На Западно-Сибирской железной дороге зафиксировали рост пассажиропотока

По оперативным данным, в июне 2022 года на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги перевезено 4 млн пассажиров (+3,4% к июню 2021 года), из них в дальнем следовании перевезено 436,5 тыс. пассажиров (+9,2%), в пригородном сообщении — 3,6 млн пассажиров (+2,7%), сообщила служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
В январе – июне на магистрали перевезено 18,2 млн пассажиров, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в дальнем следовании перевезено 1,9 млн пассажиров (+5,7%), в пригородном сообщении — 16,3 млн пассажиров (на уровне прошлого года).
Ранее редакция приводила мнение эксперта о причине формирования километровых пробок в Новосибирске.
Фото Gensa Gensa
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