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Бизнес Недвижимость Право&Порядок

Экс-депутат горсовета Новосибирска Джулай не смог оспорить долги за вывоз мусора

Автор: Оксана Мочалова

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Суд оставил в силе субсидиарную ответственность главы «Дискуса», добавив пени

Арбитражный процесс, инициированный бывшим региональным оператором по вывозу мусора, завершился увеличением финансовых претензий к известному новосибирскому бизнесмену и экс-депутату горсовета Алексею Джулаю. Седьмой арбитражный апелляционный суд, заседания которого проходят в Томске, повторно изучил обстоятельства дела о банкротстве компании «Экология-Новосибирск» и ее требованиях к бенефициару строительного холдинга «Дискус». В результате сумма взыскания выросла более чем на 20 миллионов рублей по сравнению с первоначальным решением.

Основанием для судебных разбирательств послужила финансовая задолженность управляющей компании «Достойный сервис», которая входила в структуру холдинга Джулая. Речь шла о неоплаченных услугах по транспортировке твердых коммунальных отходов. Инициатором иска еще три года назад выступил конкурсный управляющий, который пытался вернуть деньги через главного владельца УК.

В ходе первого заседания в новосибирском арбитраже было установлено, что «Достойный сервис» фактически выполнял роль накопителя долгов всей группы компаний «Дискус». Созданная в 2011 году структура обслуживала около 90 многоквартирных домов, однако к 2021 году ее счета опустели, а хозяйственная деятельность прекратилась. При этом обязательства перед контрагентами никуда не исчезли. В марте текущего года суд первой инстанции принял решение привлечь Алексея Джулая к субсидиарной ответственности и взыскать с него порядка 98 миллионов рублей.

Бизнесмен попытался оспорить это решение в апелляционном порядке. Вышестоящая инстанция отправила дело на новое рассмотрение, обнаружив процессуальное нарушение: в первом процессе не участвовала компания «УК Плющихинский», на которую, по данным суда, были переведены активы проблемной организации. Этот недочет был устранен, но итоговое решение стало для ответчика еще более обременительным.

По итогам повторного разбирательства, состоявшегося 28 июля, суд вновь подтвердил субсидиарную ответственность Джулая. Общая сумма, подлежащая взысканию, составила более 121 миллиона рублей, включая пеню за просрочку платежей. Впрочем, этот финансовый иск является не единственным. Параллельно в Октябрьском районном суде Новосибирска рассматривается уголовное дело, связанное с хищением около 1,2 миллиарда рублей при возведении жилых объектов. Сам Алексей Джулай не признает вину по предъявленным обвинениям.

Ранее редакция сообщала, что в микрорайоне новосибирской ГК «Дискус» в июне неожиданно сменилась управляющая компания. Месяцем ранее на имущество собственника группы была наложен арест на сумму 1,3 млрд рублей.

Источник фото: magnific.com, автор- magnific

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Право&Порядок

Регионы : Новосибирская область

Теги : субсидиарная ответственность Дискус вывоз мусора

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Спрос на букеты невесты в 2026 году вырос почти на 60% в Новосибирске

Последний месяц лета на Руси традиционно считался периодом свадеб. Еще в Древнем Риме верили, что брачные союзы, заключенные в августе, благословлены солнцем. Это значит, что семейная жизнь будет крепкой, а любовь и страсть между супругами не угаснут на протяжении всей жизни. Зная об этих традициях, многие новосибирские молодожены стремятся заключить брак именно в этом месяце.

Свадебные торжества требуют значительных затрат. Общий чек на проведение праздника повышается с каждым годом. Аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow в ответ на запрос infopro54 подсчитали, что только традиционный букет невесты новосибирским молодоженам в среднем обойдется в 4 400 рублей.

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Страховщики прогнозируют снижение выплат аграриям в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Объем страховых выплат сельхозпроизводителям Новосибирской области в 2026 году ожидается существенно ниже рекордных показателей прошлого года. Такой прогноз в ответ на запрос редакции Infopro54 озвучил Национальный союз агростраховщиков (НСА), отметив благоприятную ситуацию для растениеводства в регионе. Тем не менее, не исключаются отдельные страховые случаи, связанные с неблагоприятными агроклиматическими явлениями.

По словам президента НСА Корнея Биждова, минувший 2025 год также был благополучным для новосибирских растениеводов, застраховавших урожай: имел место только один страховой случай. Из-за раннего установления снежного покрова в сентябре сельхозпроизводитель не смог убрать урожай. Страховое возмещение по этому убытку составило 4,4 миллиона рублей.

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Новосибирский ИП заплатит 58 600 ₽ за контрафактный павловопосадский платок

Автор: Мария Гарифуллина

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск открытого акционерного общества «Павловопосадская платочная мануфактура» к индивидуальному предпринимателю Махмаду Ш. С бизнесмена взыскана компенсация за нарушение исключительных авторских прав на рисунок платка «Тайна сердца».

Ранее Infopro54 рассказывал о начале этого судебного процесса. Сейчас стало известно, сколько в общей сложности придётся заплатить ИП по данному делу. Редакция ознакомилась с решениями суда.

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В Сибири появились первые банкоматы Сбера с функцией обмена валюты

Сбер запустил обмен валюты в своих банкоматах по принципу «наличные за наличные». Ранее возможность обмена валюты была только в отделениях банка.

Первые валютные банкоматы Сбера в Сибири уже работают в Новосибирске, Барнауле, Кемерове, Томске, Новокузнецке, Бердске и Оби (аэропорт Толмачёво).

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В Новосибирской области из‑за рапса выросла пестицидная нагрузка на почвы

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области в июле объём обработки посевов гербицидами на 4,5% превысил плановые показатели. Это указано в сводке регионального Минсельхоза от 28 июля (документ есть в распоряжении редакции). Infopro54 выяснил, с чем связан этот рост и к каким проблемам он может привести.

В указанной сводке говорится именно о гербицидах — химических веществах, которые используются для уничтожения сорняков. Это только один из видов пестицидов. Есть ещё химические средства для борьбы с вредителями, болезнями растений и т. д. Агрономы говорят, что сельхозпредприятия региона используют всё больше пестицидов различных видов. И одна из причин — рапс.

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Вторая жизнь ТРЦ «Европейский»: долгострой может стать новым общественным пространством Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске есть объекты, которые десятилетиями по тем или иным причинам не запускаются в эксплуатацию. По просьбе редакции Infopro54 архитекторы Новосибирска высказались о том, можно ли дать таким проектам новую жизнь или локацию нужно развивать заново с нуля.

Наша сегодняшняя история — про гигантский долгострой с облакообразной входной группой — ТРЦ «Европейский». Он находится на пересечении трех крупных магистралей Калининского района: улиц Дуси Ковальчук, Танковой и Богдана Хмельницкого. Общая площадь участка — 23 тысячи кв.м.

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