Список сёл с карантином по бешенству пополнился в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжает распространяться вирус бешенства. Губернатор региона Андрей Травников подписал постановления о введении карантинных ограничений еще в четырех населенных пунктах. Под запрет попали село Кундран в Убинском округе, село Утянка в Доволенском округе, село Янченково в Тогучинском районе и деревня Тармакуль в Чановском округе.

Ограничения будут действовать как минимум до 10 мая. На это время в селах запрещено перемещать животных, торговать любой сельхозпродукцией, произведенной в этих селах, а также проводить выставки и ярмарки. Ветеринары поясняют, что такие жесткие меры необходимы, чтобы не дать инфекции распространиться на соседние территории и не допустить заражения людей. Вирус бешенства смертельно опасен, и главный способ борьбы с ним — локализация очагов и вакцинация.

По данным областного управления ветеринарии, ситуация в регионе остается напряженной. На сегодняшний день в Новосибирской области зафиксировано уже 50 очагов бешенства (9 марта сообщалось о 42 очагах), все эти территории находятся на карантине. Специалисты продолжают мониторинг и проводят необходимые профилактические мероприятия среди диких и домашних животных.

Напомним, вирусологи связывают нынешний подъем заболеваемости с природными факторами. Как пояснил доктор биологических наук Александр Шестопалов, Новосибирская область находится в природном очаге бешенства, где основные переносчики — лисы. Сейчас их численность выросла из-за обилия кормовой базы: запущенные сельхозугодья создают благоприятные условия для размножения грызунов, которыми питаются дикие животные. Специалисты отмечают, что такие циклы подъема заболеваемости длятся обычно один-два года, после чего численность популяции лис и количество случаев бешенства должны пойти на спад.

Ранее редакция сообщала, что Минсельхоз закупает для Новосибирской области 350 тысяч доз вакцины против ящура.