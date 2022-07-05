На Западно-Сибирской железной дороге зафиксировали рост пассажиропотока

По оперативным данным, в июне 2022 года на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги перевезено 4 млн пассажиров (+3,4% к июню 2021 года), из них в дальнем следовании перевезено 436,5 тыс. пассажиров (+9,2%), в пригородном сообщении — 3,6 млн пассажиров (+2,7%), сообщила служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В январе – июне на магистрали перевезено 18,2 млн пассажиров, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в дальнем следовании перевезено 1,9 млн пассажиров (+5,7%), в пригородном сообщении — 16,3 млн пассажиров (на уровне прошлого года).

Напомним, Росавиация неоднократно продлевала режим ограничений на полеты в ряд аэропортов юга и центральной части России. Ограничения действуют с 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на Украине. 28 июня режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов вновь был продлен — до 6 июля. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

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