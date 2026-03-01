Левоборежье и правобережье Новосибирска могут соединить канатной дорогой

Левобережье и правобережье Новосибирска могут соединить канатной дорогой. Мэр города Максим Кудрявцев сообщил, что запуск этого вида транспорта позволит улучшить транспортную доступность микрорайона «Европейский берег», где проживают 18 тысяч человек.

Ранее в пресс-центре мэрии сообщали, что муниципалитет рассматривает предложение потенциального инвестора о строительстве канатной дороги через реку Обь по концессионному соглашению. Пропускная способность объекта в одну сторону оценивается в 1,5 тыс. пассажиров в час.

— Это необходимая транспортная развязка, которая, по предварительным изысканиям, соединит станцию метро «Спортивная» и локацию возле микрорайона «Европейский берег». Мы делали расчеты предварительные, если такой элемент транспортной инфраструктуры в городе появится, то доступность этого микрорайона с точки зрения нормативных показателей улучшится», — сказал Максим Кудрявцев.

По словам мэра, жители микрорайона смогут сесть на канатную дорогу и доехать до станции метрополитена «Спортивная», а затем уже направиться в любой район Новосибирска. Глава города добавил, что дорога станет также привлекательным туристическим маршрутом. В настоящий момент канатные дороги, используемые в том числе как транспорт, действуют в нескольких российских городах. В Москве дорога между Воробьевыми горами и «Лужниками» была открыта в конце 2018 года. Ее пропускная способность составляет до 1600 человек в час. Стоимость проезда в одну сторону по будням составляет 200 рублей, в выходные — 300 рублей. Для детей от 7 до 14 лет проезд обходится от 100 до 200 рублей, льготные билеты для пенсионеров и студентов стоят от 150 до 250 рублей.

Нижегородская канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и город Бор через Волгу, открылась в 2012 году. Общая длина трассы составляет 3661 метр, пропускная способность — 500 человек в час. С июля 2025 года стоимость разовой поездки составляет 150 рублей . Для регулярных пассажиров действуют проездные: 10 поездок за 1180 рублей (для студентов — 600 рублей), 48 поездок за 5410 рублей (льготный — 2880 рублей).

В Уфе канатная дорога работает с 1994 года. Она соединяет микрорайон Лесопарковый с остановкой «Трамплин» и паромной переправой через реку Уфа. Дорога функционирует сезонно — с конца апреля до середины октября. Пропускная способность составляет до 350 человек в час. Стоимость проезда в одну сторону — 60 рублей при наличной оплате, по транспортной карте — 55 рублей.

Ранее редакция сообщала, что первую канатную дорогу в Новосибирске собираются строить в рамках концессии.