи подержанных автомобилей Luxury-класса, что стало рекордным показателем за всю историю этого сегмента.

Как отмечают эксперты «Автостат», количество покупок б/у люксовых автомобилей в нашей стране растет уже восьмой год подряд, начиная с 2017-го. Причем в последние четыре года этот показатель постоянно обновляется, устанавливая новые рекорды.

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Рекорд массового катания на коньках за выходные поставили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске открылись ледовые катки, и жители города с радостью проводят время на свежем воздухе.

В минувшие выходные на катке в Центральном парке был установлен новый рекорд.

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Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

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