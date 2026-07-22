На Солнце произошла самая мощная вспышка за две недели

В среду, 22 июля, на Солнце произошла самая мощная вспышка как минимум за последние 14 дней. Событие зафиксировали около 09:35 по московскому времени (по новосибирскому — в 13:35), сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Специалисты отмечают, что это произошло на фоне резкого пробуждения звезды: за минувшие сутки насчитали около 20 вспышек, тогда как ещё три дня назад их число едва доходило до 1–2 в день. Причём очаги находятся в геоэффективных зонах — то есть теоретически могут влиять на нашу планету.

Однако, несмотря на кажущийся разгул стихии, беспокоиться пока рано. Основным «возмутителем спокойствия» в космической погоде остаётся огромная корональная дыра на Солнце. Магнитное поле Земли хоть и напряглось, но до опасного порога магнитных бурь пока не дотягивает — хотя учёные не исключают слабых возмущений в ближайшие сутки.

Для здоровья людей эта вспышка прямой угрозы не несёт. Однако в пик геомагнитных возмущений метеочувствительные новосибирцы могут почувствовать слабость, головную боль или перепады давления. Врачи советуют в ближайшие сутки снизить нагрузки и больше пить воды.

— Скорее всего, количество вспышек продолжит расти. В ближайшие день-два мы можем выйти на события высшего класса X, — поделились прогнозом астрофизики.

Кстати, этот всплеск активности оказался локальной случайностью: виной всему — внезапно возникшая крупная группа пятен под номером 4493. В целом же глобальный уровень активности Солнца сейчас оценивается как низкий.

В лаборатории добавили, что видео вспышки запечатлеть не удалось, так как главный солнечный телескоп мира (спутник SDO) просто «проспал» событие — в решающий момент он оказался в тени Земли и не смог вести съёмку.

Ранее редакция сообщала о том, что опасная магнитная буря обрушится на Новосибирск.