Список сёл с карантином по бешенству пополнился в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Ограничения будут действовать до 10 мая

В Новосибирской области продолжает распространяться вирус бешенства. Губернатор региона Андрей Травников подписал постановления о введении карантинных ограничений еще в четырех населенных пунктах. Под запрет попали село Кундран в Убинском округе, село Утянка в Доволенском округе, село Янченково в Тогучинском районе и деревня Тармакуль в Чановском округе.

Ограничения будут действовать как минимум до 10 мая. На это время в селах запрещено перемещать животных, торговать любой сельхозпродукцией, произведенной в этих селах, а также проводить выставки и ярмарки. Ветеринары поясняют, что такие жесткие меры необходимы, чтобы не дать инфекции распространиться на соседние территории и не допустить заражения людей. Вирус бешенства смертельно опасен, и главный способ борьбы с ним — локализация очагов и вакцинация.

По данным областного управления ветеринарии, ситуация в регионе остается напряженной. На сегодняшний день в Новосибирской области зафиксировано уже 50 очагов бешенства (9 марта сообщалось о 42 очагах), все эти территории находятся на карантине. Специалисты продолжают мониторинг и проводят необходимые профилактические мероприятия среди диких и домашних животных.

Напомним, вирусологи связывают нынешний подъем заболеваемости с природными факторами. Как пояснил доктор биологических наук Александр Шестопалов, Новосибирская область находится в природном очаге бешенства, где основные переносчики — лисы. Сейчас их численность выросла из-за обилия кормовой базы: запущенные сельхозугодья создают благоприятные условия для размножения грызунов, которыми питаются дикие животные. Специалисты отмечают, что такие циклы подъема заболеваемости длятся обычно один-два года, после чего численность популяции лис и количество случаев бешенства должны пойти на спад.

Ранее редакция сообщала, что Минсельхоз закупает для Новосибирской области 350 тысяч доз вакцины против ящура.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Новосибирская область

карантин бешенство

Новых коров новосибирские аграрии смогут завести только через 4-6 месяцев

Автор: Юлия Данилова

Пастереллёз в Новосибирской области спровоцировала аномально морозная длительная зима с резкими перепадами температур. Это сказалось на иммунитете животных и привело к возникновению опасного заболевания. Об этом сообщил министр сельского хозяйства области Андрей Шинделов в эфире программы «Регион life». Он подчеркнул, что этому заболеванию подвержены все парнокопытные — коровы, овцы, козы, свиньи. Она опасна и для экзотических видов — верблюдов. Передача идет воздушно-капельным путем.

— Собственник обязан сообщить о неадекватном поведении животных, плюс ветеринарный контроль при осмотре животных выявляет признаки заболевания, проводится лабораторный анализ и принимается решение на уровне губернатора региона. Изъятие скота производится в радиусе 5-7 км от зоны поражения. Это нормативы купирования болезни, отработанные веками, чтобы исключить перенос заболевания на другие территории, — заявил чиновник.

Читать полностью

«Коровы у нас гибнут от неящура»: изъятие и забой скота в Новосибирской области стали темой федеральной повестки

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области, по сведениям фермеров, увеличивается число населенных пунктов, где проводится изъятие и забой коров, принадлежащих частным лицам. Тема уже вышла на федеральный уровень, но крестьяне говорят, что по-прежнему не получили ответы на свои вопросы.

Жители сел Новосибирской области пытаются сохранить своих животных, считая, что оснований для их изъятия и умерщвления нет. Сначала была предана огласке ситуация в селе Козиха Ордынского района, где 9 марта жители отказывались отдавать своих коров на убой. Позже выяснилось, что это не единственный эпизод. Ежедневно в соцсетях и телеграм-каналах появляются новые фотографии и видеокадры, снятые в селах области, куда в сопровождении полиции прибывает ветслужба для изъятия животных. Так, 11 марта были опубликованы кадры из Новопичугово. Владельцы КРС, пытающиеся предотвратить забой скота, заявляют, что им никто не называет истинной причины происходящего и не показывает официальные документы. Фермеры все чаще употребляют слово «неящур».

Читать полностью

Четверть промышленного поголовья КРС в Новосибирской области была застрахована

Автор: Юлия Данилова

В Национальном союзе агростраховщиков редакции Infopro54 рассказали о том, что по итогам 2025 года на условиях господдержки сельхозпроизводителями региона было застраховано 69 тысяч голов крупного рогатого скота (около 25% промышленного поголовья), 227 тысяч голов свиней (80%) и 3,7 млн голов птицы (51%). Для сравнения, годом ранее (по итогам 2024 года) было застраховано 20 тысяч голов КРС, 208 тысяч голов свиней, 4,2 млн голов птицы, пояснил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

— Страхование поголовья сельхозживотных в России с господдержкой было введено с 2013 году, в настоящий момент оно пользуется высоким спросом — по данным в России застраховано 48% поголовья (при усреднении по всем видам). Основной мотив к страхованию — высокий риск потерь от опасных инфекционных болезней животных (АЧС, птичий грипп, ящур, бруцеллез и другие), — отметил Биджов.

Читать полностью

«Мы знаем о ситуации»: новосибирские депутаты прокомментировали забой коров в районах области

Автор: Юлия Данилова

Вопрос с карантинным забоем скота в районах Новосибирской области стоит на контроле правительства региона. Об этом корреспонденту редакции Infopro54 во время пресс-подхода сообщил председатель аграрного комитета регионального парламента Денис Субботин.

— Мы знаем об этой ситуации, вопрос стоит на контроле правительства и управления ветеринарии. За комментарием на эту тему лучше обратиться в управление ветеринарии, а по поводу компенсаций — в правительство, — добавил Субботин.

Читать полностью

В Новосибирске на фоне карантина и уничтожения скота подорожала говядина

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области в марте текущего года существенно подорожала говядина. По наблюдениям потребителей, за последние недели рост составил 100–150 рублей.

Увеличение цен было предсказуемым, говорят участники рынка: в феврале в Новосибирск перестали поставлять мясо из нескольких районов области и с Алтая. Теперь в город привозят говядину из других регионов.

Читать полностью

Новосибирские власти опровергли перекрытие дороги жителями ради спасения скота

Автор: Артем Рязанов

Власти Ордынского района Новосибирской области опровергли сообщения о том, что жители села перекрыли дорогу, чтобы предотвратить уничтожение скота из-за вспышек пастереллеза и бешенства. Об этом ТАСС заявил глава района Олег Орел.

9 марта в СМИ появилась информация о том, что в одном из сел района местные жители перекрыли дорогу, чтобы предотвратить уничтожение скота из-за вспышек инфекций. Ранее Минсельхоз области сообщил ТАСС, что в личных хозяйствах Новосибирской области изымают и уничтожают скот из-за пастереллеза и бешенства, предоставляя за это компенсацию.

Читать полностью
Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

