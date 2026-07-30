Экс-депутат горсовета Новосибирска Джулай не смог оспорить долги за вывоз мусора

Арбитражный процесс, инициированный бывшим региональным оператором по вывозу мусора, завершился увеличением финансовых претензий к известному новосибирскому бизнесмену и экс-депутату горсовета Алексею Джулаю. Седьмой арбитражный апелляционный суд, заседания которого проходят в Томске, повторно изучил обстоятельства дела о банкротстве компании «Экология-Новосибирск» и ее требованиях к бенефициару строительного холдинга «Дискус». В результате сумма взыскания выросла более чем на 20 миллионов рублей по сравнению с первоначальным решением.

Основанием для судебных разбирательств послужила финансовая задолженность управляющей компании «Достойный сервис», которая входила в структуру холдинга Джулая. Речь шла о неоплаченных услугах по транспортировке твердых коммунальных отходов. Инициатором иска еще три года назад выступил конкурсный управляющий, который пытался вернуть деньги через главного владельца УК.

В ходе первого заседания в новосибирском арбитраже было установлено, что «Достойный сервис» фактически выполнял роль накопителя долгов всей группы компаний «Дискус». Созданная в 2011 году структура обслуживала около 90 многоквартирных домов, однако к 2021 году ее счета опустели, а хозяйственная деятельность прекратилась. При этом обязательства перед контрагентами никуда не исчезли. В марте текущего года суд первой инстанции принял решение привлечь Алексея Джулая к субсидиарной ответственности и взыскать с него порядка 98 миллионов рублей.

Бизнесмен попытался оспорить это решение в апелляционном порядке. Вышестоящая инстанция отправила дело на новое рассмотрение, обнаружив процессуальное нарушение: в первом процессе не участвовала компания «УК Плющихинский», на которую, по данным суда, были переведены активы проблемной организации. Этот недочет был устранен, но итоговое решение стало для ответчика еще более обременительным.

По итогам повторного разбирательства, состоявшегося 28 июля, суд вновь подтвердил субсидиарную ответственность Джулая. Общая сумма, подлежащая взысканию, составила более 121 миллиона рублей, включая пеню за просрочку платежей. Впрочем, этот финансовый иск является не единственным. Параллельно в Октябрьском районном суде Новосибирска рассматривается уголовное дело, связанное с хищением около 1,2 миллиарда рублей при возведении жилых объектов. Сам Алексей Джулай не признает вину по предъявленным обвинениям.

Ранее редакция сообщала, что в микрорайоне новосибирской ГК «Дискус» в июне неожиданно сменилась управляющая компания. Месяцем ранее на имущество собственника группы была наложен арест на сумму 1,3 млрд рублей.