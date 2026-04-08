С 18 апреля в Новосибирской области запустят 15 дачных маршрутов

С наступлением тепла в регионе традиционно меняется транспортная система. Власти и перевозчики переходят на летний график, открывают новые направления и увеличивают количество рейсов. Главная цель — чтобы жители области могли без проблем добираться до своих участков, а заодно и путешествовать по региону с большим комфортом.

Особенностью сезона 2026 года в Новосибирской области является тот факт, что дачные маршруты не открываются все сразу. Всё упирается в дороги и снег. Как объяснил замминистра транспорта Евгений Тюрин, даты старта в разных районах различаются из-за погодных условий и состояния проездов к участкам. Например, с 18 по 25 апреля в регионе заработают межмуниципальные и муниципальные маршруты. Всего добавят 15 направлений.

Спрос на поездки летом стабильно выше, чем зимой. Если в холода ежедневно проходит около 900 тысяч транзакций, то в тёплый сезон показатель переваливает за миллион.

— На самом деле транспортная доступность — это живой организм. Она меняется в зависимости от времени года, постройки новых микрорайонов и так далее, — отметил Евгений Тюрин.

Электрички тоже готовятся к наплыву дачников. По словам генерального директора «Экспресс-Пригород» Вячеслава Невеждина, к концу апреля компания выйдет на максимум — 165 рейсов в день. При этом поезда начинают добавлять постепенно.

— Южное направление и болотнинское направление по-разному себя проявляют. На юге более тепло, дачи находятся на солнечных местах, там быстрее тает снег. Соответственно, пассажиры где-то раньше начинают ехать. В этом сезоне мы продлили электропоезд до Юрги — чтобы привлечь гостей из Кемеровской области. А для жителей западной части Татарского района запустили маршрут до Татарской, чтобы они могли к 8 утра добраться до районной больницы и администрации, — пояснил Вячеслав Невеждин.

Главный тренд последних лет — мультимодальные перевозки. Это когда человек едет на автобусе до станции, а дальше пересаживается на электричку. Регион развивает этот механизм уже три года, и он реально экономит людям время и деньги.

— Приведу пример: Северное. Время в пути уменьшилось на час пятьдесят два, экономия — порядка 780 рублей. Или Чистоозёрное — Татарск: экономия времени 2 часа 45 минут, денег — 540 рублей.

Он добавил, что ежедневно девятью такими маршрутами пользуются около 400 человек, а годовой прирост пассажиропотока достигает 10%. В апреле перевозчики добавили обратный рейс на направлении Чистоозёрное — Татарск. Раньше люди могли уехать только утром, а вернуться обратно в тот же день не получалось. Теперь такая возможность есть.

